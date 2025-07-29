28.07.2025, 11:07 23526
АБР пересмотрел прогноз роста экономики Казахстана
В первом квартале 2025 года ВВП страны увеличился на 5,6%
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прогноз роста экономики Казахстана улучшен до 5,1% в 2025 году и 4,3% в 2026 году, тогда как в апреле ожидалось 4,9% и 4,1% соответственно. Об этом говорится в обзоре Азиатского банка развития (АБР).
По данным АБР, в первом квартале 2025 года ВВП страны увеличился на 5,6%, чему способствовал активный рост в транспортной отрасли (21,0%), строительстве (16,9%), обрабатывающем секторе (8,7%) и горнодобывающей промышленности (6,1%).
Увеличение налоговых поступлений позволило правительству нарастить объем капитальных инвестиций и социальных расходов, что также стимулировало экономическую активность. Кроме того, решения ОПЕК+ об увеличении объемов добычи нефти укрепили позитивные ожидания в отношении экономического роста", - отметили в банке.
Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечается самый высокий показатель роста ВВП за последние 12 лет.
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28.07.2025, 19:14 12386
В Казахстане в первом полугодии налоговые поступления выросли на 1,3 трлн тенге
За январь-июнь собрано 12,5 трлн тенге налогов
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил обзор бюджетного баланса РК за I полугодие 2025 года.
На фоне ускорения экономической активности (до 6,2% с 3,2% годом ранее), более слабого курса тенге, низкой базы по КПН и НДС в связи с авансовыми платежами и возвратами экспортерам совокупные налоговые поступления (Нацфонд + МБ + РБ) по итогам первого полугодия 2025 года показали двухзначный рост, заметно улучшив фискальную позицию.
За январь-июнь собрано 12,5 трлн тенге налогов, в сравнении с показателем в 11,2 трлн тенге за аналогичный период 2024 года (+11,2%, или 1,3 трлн тенге).
В абсолютных параметрах наибольший рост налогов отмечается в республиканском бюджете (+1,3 трлн тенге). Около 90% этого прироста приходятся на поступления по КПН (+538 млрд тенге), НДС (+465 млрд тенге) и таможенной пошлине на нефть (+117 млрд тенге) за счет значительного увеличения ее добычи (за 6М25 добыто 49,9 млн тонн, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года).
Однако поступления налогов значительно упали в НФ (-22%, или 507 млрд тенге), главным образом приходящиеся на КПН (-389 млрд тенге) и долю РК по разделу продукции (-78 млрд тенге), что напрямую связано с более низкими ценами на нефть. Отметим, что в НФ упали все виды налоговых платежей.
Таким образом, за 1 полугодие исполнение годового плана по налоговым сборам в стране улучшилось до 45% против показателя за аналогичный период прошлого года в 40%.
Расходы республиканского бюджета выросли на 12,1% или 1,3 трлн тенге, где основной прирост приходится на соцпомощь и обеспечение, обслуживание долга и трансферты.
В бюджете не исполнены расходы еще на 1,1 трлн тенге, главным образом из-за недофинансирования средств из бюджета, связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности.
Для финансирования дефицита бюджета и погашения займов (было погашено на 1,8 трлн тенге) привлечены новые займы на 3,4 трлн тенге (-387 млрд) при годовом плане привлечений 8,6 трлн тенге. Таким образом, годовой план исполнен на 40% (55% в первом полугодии 2024 года), что предполагает возможное увеличение объема заимствований в оставшиеся два квартала.
Объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в отчетном периоде составил 3,1 трлн тенге, или 59% от годового плана в 5,3 трлн тенге.
28.07.2025, 16:20 16101
Курс доллара снизился на 3,5 тенге в Казахстане
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился на 3,5 тенге, передает корреспондент агентства.
По итогам торгов на KASE 28 июля в 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 541,35 тенге. Также средневзвешенный курс российского рубля составил 6,81 тенге.
Напомним, 23 июля курс доллара вырос до 540 тенге в обменниках страны.
В конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.
