Рост обрабатывающей промышленности Казахстана с начала года составил 8,7%

Основной прирост обеспечен увеличением показателей в машиностроении, производстве продуктов питания, готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Объем производства обрабатывающей промышленности Казахстана с начала года вырос на 8,7%. Об этом было заявлено в ходе рабочего совещания по вопросу развития экономики страны, сообщает пресс-служба правительства.





По словам министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, в январе-марте текущего года сохраняется устойчивая положительная динамика в обрабатывающей промышленности - на уровне 8,7%. Основной прирост обеспечен увеличением показателей в машиностроении (17,7%), производстве продуктов питания (13,2%), готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования (28,7%). Кроме того, отмечен рост в горнодобывающей промышленности (6,1%).





Он отметил, что в строительной отрасли по итогам квартала показатель роста достиг 16,9%. Доложено об увеличении объемов работ по строительству школ, автомобильных дорог, железнодорожных линий, инженерной инфраструктуры.





В ходе совещания премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений по наращиванию взаимодействия с отечественными производствами, в том числе в рамках реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.





По предварительным данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, ВВП в январе-марте текущего года составил 5,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. ИФО в транспортной отрасли составляет 21%, строительстве - 16,9%, промышленности - 6,6%, торговле - 6,3%", - проинформировали в кабмине.