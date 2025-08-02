01.08.2025, 11:20 38521
Рост ВВП по итогам 2024 года пересмотрен в сторону повышения до 5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Итоговый рост экономики страны по итогам 2024 года составил 5%. Ранее, по предварительной оценке, рост ВВП составлял 4,8%, сообщает пресс-служба правительства.
По информации Бюро национальной статистики РК, экономический рост в 2024 году в значительной степени обеспечен развитием ненефтяного сектора. Производство товаров увеличилось на 6,3% (предварительные данные - 5,5%), сектор услуг продемонстрировал рост на 4,6%.
Одним из ключевых факторов стало увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности на 6,8% (ранее - 5,9%). Это наивысший показатель с 2011 года. Существенный вклад внесли также строительный сектор на 15,3% (ранее - 13,1%) и сельское хозяйство - 13,7% (ранее - 13,3%). Позитивную динамику продемонстрировали и смежные отрасли. Объемы внутренней торговли выросли на 8,9% (ранее - 8,8%), услуги транспорта и складирования - на 9,4% (ранее - 8,5%)", - говорится в сообщении.
Достигнутые результаты стали возможны благодаря мерам поддержки реального сектора, развития транспортно-логистической инфраструктуры, стимулирования инвестиционной активности и расширения доступности финансовых инструментов.
Комплексная реализация экономической политики способствовала укреплению внутреннего спроса, росту предпринимательской активности и расширению производственного потенциала. Таким образом, создается база для дальнейшего устойчивого роста и диверсификации экономики за счет положительной динамики ключевых отраслей, в частности, в обрабатывающей промышленности - 12,4% от ВВП, превышающая долю горнодобывающей промышленности (12%)", - сообщили в кабмине.
Ранее Азиатский банк развития пересмотрел прогноз роста экономики Казахстана в сторону улучшения - до 5,1% в 2025 году и 4,3% в 2026 году, тогда как в апреле ожидалось 4,9% и 4,1% соответственно.
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01.08.2025, 18:00 26541
США ввели пошлины в 25% для Казахстана: в Минторговли сделали заявление
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан сделало заявление после введения Соединенными Штатами Америки 25-процентной импортной пошлины на казахстанскую продукцию, поставляемую на американский рынок, передает корреспондент агентства.
Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США. В рамках этого процесса в июне состоялась двусторонняя встреча с участием представителей Министерства торговли и интеграции РК. Казахстан направил США официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки, учитывая положения указа президента Трампа от 2 апреля 2025 года и его последующие изменения", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам.
Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран", - добавили в Минторговли.
В ведомстве напомнили, что введенные тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин.
Казахстан экспортирует в США такую продукцию, как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий и другие виды. Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений. Под действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросиллиций, линзы, пшеничная клейковина, нитрат аммония", - уточнили в пресс-службе.
Напомним, США с 1 августа вводят 25-процентную импортную пошлину на казахстанскую продукцию.
01.08.2025, 17:11 28106
В Казахстане 2,7 млн га сельхозугодий обработали против саранчи
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 2,7 млн га сельскохозяйственных угодий обработали против саранчи, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.
Организация своевременной и качественной борьбы с саранчовыми вредителями является одним из приоритетных направлений в обеспечении продовольственной безопасности страны. Защитные мероприятия по борьбе со стадными саранчовыми вредителями проведены на площади 2,7 млн га, что на 400 тысяч га меньше по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день обработки полностью завершены во всех регионах", - сообщил в ходе брифинга на площадке СЦК заместитель председателя КГИ в АПК Саят Сакмолдин.
По данным министерства, для повышения эффективности мониторинга в обследованиях было задействовано 4625 специалистов - в два раза больше, чем в прошлом году.
Все препараты, использованные в ходе обработок, соответствуют требованиям безопасности и обладают высокой биологической эффективностью", - заверили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан совместно обследуют приграничные территории для выявления саранчи.
31.07.2025, 16:40 75511
В пять трлн тенге оценили транзитный потенциал Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве заявил, что транзитный потенциал Республики Казахстан оценен в пять трлн тенге, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно расчетам, до 2030 года по линии автодорог должны получать около 400 млрд тенге прибыли. По линии воздушного транзита мы ранее получали 80 млрд тенге, сейчас где-то около 160-180 млрд тенге. Итого 5 трлн тенге в среднем - это минимальный потенциал, который Казахстан может зарабатывать, используя свою территорию как транзитный потенциал", - отметил Нурлан Сауранбаев.
Министр подчеркнул, что вложения в такие проекты, как расширение участка Достык - Мойынты, не только окупятся, но и принесут значительный мультипликативный эффект для экономики. По оценкам АО "НК "КТЖ", к 2035 году прибыль составит порядка 4,4 трлн тенге.
Ранее сообщалось, что объем перевозок по Транскаспийскому маршруту достиг 4,5 млн тонн.
31.07.2025, 16:02 76621
Курс доллара снизился на 5,42 тенге в Казахстане
Фото: pexels.com
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился на 5,42 тенге, передает корреспондент агентства.
По итогам торгов на KASE 31 июля в 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 540,78 тенге. Между тем средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,71 тенге.
Напомним, 30 июля Национальный банк Казахстана заявил о начале валютных интервенций. Это произошло после того, как курс доллара вырос до 550 тенге, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года.