3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
28.07.2025, 14:01 19441
Стратегический мост между Китаем и Центральной Евразией: инновационный хаб "Хан Тенгри" открыли в Шанхае
Фото: МЦРИАП РК
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Шанхай. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае открылся инновационный хаб "Хан Тенгри" - первая специализированная платформа по интеграции технологического потенциала стран Центральной Евразии с экосистемой Китая, сообщает Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.
Хаб открылся в научно-технологическом парке Zhangjiang, известном как "азиатская Кремниевая долина".
Инициатором создания хаба выступила казахстанская компания Growth Vision Pro при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, а также ведущих региональных технопарков Astana Hub (Казахстан) и IT Park Uzbekistan", - сообщили в МЦРИАП.
Khan Tengri Innovation Hub создается как платформа технологической дипломатии нового поколения, соединяющая стартапы, инновационные компании и R&D центров Центральной Евразии с рынком Китая и его глобальными возможностями. Это важная инициатива, отражающая растущую потребность в устойчивом технологическом сотрудничестве между регионами.
Khan-Tengri innovation hub станет связующим звеном для стартапов и предпринимателей из нашего региона с китайскими инвесторами, а также откроет доступ к инкубационным и акселерационным программам. Мы уверены, что хаб сыграет важную роль в продвижении продуктов наших технологических компаний на китайском рынке", - подчеркнул министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев.
Ключевые цели хаба:
- Развитие кроссграничного трансфера технологий в области цифровизации, высоких технологий и R&D.
- Поддержка выхода IT-компаний и стартапов Центральной Азии на китайский рынок.
- Обеспечение "мягкого входа" китайских технологических компаний на рынки Евразии и далее - Европы и MENA через Средний коридор.
- Создание условий для совместных R&D-проектов, трансфера технологий и привлечения венчурного капитала.
- Повышение узнаваемости стран Центральной Евразии в Китае.
Инновационный хаб станет площадкой, где компании из Казахстана и Центральной Азии могут уверенно начинать и развивать бизнес в Китае. Он создан для того, чтобы снять основные барьеры выхода на один из самых сложных и конкурентных рынков мира - и тем самым сделать глобальные возможности доступными для евразийских стартапов и IT-компаний", - отметили в ведомстве.
Хаб предоставляет все необходимое для работы и жизни в одном из ведущих high-tech парков Китая: современные офисы, коворкинги, а также сервисные апартаменты, чтобы участники могли сосредоточиться на развитии продукта, не отвлекаясь на бытовые и организационные вопросы.
Но самое главное - это поддержка на всех этапах: от юридических и налоговых консультаций до помощи в налаживании контактов с китайскими инвесторами, производственными партнерами и акселераторами. Такой подход называют soft-landing - "мягкая посадка" в незнакомой бизнес-среде", - рассказали в министерстве.
Кроме инфраструктуры, хаб дает доступ к образовательным и акселерационным программам, которые помогают компаниям быстрее адаптироваться и масштабироваться.
Совместно с китайским акселератором XNode разработаны программы, рассчитанные на разную степень готовности бизнеса: от короткого China Market Entry Bootcamp, где изучается рынок и выстраивается стратегия выхода, до China Launchpad, где компания уже запускается и наращивает присутствие в Китае. Участники получают менторскую поддержку, проходят воркшопы, участвуют в деловых встречах и изучают китайскую технологическую экосистему изнутри. Khan Tengri Innovation Hub открывает доступ к крупнейшему в мире рынку сбыта, помогает привлечь инвестиции, найти партнеров и начать экспорт технологических решений. Для многих компаний это шанс вырасти в глобального игрока", - резюмировали в МЦРИАП.
26.07.2025, 20:35 50801
Более 20 млрд тенге направят страны ЕАЭС на совместные промышленные проекты
Фото: Отдел Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России
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Москва. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Евразийского экономического союза запускают наднациональную программу финансирования совместных кооперационных проектов в области промышленности, сообщила министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян.
На 2025 год в бюджет Союза заложено порядка 3 миллиарда рублей (20,6 миллиарда тенге. - Прим. Ред.). Это пилотный проект, рассчитанный на пять лет. Предусмотрено участие как минимум трех государств-членов по всем направлениям промышленности, кроме обработки пищевой продукции, которая сейчас обсуждается в рамках кооперации по АПК. Мы субсидируем 100% ключевую ставку, плюс до 5-6% ставки за каждый проект. За год предусмотрено 350 миллионов рублей", - рассказала министр.
