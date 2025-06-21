20.06.2025, 14:33 70301
Реализация семи проектов на 1,1 трлн тенге проходит в новой индустриальной зоне AQMOLA
География компаний-инвесторов охватывает такие страны, как Китай, Турция, Сингапур и Казахстан
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Кокшетау. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области состоялось открытие республиканской индустриальной зоны AQMOLA. Уже сегодня там начата реализация семи проектов с привлечением инвестиций более 1,1 трлн тенге, сообщили в пресс-службе правительства РК.
По информации ведомства, индустриальная зона площадью почти 1 тыс. га находится недалеко от столицы и располагает всеми условиями для строительства заводов и предприятий. География компаний-инвесторов охватывает такие страны, как Китай, Турция, Сингапур и Казахстан. Планируется создание более 4,5 тыс. рабочих мест.
Одним из проектов является производственный комплекс по глубокой переработке пшеницы, инвестор - Dalian Hesheng Holdings. Проектом предусмотрено трехэтапное строительство, с 2025 по 2028 годы. На первом этапе планируется запуск линий по выпуску глутамата натрия, глютенового порошка и сопутствующей продукции. Инвестором на сегодняшний день начата разработка бизнес-плана и подготовка всех документов.
Мы инвестируем в этот проект 900 млрд тенге. Уже в ближайшие годы на предприятии будет создана тысяча рабочих мест. Мы внедряем новейшие технологии биоферментации и биоинженерии, чтобы выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную как в Китае, так и на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы", - сказал директор филиала компании Dalian Hesheng Holdings Яо Сунь.
Также среди заявленных проектов - строительство завода по выпуску клинкерной продукции. Предприятие до конца 2027 года реализует казахстанский инвестор ТОО "Terracottas Astana Ceramic". Строительство агрохимического комплекса по производству удобрений и пестицидов запланировала международная компания YDA Group (Турция). Комплекс по производству сжиженного природного газа построит АО "Казахский институт нефти и газа". Новая технология позволит сжимать газ в 600 раз.
Также будут построены транспортно-логистический центр компании Atasu Group, завод по производству сельскохозяйственных агрегатов ТОО "Remsintez RK". Китайская компания Eagle Architecture Technology Co., Ltd. планирует построить завод по производству битумной кровельной гидроизоляции, автоклавных газобетонных блоков, поливинилхлорида, алюминиевых фасадов, витражей, окон и дверей.
В правительстве напомнили, что в Акмолинской области также созданы региональные индустриальные зоны в Кокшетау и Целиноградском районе.
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20.06.2025, 13:02 75681
Реализацию казахско-китайских соглашений на $24 млрд обсудили в правительстве
В настоящее время в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуются 224 индустриальных проекта на сумму $66,4 млрд
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию казахско-китайских соглашений, заключенных по итогам переговоров на высшем уровне, обсудили в правительстве.
В настоящее время в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуются 224 индустриальных проекта на сумму $66,4 млрд с созданием порядка 50 тыс. рабочих мест.
КНР входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику РК: с 2005 по 2024 годы объем вложений составил $26,4 млрд.
На полях форума индустриального и инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия - Китай" между РК и КНР было подписано 58 коммерческих соглашений на общую сумму порядка $24 млрд.
Необходимы системные меры по наращиванию объема инвестиций и запуску новых совместных проектов, особенно по производству несырьевой и ориентированной на экспорт продукции", - заявил на совещании премьер-министр Олжас Бектенов.
Он заявил, что будет держать осуществление договоренностей на личном контроле и оказывать полное содействие каждому реализуемому проекту.
Бектенов поручил активизировать работу в тех регионах, где отсутствуют новые проекты, включая область Абай, Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую области. Руководству данных регионов необходимо в кратчайшие сроки наладить взаимодействие с партнерами и представить конкретные инициативы.
На совещании также рассмотрели реализацию новых соглашений, заключенных регионами с китайскими партнерами.
К примеру, с Алматинской областью подписаны 7 документов на сумму более $6 млрд, включая проекты в сфере "зеленой" энергетики, логистики, АПК и промышленности.
Инициативы в инфраструктурной, агропромышленной и промышленной сферах также представили Астана, Кызылординская и Туркестанская области.
По итогам совещания государственным и местным исполнительным органам поручено обеспечить практическую реализацию подписанных соглашений, сопровождение всех проектов на каждом этапе, а также координацию действий в рамках единой государственной инвестиционной политики", - сообщили в правительстве.
Ранее сообщалось, что Казахстан вдвое нарастит товарооборот с Китаем - до $88 млрд в год.
