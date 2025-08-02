01.08.2025, 11:20 38521

Рост ВВП по итогам 2024 года пересмотрен в сторону повышения до 5%

Экономический рост в 2024 году в значительной степени обеспечен развитием ненефтяного сектора
Рост ВВП по итогам 2024 года пересмотрен в сторону повышения до 5%
Фото: Depositphotos
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Итоговый рост экономики страны по итогам 2024 года составил 5%. Ранее, по предварительной оценке, рост ВВП составлял 4,8%, сообщает пресс-служба правительства.

По информации Бюро национальной статистики РК, экономический рост в 2024 году в значительной степени обеспечен развитием ненефтяного сектора. Производство товаров увеличилось на 6,3% (предварительные данные - 5,5%), сектор услуг продемонстрировал рост на 4,6%.

Одним из ключевых факторов стало увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 6,8% (ранее - 5,9%). Это наивысший показатель с 2011 года. Существенный вклад внесли также строительный сектор на 15,3% (ранее - 13,1%) и сельское хозяйство - 13,7% (ранее - 13,3%). Позитивную динамику продемонстрировали и смежные отрасли. Объемы внутренней торговли выросли на 8,9% (ранее - 8,8%), услуги транспорта и складирования - на 9,4% (ранее - 8,5%)", - говорится в сообщении.


Достигнутые результаты стали возможны благодаря мерам поддержки реального сектора, развития транспортно-логистической инфраструктуры, стимулирования инвестиционной активности и расширения доступности финансовых инструментов.

Комплексная реализация экономической политики способствовала укреплению внутреннего спроса, росту предпринимательской активности и расширению производственного потенциала. Таким образом, создается база для дальнейшего устойчивого роста и диверсификации экономики за счет положительной динамики ключевых отраслей, в частности, в обрабатывающей промышленности - 12,4% от ВВП, превышающая долю горнодобывающей промышленности (12%)", - сообщили в кабмине.


Ранее Азиатский банк развития пересмотрел прогноз роста экономики Казахстана в сторону улучшения - до 5,1% в 2025 году и 4,3% в 2026 году, тогда как в апреле ожидалось 4,9% и 4,1% соответственно.
 

новости по теме

01.08.2025, 18:00 26541

США ввели пошлины в 25% для Казахстана: в Минторговли сделали заявление

Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу
США ввели пошлины в 25% для Казахстана: в Минторговли сделали заявление
Фото: Depositphotos
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан сделало заявление после введения Соединенными Штатами Америки 25-процентной импортной пошлины на казахстанскую продукцию, поставляемую на американский рынок, передает корреспондент агентства.

Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США. В рамках этого процесса в июне состоялась двусторонняя встреча с участием представителей Министерства торговли и интеграции РК. Казахстан направил США официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки, учитывая положения указа президента Трампа от 2 апреля 2025 года и его последующие изменения", - заявили в пресс-службе.


Подчеркивается, что обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам.

Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран", - добавили в Минторговли.


В ведомстве напомнили, что введенные тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин.

Казахстан экспортирует в США такую продукцию, как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий и другие виды. Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений. Под действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросиллиций, линзы, пшеничная клейковина, нитрат аммония", - уточнили в пресс-службе.


Напомним, США с 1 августа вводят 25-процентную импортную пошлину на казахстанскую продукцию.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАРКпошлина
01.08.2025, 17:11 28106

В Казахстане 2,7 млн га сельхозугодий обработали против саранчи

На сегодняшний день обработки полностью завершены во всех регионах
В Казахстане 2,7 млн га сельхозугодий обработали против саранчи
Фото: Depositphotos
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 2,7 млн га сельскохозяйственных угодий обработали против саранчи, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

Организация своевременной и качественной борьбы с саранчовыми вредителями является одним из приоритетных направлений в обеспечении продовольственной безопасности страны. Защитные мероприятия по борьбе со стадными саранчовыми вредителями проведены на площади 2,7 млн га, что на 400 тысяч га меньше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день обработки полностью завершены во всех регионах", - сообщил в ходе брифинга на площадке СЦК заместитель председателя КГИ в АПК Саят Сакмолдин.


