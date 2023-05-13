Генпрокуратура: в Казахстан возращено 760 млрд тенге активов

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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов озвучил сумму возращенного в страну капитала.





Не дожидаясь принятия специального закона, общими усилиями в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге", - сказал генпрокурор.





В том числе 575 млн долларов из иностранных юрисдикций.





При этом он отметил, что меры по возврату принимаются всеми членами комиссии и вовлеченными госорганами.





Дополнено 12.05.2023, 10.55





По данным Генпрокуратуры, Верховный суд удовлетворил 24 протеста генпрокурора на решения, ранее необоснованно вынесенные в пользу субъектов олигополии.





К примеру, принято судебное решение о признании незаконным приватизации 31% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения. В другом случае постановление Верховного суда позволило взыскать 1,3 млрд тенге с собственников столичного гостиничного комплекса "Думан", - поделились в ведомстве.





Помимо этого, судами удовлетворены десятки исков о возврате незаконно проданного госимущества. Среди них производственные объекты, рынки, коммерческие помещения, элитные участки и многое другое.





Так, по решению суда в собственность АНПЗ возвращены 50% доли парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау.





В другие государства направлено более 100 запросов об оказании правовой помощи. По ним арестовано имущество на сумму свыше 100 млн долларов США.





Министерством финансов с предприятий финансово-промышленных групп дополнительно взыскано более 100 млрд тенге налогов.





Министерство экологии и природных ресурсов наложило на компании ФПГ штрафы почти на 7 млрд тенге, а АЗРК применило санкции на 4 млрд тенге.





Мерами прокуроров возвращено более 460 тысяч гектаров земель, ранее необоснованно предоставленных субъектам олигополии или не используемых по целевому назначению.





Также возращены государству доли в оптовом рынке Алматы, приобретенной по цене в 4 раза ниже рыночной, 17 коммерческих помещений аэропорта Алматы, неправомерно находившихся в собственности субъектов олигополии.





Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил парламенту в ближайшее время принять закон по возврату государству незаконно выведенных активов.





Напомним, Казахстан будет сотрудничать с Базельским институтом управления по вопросам возврата активов.