Напомним, на минувшей неделе в Астане прошли форум "Центральная Азия - Китай" и второй саммит глав государств Центральной Азии и лидера Китая, который эксперты назвали важнейшим политическим событием года. Ожидается, что оно окажет влияние на региональное развитие и будет способствовать позитивным переменам на Евразийском пространстве.
20.06.2025, 12:00 78186
Казахстан и Россия подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС
Фото: Depositphotos
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Санкт-Петербург. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС, сообщили в агентстве.
В документе определены этапы подготовки и реализации проекта.
В ходе встречи была утверждена индикативная дорожная карта, предусматривающая этапы подготовки и реализации проекта, включая проведение инженерно-изыскательских работ, заключение EPC-контракта и разработку проектной документации. Дополнительно между ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" (ТОО "КАЭС") и АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговая компания госкорпорации "Росатом") подписано рамочное соглашение, которое определяет ключевые принципы сотрудничества по реализации проекта в Жамбылском районе Алматинской области", - сообщили подробности в Агентстве по атомной энергии.
После подписания глава агентства Алмасадам Саткалиев заявил, что строительство атомной станции в Казахстане является частью комплексной стратегии по обеспечению устойчивого развития энергетики страны.
Мы рассчитываем на тесное и прозрачное взаимодействие с партнерами для обеспечения высокого уровня безопасности и локализации производства", - прокомментировал событие Саткалиев.
В свою очередь генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Казахстан - надежный исторический партнер России в атомной отрасли.
Мы убеждены, что российские ядерные технологии, доказавшие свою надежность, безопасность и эффективность, будут служить народу Казахстана, укрепляя его энергетический суверенитет", - подчеркнул глава "Росатома".
Для справки
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве и других отраслях. Госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 39 энергоблоков (включая 6 блоков малой мощности) в 10 странах.
Напомним, Казахстан выбрал компанию "Росатом" в качестве лидера консорциума по строительству АЭС.
В Агентстве по атомной энергии рассказали об ориентировочных сроках завершения строительства АЭС, о том, какой тип реактора предлагает установить "Росатом" и как Казахстан планирует минимизировать экологические и социальные риски при строительстве и эксплуатации первой атомной станции.
20.06.2025, 11:27 81606
Air Astana приостановила рейсы из Атырау в Дубай
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana временно приостановила рейсы по маршруту Атырау - Дубай с 28 июня в связи со значительным увеличением полетного времени.
Полеты в Дубай из Астаны и Алматы продолжаются в облет территории Ирана и Ирака", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Пассажирам приостановленных рейсов будет предложено бесплатное перебронирование на рейсы из Алматы и Астаны в Дубай или другие направления из Атырау либо полный возврат стоимости авиабилетов.
Напомним, Казахстан ввел запрет на полеты над шестью странами из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Масштабные изменения в расписании рейсов ожидаются в аэропорту Астаны. Там планируют временно закрыть взлетно-посадочную полосу.
19.06.2025, 17:05 137071
Электронная коммерция и логистическая инфраструктура: Wildberries & Russ и ЕАБР заключили соглашение
Одним из приоритетных направлений соглашения станет развитие центров обработки данных
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Международная финансовая организация "Евразийский банк развития" и компания РВБ подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию совместных проектов в сфере электронной коммерции и развития цифровой и логистической инфраструктуры в странах евразийского пространства, сообщает пресс-служба банка.
Одним из ключевых направлений деятельности ЕАБР является расширение транспортно-логистических маршрутов на евразийском пространстве. В этом году мы перезапустили мегапроект "Евразийская товаропроводящая сеть", который направлен на создание сети современных складских комплексов с помощью предоставления гибких моделей финансирования для девелоперов в странах - участницах банка. Партнерство с РВБ открывает возможности для масштабирования эффективных решений в электронной торговле и логистике, что укрепит связность региона, а создаваемая инфраструктура будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Евразийском регионе", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Ярослав Мандрон.
Подчеркивается, что ЕАБР реализует масштабные интеграционные проекты в ключевых отраслях - от транспорта и энергетики до цифровых платформ, а РВБ предоставляет экспертизу и технологические решения в сфере электронной коммерции, включая складскую логистику и внедрение инновационных моделей в управлении поставками.
Мы видим большой потенциал в синергии между нашими технологическими наработками и институциональной экспертизой ЕАБР. Уверены, совместные усилия позволят ускорить развитие электронной коммерции и повысить доступность цифровой инфраструктуры во всем Евразийском регионе", - отметил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.