По ее словам, после запуска проекта заинтересованность бизнеса повысится. В настоящее время комиссия получает больше проектных заявок.
Сейчас задача - успешно запустить проект, а также показать интеграционный эффект от пилотного механизма, чтобы обсудить возможность использования других мер поддержки для промышленных предприятий", - отметила Гоар Барсегян.
26.07.2025, 15:05 56171
Почему курс тенге под давлением: комментарий главы Нацбанка
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За последний месяц курс тенге ослаб на 4,9 процента. Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов опубликовал пост, в котором объяснил давление на курс тенге, передает корреспондент агентства.
По данным Нацбанка, объем фискальных вливаний в экономику растет, объем денежной массы за год вырос на 18%. ВВП и производство товаров не успевает за ростом денежных агрегатов.
Если объем вливаний в экономику растет быстрее, чем внутреннее производство - это приводит к росту импорта. В этом году предусмотрены значительные расходы, в том числе на инфраструктурные и социальные проекты. В результате заключаются крупные контракты и для освоения средств производятся закупки импортного оборудования, техники, комплектующих. Это формирует повышенный спрос на иностранную валюту, что оказывает давление на курс тенге", - написал глава НБРК.
По его словам, "со временем отечественное производство товаров догонит денежную массу, но для этого, естественно, нужно время. Поэтому в моменте экономике приходится прибегать к импорту".
Как отметил Тимур Сулейменов, факторы, влияющие на курс тенге, условно делят на три основные категории:
1. фундаментальные: мировые цены на нефть и другие экспортные товары, динамика валют основных торговых партнеров, глобальная конъюнктура и другие макроэкономические показатели;
2. рыночные: спрос и предложение на валюту со стороны бизнеса, населения и государства, импортные закупки, сезонные колебания (например, туристическая активность, выплаты дивидендов);
3. спекулятивные: операции участников рынка, которые обусловлены не реальными потребностями в валюте, а извлечением выгоды из краткосрочных колебаний курса. Подобные факторы могут значительно усиливать волатильность обменного курса без фундаментальной основы.
На текущий момент фундаментальные факторы указывают на то, что текущий уровень курса недооценен. Спекулятивной активности мы не наблюдаем - ситуация стабильная и контролируемая", - считают в Нацбанке.
Сулейменов подчеркнул, что основное давление на курс сегодня формируют именно рыночные факторы: активное освоение бюджетных средств, рост импортных закупок, а также сезонные выплаты дивидендов и туристический спрос.
Кто-то говорит, что нам нужно делать интервенции, стабилизировать курс. В этом есть правда, если курс волатилен и нестабилен под воздействием спекулятивных факторов. Если же курс движется вверх или вниз под воздействием рыночных или фундаментальных факторов, интервенции не помогут, а только навредят. Важно понимать, что неоправданные интервенции могут сыграть на руку именно спекулянтам, а не экономике в целом. Мы должны с умом распоряжаться национальными резервами", - пояснил глава НБРК.
Напомним, в конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.
3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
25.07.2025, 17:35 73356
Ослабление курса тенге объяснили в Нацбанке
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Колебания обменного курса тенге носят краткосрочный характер и отражают естественную динамику рыночного спроса и предложения, сообщили в Национальном банке РК.
В настоящее время обменный курс тенге формируется у отметок 544-545 тенге за доллар США, ослабев на 3,8% с начала года и на 4,9% с начала месяца. Такая динамика объясняется в основном рыночными факторами, включая сезонные, при сохранении благоприятных фундаментальных условий", - ответила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова на запрос редакции Kapital.kz.
По ее словам, фундаментальные факторы не предполагают ослабления тенге.