По данным министерства, для повышения эффективности мониторинга в обследованиях было задействовано 4625 специалистов - в два раза больше, чем в прошлом году.

Все препараты, использованные в ходе обработок, соответствуют требованиям безопасности и обладают высокой биологической эффективностью", - заверили в ведомстве.


Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан совместно обследуют приграничные территории для выявления саранчи.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКСаранчаОбработка
31.07.2025, 16:40 75511

В пять трлн тенге оценили транзитный потенциал Казахстана

До 2030 года по линии автодорог страна может получить около 400 млрд тенге прибыли
В пять трлн тенге оценили транзитный потенциал Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве заявил, что транзитный потенциал Республики Казахстан оценен в пять трлн тенге, сообщает пресс-служба правительства.

Согласно расчетам, до 2030 года по линии автодорог должны получать около 400 млрд тенге прибыли. По линии воздушного транзита мы ранее получали 80 млрд тенге, сейчас где-то около 160-180 млрд тенге. Итого 5 трлн тенге в среднем - это минимальный потенциал, который Казахстан может зарабатывать, используя свою территорию как транзитный потенциал", - отметил Нурлан Сауранбаев.


Министр подчеркнул, что вложения в такие проекты, как расширение участка Достык - Мойынты, не только окупятся, но и принесут значительный мультипликативный эффект для экономики. По оценкам АО "НК "КТЖ", к 2035 году прибыль составит порядка 4,4 трлн тенге.

Ранее сообщалось, что объем перевозок по Транскаспийскому маршруту достиг 4,5 млн тонн.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТранзитРКпотенциал
31.07.2025, 16:02 76621

Курс доллара снизился на 5,42 тенге в Казахстане

Курс доллара снизился на 5,42 тенге в Казахстане
Фото: pexels.com
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился на 5,42 тенге, передает корреспондент агентства.

По итогам торгов на KASE 31 июля в 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 540,78 тенге. Между тем средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,71 тенге.

Напомним, 30 июля Национальный банк Казахстана заявил о начале валютных интервенций. Это произошло после того, как курс доллара вырос до 550 тенге, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года.

Сегодня на пресс-конференции в правительстве вице-премьер Роман Скляр заявил, что курс доллара откатится назад.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТенгеКурсДоллар
31.07.2025, 12:41 84901

В Казахстане могут вырасти цены на бензин

Низкие цены на бензин приводят к оттоку топлива как законными, так и контрабандными путями
В Казахстане могут вырасти цены на бензин
Фото: Depositphotos
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо "будут выравнивать", передает корреспондент агентства.

Как отметил Скляр, в Казахстане цены на бензин и дизельное топливо гораздо дешевле, чем в соседних странах, что приводит к оттоку топлива как законными, так и контрабандными путями, создавая внутренний дефицит.

Мы постепенно будем эти цены выравнивать для того, чтобы избежать его оттока", - заявил зампремьера.


Он также рассказал, что в Казахстане добывается порядка 85-90 миллионов тонн нефти в год. При этом спрос превышает предложение. В связи с возросшим потреблением авиакеросин по-прежнему приходится импортировать.

В планах строительство второй очереди Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, который позволит увеличить объем переработки нефти в Шымкенте с 6 до 12 миллионов тонн. И мероприятия по увеличению производительности на существующих Павлодарском и Атырауском заводах", - сказал Роман Скляр.


Ранее в Казахстане утвердили стратегию нефтепереработки до 2040 года.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ценыбензинтопливоНПЗ
31.07.2025, 12:26 85986

Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн - глава КТЖ

Продолжается работа по расширению терминальной сети
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Талгат Алдыбергенов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности национальной компании, сообщает Акорда.

По итогам первого полугодия 2025 года эксплуатационный грузооборот увеличился на 8,6%. Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн.