Сегодня на пресс-конференции в правительстве вице-премьер Роман Скляр заявил, что курс доллара откатится назад.
31.07.2025, 12:41 84901
В Казахстане могут вырасти цены на бензин
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо "будут выравнивать", передает корреспондент агентства.
Как отметил Скляр, в Казахстане цены на бензин и дизельное топливо гораздо дешевле, чем в соседних странах, что приводит к оттоку топлива как законными, так и контрабандными путями, создавая внутренний дефицит.
Мы постепенно будем эти цены выравнивать для того, чтобы избежать его оттока", - заявил зампремьера.
Он также рассказал, что в Казахстане добывается порядка 85-90 миллионов тонн нефти в год. При этом спрос превышает предложение. В связи с возросшим потреблением авиакеросин по-прежнему приходится импортировать.
В планах строительство второй очереди Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, который позволит увеличить объем переработки нефти в Шымкенте с 6 до 12 миллионов тонн. И мероприятия по увеличению производительности на существующих Павлодарском и Атырауском заводах", - сказал Роман Скляр.
Ранее в Казахстане утвердили стратегию нефтепереработки до 2040 года.
31.07.2025, 12:26 85986
Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн - глава КТЖ
Продолжается работа по расширению терминальной сети
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Талгат Алдыбергенов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности национальной компании, сообщает Акорда.
По итогам первого полугодия 2025 года эксплуатационный грузооборот увеличился на 8,6%. Объемы транзитных перевозок достигли 14,6 млн тонн.
Для формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора строится более 1700 км новых железнодорожных линий и модернизируется 3 тыс. км путей. В этом году завершается строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной Алматы. Продолжается реализация проекта Дарбаза - Мактаарал. Начато строительство линий Бахты - Аягоз и Кызылжар - Мойынты", - сообщил президенту Алдыбергенов.
Также продолжается работа по расширению терминальной сети. Присутствие Казахстана в таких ключевых точках консолидации грузов, как Китай, Россия, Венгрия, Беларусь, Азербайджан и Грузия, оптимизирует логистику и повышает эффективность транспортировки в направлениях Восток - Запад и Север - Юг.
Кроме того, по словам главы КТЖ ведется работа по улучшению качества и обеспечению безопасности работы железнодорожного транспорта. Автоматизация транзитного декларирования на ТМТМ обеспечила прозрачность логистических операций и ускорила сроки доставки грузов. Время оформления деклараций сократилось с 8 часов до 30 минут.
В завершение президент отметил важность дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, подчеркнув ключевую роль КТЖ в развитии транзитного потенциала и экономики Казахстана.
31.07.2025, 11:47 88096
Казахстан и Россия изучают возможность увеличения транзита нефти в Китай
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр энергетики РК Ерлан Аккенженов сообщил, что операторами магистральных нефтепроводов изучается техническая возможность для увеличения транзита российской нефти через Казахстан в Китай, передает корреспондент агентства.
Было обращение российской стороны, в частности компании "Транснефть", по увеличению транзита российской нефти в Китай в объеме до 2,5 миллиона тонн. Работы по изучению технической возможности ведутся обеими компаниями ("Транснефть" и "Казтрансойл"). Я думаю, в ближайшее время они завершатся, и тогда мы найдем точно ответ, необходимо ли строительство новых НПС. Предварительно, по моим данным, мы справимся применением специализированных присадок", - прокомментировал министр.
В мае парламент одобрил поправки в соглашение о транзите российской нефти через Казахстан в Китай. Срок действия соглашения о транзите продлевается на десять лет - до 1 января 2034 года. Ожидается, что на транзите российской нефти Казахстан заработает более 1,7 миллиарда долларов США.
31.07.2025, 09:00 72301
В Казахстане с 1 августа увеличатся тарифы на электроэнергию
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Опубликован приказ "О внесении изменения в приказ министра энергетики РК от 14 декабря 2018 года № 514 "Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию", которым утверждены предельные тарифы на электрическую энергию. Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.
Предельные тарифы на электрическую энергию, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу", - говорится в сообщении.
Документом предусматривается повышение по следующим группам энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию:
- 5 группа с 22,58 до 23,25 АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И.Батурова";
- 21 группа с 17,54 до 18,19 АО "Актобе ТЭЦ";
- 25 группа с 13,25 до 13,95 АО "Жайыктеплоэнерго";
- 27 группа с 22,16 до 23,26 ТОО "МАЭК-Казатомпром";
- 28 группа с 14,36 до 16,06 ТОО "Жанажолская ГТЭС";
- 31 группа с 15,27 до 16,09 АО "Кристалл Менеджмент";
- 37 группа с 21,11 до 23,58 ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод";
- 39 группа с 16,77 до 18,46 АО "З-Энергоорталык";
- 40 группа с 12,10 до 13,13 ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр";
- 42 группа с 15,89 до 17,63 ТОО "Батые Пауэр";
- 45 группа с 10,67 до 13,06 ТОО "Karabatan Utility Solutions";
- 46 группа с 26,92 до 28,68 ТОО "OzenMunaiProm";
- 48 группа с 10,67 до 11,65 АО "ТНК "Казхром";
- 49 группа с 18,82 до 18,94 АО "ССГПО";
- 63 группа 44,02 ТОО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Казахстан".
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