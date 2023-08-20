QAZAQ AIR выставили на приватизацию

Фото: QAZAQ AIR

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Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" - Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" объявил о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций АО "QAZAQ AIR".





Сообщается, что приватизация актива проводится методом открытого двухэтапного конкурса согласно правилам АО "Самрук-Қазына" по передаче активов в конкурентную среду. Дата окончания приема заявок - 28 сентября 2023 года.





Реализация акций осуществляется в соответствии с конкурсной документацией, разработанной и утвержденной надлежащим образом фондом и правилами передачи в конкурентную среду активов акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО "Самрук-Қазына" на праве собственности, утвержденными решением заочного заседания совета директоров АО "Самрук-Қазына" от 14 декабря 2020 года № 181 с изменениями и дополнениями от 8 апреля 2021 года, протокол № 183, от 30 сентября 2021 года протокол № 187, от 26 августа 2022 года № 202, от 20 июня 2023 года протокол № 219", - говорится в сообщении.





Как отметили в авиакомпании, приватизация позволит привлечь инвестора для удовлетворения растущего спроса на авиаперевозки в Средне-Азиатском регионе.





Согласно данным IATA наблюдается стремительный рост спроса на авиаперевозки в Азиатском регионе (+63% 2023 vs 2022) при сопоставимо меньшем увеличении провозной емкости (+48% 2023 vs 2022).





Рынок авиаперевозок Казахстана очередной год демонстрирует рекордный рост пассажиропотока (11 млн в 2022 году и 9,4 млн в 2021 году, или +17%). Факторами роста является высокий спрос на внутренние авиаперевозки ввиду больших расстояний между городами страны (9-я по размеру территории страна в мире) и на международные авиаперелеты в результате продвижения Казахстаном многовекторной и либеральной международной политики, активного развития Астаны как финансового центра Центральной Азии, а также развития туризма.





Созданная государством в 2015 году новая авиакомпания QAZAQ AIR, достигнув положительной операционной прибыли по итогам 2022 года, подлежит приватизации до конца текущего года в соответствии с планом приватизации, утвержденным правительством Казахстана. Привлечение частного инвестора нацелено на создание новых возможностей для развития казахстанского рынка авиаперевозок, в том числе расширение географии полетов QAZAQ AIR, увеличение флота и внедрение инновационных решений", - отметили в компании.





QAZAQ AIR является одной из трех крупных коммерческих авиакомпаний Казахстана, имеющих сертификат эксплуатанта, обслуживающих регулярные внутренние и международные авиарейсы. Авиакомпания официальный член IATA и сертифицирована по международному стандарту производственной безопасности IOSA, имеет сертифицированную станцию по линейному обслуживанию воздушных судов и авиационно-учебный центр. Обслуживает хабовую маршрутную сеть с базой в Астане, включая международные авиарейсы в приграничные страны. В 2021-2022 годах авиакомпания вошла в тройку лучших региональных авиакомпаний в Центральной Азии и СНГ по версии Skytrax.





Хаб авиакомпании - Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев", лучший региональный аэропорт в Средней Азии и СНГ по версии Skytrax.



