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20.11.2023, 12:00 36791
С начала 2024 года в Казахстане подорожает сжиженный газ - Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга вице-министр энергетики Республики Казахстан Алибек Жамауов сообщил, что в Казахстане с начала 2024 года планируют повысить цены на сжиженный нефтяной газ, передает корреспондент агентства.
Министерство энергетики планирует поэтапно повышать цены. Уже в первом квартале 2024 года мы ожидаем повышения цены на сжиженный нефтяной газ примерно на 5 тенге за литр. В последующем на протяжении трех лет каждые шесть месяцев мы ожидаем повышения цен", - сообщил Алибек Жамауов.
По его словам, сегодня производство сжиженного нефтяного газа по стране - порядка 130-135 тысяч тонн в месяц.
Потребление - больше. В связи с этим возникает дефицит. Все мы знаем, что большое количество автолюбителей переходит на сжиженный нефтяной газ. Установка газобаллонного оборудования никак не регулируется, устанавливается кустарными способами. Производство не успевает за большим потреблением", - отметил вице-министр.
Также он заявил, что министерство ввело полный запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа и договорилось с компанией "Казросгаз" о перенаправлении дополнительных объемов газа с Оренбургского нефтеперерабатывающего завода.
Весь сжиженный нефтяной газ, произведенный на Оренбургском нефтеперерабатывающем заводе, является казахстанским продуктом и собственником этого газа является компания "КазМунайГаз", это не будет являться импортом, это наш продукт", - добавил Жамауов.
При этом спикер подчеркнул, что министерство не допустит резких скачков цен на газ.
Напомним, потребление сжиженного газа в Казахстане за 9 месяцев текущего года выросло на 25%.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев посоветовал казахстанцам не переводить автомобили на сжиженный нефтяной газ. По его словам, в Казахстане самая низкая цена и эта ситуация долго не сохранится.
По его словам, цены на сжиженный газ в Казахстане будут повышены вдвое и постепенно достигнут уровня себестоимости.
Ранее сообщалось, что в Астане ввели ограничения по продаже автогаза из-за дефицита. Также сообщалось о дефиците сжиженного газа на заправках Шымкента.
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21.11.2023, 11:25 2556
Повышение ставки НДС не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора - Миннацэкономики
Также названы положительные эффекты от повышения ставки НДС
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин заявил, что повышение ставки налога на добавленную стоимость до 16% не приведет к отклонению инфляции от запланированного коридора, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Оно повлияет на уровень инфляции в пределах 1 процентного пункта и не будет влиять на сельскохозяйственные товары. Так как отечественные сельхозтоваропроизводители пользуются льготными налоговыми режимами. Учитывая, что в структуре импорта Казахстана доля продовольственных товаров в 2022 году составила 9,4%, повышение ставки НДС по импортным товарам не будет иметь значительного вклада на уровень инфляции", - отметил Азамат Амрин.
Также он назвал положительные эффекты от повышения ставки НДС. Это укрепление возможности бюджета для финансирования социальных обязательств и усиление конкурентоспособности отечественных товаров.
По нашему мнению, повышение нагрузки на импортные товары даст возможность нашим отечественным товаропроизводителям, пользующимся налоговыми льготами и субсидиями, наращивать свое производство для замещения импортных товаров", - заявил вице-министр нацэкономики.
Кроме того, местными предпринимателями были озвучены проблемные вопросы, в том числе по налоговому администрированию, применению режима розничного налога. Позиции и предложения предпринимателей будут учтены в дальнейшей работе по разработке проекта нового Налогового кодекса.
Подчеркивается, обсуждения по проекту нового Налогового кодекса будут продолжены совместно с общественностью и представителями бизнес-сообщества.
Напомним, новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года. В нем собираются пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС. Эксперты заявили, что повышение ставки НДС приведет к инфляции.
21.11.2023, 10:52 3826
Смаилов провел встречу с главой миссии МВФ в Казахстане
Стороны подтвердили готовность продолжать взаимодействие для развития финансового сектора Казахстана
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда на ближайшую и среднесрочную перспективу обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и глава миссии МВФ в республике Николя Бланше.
Правительство придает большое значение партнерству с Международным валютным фондом и высоко оценивает его вклад в развитие экономики Казахстана. Важными событиями нынешнего года стали визит директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в РК и открытие в Алматы регионального центра по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии", - сообщили в пресс-службе правительства.
