Противники повышения НДС не учитывают реальную ситуацию - президент
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе IV заседания Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил свое видение по поводу налоговой реформы, вызвавшей оживленные дискуссии в обществе, сообщает Акорда.
Говоря о налоговых реформах, президент подчеркнул, что не все люди хорошо разбираются в экономике или финансах, поэтому надо доступным языком доносить каждому смысл проводимых реформ.
Глава государства считает, что предлагаемые правительством налоговые реформы в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы.
В профессиональных кругах, да и в обществе уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию", - отметил Токаев.
Говоря о социальном блоке, президент подчеркнул, что она занимает более половины бюджета.
Наше государство - социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность. Но помощь следует оказывать действительно нуждающимся гражданам, злоупотребления, аферы недопустимы. Поэтому неприоритетные расходы будут сокращаться, необходимость в этом очевидна. Правительство до конца года должно окончательно определиться, каким образом такие расходы следует оптимизировать", - сказал глава государства.
Также он остановился на вопросе налоговых льгот и преференций. По мнению главы государства, они сформировали в стране подобие налогового офшора.
Появились две основные группы предпринимателей - те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смогли уменьшить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивают все налоги. И вторая группа предпринимателей, естественно, оказалась менее конкурентоспособной. Правительство обоснованно обратило внимание на такое явление, как дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. К сожалению, такое происходит сплошь и рядом", - отметил Токаев.
Дробление бизнеса, по его словам, стало следствием упущений в законодательстве, данный вопрос был недостаточно проработан и правительством, и депутатами.
Опять погнались за красивыми показателями: дескать, в стране зарегистрировано более 2 миллионов налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще. Но упреками делу не поможешь. Нужно в срочном порядке выправлять ситуацию. Это мое обращение к правительству и парламенту - следует срочно внести необходимые изменения в законодательство", - поручил президент.
В заключение он отметил, что только добропорядочные, ответственные и законопослушные предприниматели должны пользоваться поддержкой правительства и власти в целом.
Говоря о налоговой реформе, именно сейчас нужны решительные меры, в противном случае, мы столкнемся с трудностями совершенно другого порядка", - заключил Касым-Жомарт Токаев.