По данным банка, одним из приоритетных направлений соглашения станет развитие центров обработки данных, где РВБ предложит технологические решения и модели управления, а ЕАБР обеспечит инвестиционную и стратегическую поддержку. Кроме того, партнеры намерены активно участвовать в отраслевых инициативах и обмене лучшими практиками в области электронной коммерции. Соглашение знаменует собой шаг к созданию более устойчивой, интегрированной и цифровой евразийской экономики.
Справка:
Wildberries & Russ (ООО "РВБ") образована в результате слияния двух лидеров рынка - IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ - с целью совместного создания новейшей цифровой торговой платформы и предоставления бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса. На текущий момент объединенная компания работает в России, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ - из этих стран осуществляется импорт товаров.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
19.06.2025, 15:26 142971
Для сдерживания инфляции необходимо замедлить рост тарифов ЖКХ - глава Нацбанка
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов в кулуарах сената высказался, что для сдерживания инфляции необходимо сократить темпы роста тарифов ЖКХ, передает корреспондент агентства.
Председателя Нацбанка отметил, что в стране уровень инфляции достаточно высокий - 11,3%. Основным ее драйвером являются услуги, в особенности услуги ЖКХ.
Соответственно, с услугами надо разбираться. Мы с правительством разговариваем, что темпы роста тарифов на ЖКХ: воду, отопление, электроэнергетику и так далее, нужно немножко замедлить", - сказал Сулейменов.
Он отметил, что на момент, когда правительство принимало решение о повышении тарифов, не было таких факторов, как торговые войны, снижение цен на нефть, дефицит платежного баланса и др.
Напомним, рост тарифов на ЖКХ в годовом выражении составил 25,8%. Только тарифы на холодную воду за год выросли сразу более чем на 88%.
19.06.2025, 15:12 145651
С начала года постоянно стояла угроза дефицита продуктов - МНЭ
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената парламента министр национальной экономики РК Серик Жумангарин сообщил, как будут меняться цены на социально значимые продукты питания, передает корреспондент агентства.
Не буду скрывать, мы просто про это не говорили - с начала года постоянно стояла угроза дефицита. Это связано с тем, что в соседних странах, в которых население больше, чем в Казахстане, по различным товарам были сложные флуктуации. У наших южных соседей не хватало мяса, на севере не хватало картофеля. Мы стояли перед дилеммой. Цена росла. Закрыть экспорт? Но тогда на следующий год мы получили бы дефицит. Никто не стал бы сажать картошку и выращивать скот. На какое-то время мы дали возможность сельхозтоваропроизводителям заработать", - объяснил глава Миннацэкономики.
По его словам, в министерстве регулярно проводятся совещания по росту цен на СЗПТ, поскольку это товары той ценовой категории, которые люди будут покупать при любых условиях.
Сейчас, естественно, запрет на экспорт картофеля стоит, потому что и у нас, и в соседних республиках пошел ранний картофель. Мы продлили запрет на экспорт крупного рогатого скота, чтобы стабилизировать цены на мясо", - отметил Жумангарин.
Как рассказал глава МНЭ, на сегодня темп роста цен на СЗПТ стабилизировался и начал снижаться.
Прежде всего это сезонный фактор. Четыре продукта - картофель, морковь, лук и капуста, к сожалению, сейчас являются трендообразующими, и это будет идти до конца июня, после этого произойдет снижение цен", - пояснил министр.
Также на заседании верхней палаты парламента рост инфляции прокомментировал председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.
Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и базовую ставку 16,5%, инфляция в мае ускорилась до 11,3%. Цены на продукты выросли почти на 10%, холодная вода подорожала на 98%, связь - на 15,8%, железнодорожные билеты - на 26,5%, здравоохранение подорожало на 12,3%. Какие меры будут предприняты по снижению темпов роста инфляции?
Действительно, тренд инфляции в этом году развернулся. Факторов достаточно много. Есть внешние - мы торгуем со всем миром, и экспортируем, и импортируем, поэтому от того, что происходит на мировых финансовых, энергетических, товарных рынках, мы не изолированы. Эти факторы влияют на нас", - сказал он.
Вместе с тем, по словам главы Нацбанка, внутри страны "достаточно большое фискальное стимулирование".
Мы вливаем много денег в экономику, и нужно работать над тем, чтобы эти деньги максимально быстро и эффективны превращались в товары. Тогда это равновесие денежной и товарной массы будет обеспечено (...) Продолжающаяся тарифная и ценовая реформа, которая, безусловно, нужна. Это те вещи, которые влияют на развитие экономики: если нет электричества и мощностей, ни один субъект бизнеса подключить нельзя. Но здесь необходимо посмотреть этапность этих реформ", - пояснил Сулейменов.