Для формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора строится более 1700 км новых железнодорожных линий и модернизируется 3 тыс. км путей. В этом году завершается строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной Алматы. Продолжается реализация проекта Дарбаза - Мактаарал. Начато строительство линий Бахты - Аягоз и Кызылжар - Мойынты", - сообщил президенту Алдыбергенов.


Также продолжается работа по расширению терминальной сети. Присутствие Казахстана в таких ключевых точках консолидации грузов, как Китай, Россия, Венгрия, Беларусь, Азербайджан и Грузия, оптимизирует логистику и повышает эффективность транспортировки в направлениях Восток - Запад и Север - Юг.

Кроме того, по словам главы КТЖ ведется работа по улучшению качества и обеспечению безопасности работы железнодорожного транспорта. Автоматизация транзитного декларирования на ТМТМ обеспечила прозрачность логистических операций и ускорила сроки доставки грузов. Время оформления деклараций сократилось с 8 часов до 30 минут.

В завершение президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ТокаевКТЖгрузоперевозки
31.07.2025, 11:47 88096

Казахстан и Россия изучают возможность увеличения транзита нефти в Китай

Казахстан и Россия изучают возможность увеличения транзита нефти в Китай
Фото: Depositphotos
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр энергетики РК Ерлан Аккенженов сообщил, что операторами магистральных нефтепроводов изучается техническая возможность для увеличения транзита российской нефти через Казахстан в Китай, передает корреспондент агентства.

Было обращение российской стороны, в частности компании "Транснефть", по увеличению транзита российской нефти в Китай в объеме до 2,5 миллиона тонн. Работы по изучению технической возможности ведутся обеими компаниями ("Транснефть" и "Казтрансойл"). Я думаю, в ближайшее время они завершатся, и тогда мы найдем точно ответ, необходимо ли строительство новых НПС. Предварительно, по моим данным, мы справимся применением специализированных присадок", - прокомментировал министр.


В мае парламент одобрил поправки в соглашение о транзите российской нефти через Казахстан в Китай. Срок действия соглашения о транзите продлевается на десять лет - до 1 января 2034 года. Ожидается, что на транзите российской нефти Казахстан заработает более 1,7 миллиарда долларов США.
 
31.07.2025, 09:00 72301

В Казахстане с 1 августа увеличатся тарифы на электроэнергию

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года
В Казахстане с 1 августа увеличатся тарифы на электроэнергию
Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован приказ "О внесении изменения в приказ министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514 "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", которым утверждены предельные тарифы на электрическую энергию. Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.

Предельные тарифы на электрическую энергию, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в сообщении.


Документом предусматривается повышение по следующим группам энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию:

  • 5 группа с 22,58 до 23,25 АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И.Батурова";
  • 21 группа с 17,54 до 18,19 АО "Актобе ТЭЦ";
  • 25 группа с 13,25 до 13,95 АО "Жайыктеплоэнерго";
  • 27 группа с 22,16 до 23,26 ТОО "МАЭК-Казатомпром";
  • 28 группа с 14,36 до 16,06 ТОО "Жанажолская ГТЭС";
  • 31 группа с 15,27 до 16,09 АО "Кристалл Менеджмент";
  • 37 группа с 21,11 до 23,58 ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод";
  • 39 группа с 16,77 до 18,46 АО "З-Энергоорталык";
  • 40 группа с 12,10 до 13,13 ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр";
  • 42 группа с 15,89 до 17,63 ТОО "Батые Пауэр";
  • 45 группа с 10,67 до 13,06 ТОО "Karabatan Utility Solutions";
  • 46 группа с 26,92 до 28,68 ТОО "OzenMunaiProm";
  • 48 группа с 10,67 до 11,65 АО "ТНК "Казхром";
  • 49 группа с 18,82 до 18,94 АО "ССГПО";
  • 63 группа 44,02 ТОО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан".

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?

      Архив опросов