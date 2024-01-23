Прокуратура оштрафовала компанию Кулибаева на 2 млрд тенге

Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время семинара по обмену знаниями

Фото: ЕАБР

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Москва. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития и банк развития FONPLATA обсудили планы совместной деятельности в 2024 году, - Евразийский банк развития и банк развития FONPLATA обсудили планы совместной деятельности в 2024 году, сообщает пресс-служба ЕАБР.





Руководитель дирекции устойчивого развития ЕАБР Конрад Альбрехт пояснил, что важность партнерства заключается в общих целях, разделяемых банками.





У нас много общего, и это самое интересное: два региональных банка с очень похожими характеристиками, но в разных географических контекстах, сталкивающиеся с одними и теми же вызовами", - заявил он.





Сообщается, что дирекция по аналитической работе ЕАБР и отдел экономических исследований FONPLATA ведут работу над совместным докладом по вопросам социально-экономического развития стран, не имеющих выхода к морю, в Южной Америке и Центральной Азии.





Эта тема фундаментально связана с мандатами обоих банков, поскольку касается региональной интеграции для содействия развитию наших стран", - отметил вице-президент FONPLATA по стратегическому развитию Оскар Лламосас.





Также была проведена серия встреч с представителями различных подразделений FONPLATA, на которых рассматривались институциональные и управленческие вопросы с целью сближения банков.





По итогам встреч достигнута договоренность о проведении в ближайшее время семинара по обмену знаниями, на котором ЕАБР поделится опытом, связанным с участием в ESG-рейтингах, а FONPLATA расскажет о сквозной гендерной стратегии.





Кроме того, решено разработать дорожную карту для совместного развития финансовых инструментов, таких как создание устойчивых тематических фондов и обмен рисками.





FONPLATA заинтересована в сотрудничестве с такими учреждениями, как ЕАБР, с целью повышения актуальности нашей работы внутри и за пределами региона", - подчеркнула исполнительный вице-президент организации Мариана Прадо.





Справка:





Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.