Цены на нефть удерживаются на относительно высоком уровне - около 70 долларов США за баррель. На глобальных рынках наблюдается ослабление доллара США по отношению к валютам как развитых, так и развивающихся стран. Внешние шоки, которые могли бы существенно и долгосрочно изменить баланс спроса и предложения на валютном рынке, отсутствуют. В этой связи текущий уровень обменного курса тенге оценивается как фундаментально недооцененный", - отметила Алия Молдабекова.
Она подчеркнула, что сезонный рост туристических поездок также увеличивает спрос на иностранную валюту со стороны населения.
Зампредседателя НБРК дополнила, что в ближайшее время одной из компаний квазигосударственного сектора запланирована продажа значительного объема иностранной валюты, что, считают специалисты, окажет благоприятное влияние на сбалансированность валютного рынка.
Напомним, в конце прошлого года курс тенге к доллару рухнул до исторического минимума.
3 декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Позже глава Нацбанка Тимур Сулейменов и экс-министр национальной экономики Нурлан Байбазаров рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. Тимур Сулейменов отметил, что Нацбанк будет работать над тем, чтобы предложение валюты на рынке было достаточно большим без интервенций. Также он сообщил, что компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара не предусмотрены.
6 декабря доллар резко подешевел. Средневзвешенный курс доллара составлял 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге. Через несколько дней Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции в сторону повышения.
21 декабря Токаев освободил Байбазарова от должности министра нацэкономики, а новым главой ведомства был назначен Серик Жумангарин.
25.07.2025, 12:45 79986
Благодаря транзиту в Китай экспорт казахстанского газа вырос на 6% с начала года
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная компания QazaqGaz представила в Министерстве энергетики отчет о результатах работы за первое полугодие, сообщает Министерство энергетики РК.
Участники обсудили реализацию стратегических проектов, имеющих критическое значение для энергетической безопасности и экономического будущего Казахстана.
За шесть месяцев компания перевыполнила план по реализации газа, поставив потребителям 13,3 млрд кубометров. Отдельно отмечен рост экспорта на 6% (до 2,4 млрд куб. м), который стал возможен благодаря успешным договоренностям об увеличении транзита в Китай", - говорится в сообщении.
Как отметил министр энергетики Ерлан Аккенженов, QazaqGaz играет стратегически важную роль в обеспечении энергетической стабильности страны.
Необходимо и далее поддерживать высокий темп развития, внедрять инновационные решения и сохранять курс на открытый и конструктивный диалог с партнерами. Команда компании успешно решает текущие задачи, и теперь мы должны сосредоточить все усилия на проектах, которые на десятилетия вперед определят газовый суверенитет Казахстана", - подчеркнул глава ведомства.
В настоящее время QazaqGaz концентрирует усилия на нескольких мегапроектах, которым присвоен высший приоритет.
В их числе:
- ввод в строй нового газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган;
- строительство второй нитки стратегического газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент;
- газификация области Жетісу через газопровод Талдыкорган - Ушарал;
- масштабная модернизация транзитной магистрали Средняя Азия - Центр.
По итогам совещания министр дал ряд конкретных поручений, касающихся финализации ключевых контрактов по проектам, принятия важных инвестиционных решений и ускорения переговоров по долгосрочному импорту газа.
24.07.2025, 14:58 97326
Требования к открытию филиалов иностранных банков упростили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Требования к открытию дочерних банков и филиалов иностранных банков упростили в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Соответствующие поправки отражены в законе Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", подписанном главой государства 30 июня текущего года. Законом снижено требование к минимальному размеру совокупных активов иностранного банка для открытия филиала в Казахстане - с 20 млрд долларов до 10 млрд долларов", - заявили в агентстве.
Также в целях снижения административных барьеров сокращен перечень документов в зависимости от уровня кредитного рейтинга финансовой организации. Кроме того, исключены документы, которые финансовый регулятор может самостоятельно получить из информационных систем, интернет-ресурсов и от регулятора страны-заявителя.
Упрощены требования к наличию помещений в собственности и укомплектованности штата за год до начала работы. Филиалам иностранных банков также предоставлена возможность размещать активы, принимаемые в качестве резерва, в финансовые инструменты с низким уровнем риска, перечень которых будет определен нормативным правовым актом Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что иностранцы смогут открывать бизнес в Казахстане без посещения страны.
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