Напомним, в начале года цены на картофель резко выросли в Казахстане. В стране было принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев.
Как пояснили в правительстве, эта мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в этом направлении будет находиться под наблюдением. Вместе с тем, учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт.
В Астане в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей продажи "магазинами у дома" в торговых точках сетей Small и Spar введено временное ограничение на продажу картофеля - не более 5 килограммов в одни руки. Позже ограничение было снято.
Между тем Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%
Также по итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге.
По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.
19.06.2025, 14:45 148436
В Казахстане реконструируют 125 вокзалов: Токаеву доложили о модернизации железнодорожного сообщения
Фото: Акорда
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе посещения завода Stadler Kazakhstan Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о ходе модернизации системы железнодорожного сообщения, сообщает Акорда.
Президенту рассказали, что по всей стране реконструируется 125 вокзалов. Совместно с международными партнерами в систему пассажирских перевозок внедряются решения, направленные на повышение качества сервиса и улучшение транспортной связанности регионов.
В частности, отечественными IT-компаниями разработана единая цифровая платформа для пассажиров, объединяющая множество функций от покупки билетов до предоставления туристических услуг. Поезда подключаются к спутниковому интернету. В целях усиления безопасности используются видеорегистраторы, мобильные терминалы и 4000 камер с анализом данных на основе технологий искусственного интеллекта", - рассказали в Акорде.
Также главе государства представили первый пассажирский вагон, произведенный на заводе.
На производстве подчеркнули, что ключевыми преимуществами новых вагонов являются современные инженерные решения, направленные на повышение комфорта и безопасности пассажиров. Срок службы вагонов, адаптированных к эксплуатации в сложных климатических условиях, составляет 40 лет.
Предприятие ориентировано на выпуск купейных, плацкартных и специализированных (предназначенных для маломобильных пассажиров) вагонов. В 2025 году здесь планируется выпустить 51 вагон, а до 2030 года в эксплуатацию будет передано 557 новых вагонов, что позволит полностью обновить вагонный парк национального перевозчика", - рассказали на заводе.
19.06.2025, 13:50 96666
В Казахстане объем промышленного производства вырос на 6,4%
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 5 месяцев объем промышленного производства вырос на 6,4%, в горнодобывающей промышленности - на 7,8% и в обрабатывающей промышленности - на 6%, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности РК.
За январь-май 2025 года в основных секторах обрабатывающей промышленности наблюдается положительная динамика: в черной металлургии (+3,4%), машиностроении (+10,5%), производстве продуктов питания (+10,5%), нефтепереработке (+11,3%), химической промышленности (+9,9%), производстве строительных материалов (+10,3%), резиновых и пластмассовых изделий (+4,8%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+17,5%), легкой промышленности (+2,7) и мебели (+6,8%).
Машиностроительная отрасль показывает рост на уровне 10,5% за счет роста производства прочих транспортных средств (+6,9%), сельхозтехники (+2,1%), электрического оборудования (+28,8%), выпуска компьютеров, электронного и оптического оборудования (в 1,8 раза), ремонта и установки машин и оборудования (+18,8%). Увеличилось производство тракторов для сельского и лесного хозяйства (+53%), жаток (+66,7%), комбайнов зерноуборочных (+129,7%), нефтегазового оборудования (+30,6%), легковых автомобилей (+1,4%), автобусов (+3,8%), спецтехники (+65,1%), локомотивов (+3,4%), грузовых вагонов (+242,6%).
В черной металлургии объем производства за 5 месяцев вырос на 3,4% за счет роста объема выпуска ферросплавов (+3,8%), чугуна (+12,8%), стали (+5,9%), плоского проката (+11,9%).
В легкой промышленности объем производства вырос на 2,7% за счет увеличения производства одежды на (+ 7%), текстильных изделий на (-2,7%). В производстве кожаной и относящейся к ней продукции наблюдается спад на (-13,4%).
В химической промышленности объем производства увеличился на 9,9% за счет роста производства полипропилена (+ 65,8%), окиси хрома металлургического (+4%), аммофоса (+ 92,2%), серной 3,5,2%) и моющих средств (+ 6,2%).
В производстве строительных материалов рост на 10,3% в связи с увеличением объемов производства изделий огнеупорных (+1,2%), цемента (+13,2%), извести (+8,1%), изделий из бетона для строительных целей (+17,8%), конструкций строительных сборных из бетона, товарного бетона, растворов строительных (+15%), камня обработанного для памятников, отделки и строительства (+30,8%) и плитки, плит, кирпичей и изделий аналогичных из цемента, бетона или камня искусственного (+12,3%).
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Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?