Как отметил Алихан Смаилов, на сегодняшний день экономика республики адаптировалась к новым условиям и показывает устойчивый рост. По итогам 10 месяцев увеличение ВВП составило 4,9%. Инвестиции в основной капитал выросли на 12,6%, что является необходимым условием для положительной динамики в будущих периодах, в частности в 2024 году. Наряду с этим отмечается существенное замедление инфляции за счет реализации совместных мер правительства и Нацбанка.
Он добавил, что международные рейтинговые агентства также подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне. При этом в октябре агентство Moody’s улучшило свой прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный.
По словам премьер-министра, в настоящее время в РК продолжается работа по совершенствованию налогово-бюджетной политики. Разрабатывается новый Бюджетный кодекс, направленный на упрощение бюджетных процессов, совершенствование межбюджетных отношений и повышение качества управления государственными финансами в целом. Кроме того, разрабатывается новый Налоговый кодекс.
Для нас основными задачами являются обеспечение макроэкономической стабильности и дальнейшего устойчивого экономического роста. В данном контексте мы признательны МВФ за постоянную поддержку", - сказал Алихан Смаилов.
В свою очередь Николя Бланше отметил, что у Казахстана достаточно сил и возможностей, чтобы достичь большего экономического роста в будущем.
Мы видим амбиции республики по достижению более высоких темпов роста, и учитываем тот прогресс, который уже был сделан. Отмечаем этот прогресс во многих областях. Большое значение имеет то, каким образом данный рост будет обеспечиваться. Именно это отражается в наших советах и рекомендациях. По нашему мнению, ведущую роль должен играть частный сектор при поддержке государства", - сказал глава миссии МВФ в Казахстане.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать взаимодействие для дальнейшего совершенствования и развития финансового сектора Казахстана.
20.11.2023, 18:08 25281
Токаев поручил увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в два раза
Президенту доложили об итогах уборочной кампании
Фото: Акорда
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым конкретные задачи по выведению отрасли на новый рубеж развития в течение пяти лет, в том числе по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза, сообщает пресс-служба Акорды.
Подчеркивается, что для этого необходимо провести структурные и институциональные реформы в отрасли, направленные на совершенствование системы государственной поддержки, обеспечение аграриев льготным финансированием и субсидированием, диверсификацию посевных.
Айдарбек Сапаров также рассказал Касым-Жомарту Токаеву об итогах уборочной кампании, непростых условиях работы отечественных аграриев в текущем году и о мерах поддержки, принятых правительством.
Кроме того, главе государства было доложено об исполнении задач, закрепленных в концепции развития агропромышленного комплекса до 2030 года, а также были представлены планы по дальнейшему совершенствованию деятельности отрасли.
Ранее сообщалось, что объем валовой продукции животноводства в Казахстане за 2022 год увеличился более чем на 100%.
20.11.2023, 14:39 31541
В Казахстане планируют развивать рынок компримированного природного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан изучают вопросы развития рынка компримированного природного газа - альтернативного, менее опасного вида топлива, сообщил на брифинге вице-министр энергетики Алибек Жамауов.
Сейчас прорабатывается вопрос по развитию рынка компримированного природного газа, это так называемый метан. Его производят из природного газа, оператором в Казахстане является национальная компания QazaqGaz. Данный газ уже в Казахстане имеется, им в основном заправляются большие автобусы, микроавтобусы по перевозке людей", - проинформировал спикер.
На сегодня заправочные станции, способные заправить автомобили компримированным газом, установлены на таких крупных трассах, как, например, Западная Европа - Западный Китай.
Он (компримированный природный газ. - Прим. ред.) чуть-чуть дороже, чем сжиженный нефтяной газ. Сейчас его средняя цена составляет где-то 90-100 тенге за литр", - добавил Алибек Жамауов.
Ранее сообщалось, что с начала 2024 года в Казахстане подорожает сжиженный газ. Министерство борется с дефицитом сжиженного газа, так в ведомстве приняли решение увеличивать стоимость за литр сжиженного газа на 5 тенге каждые полгода.
18.11.2023, 13:54 107171
Китай заинтересован в совместном развитии транспортной инфраструктуры Казахстана
Корпорация ССЕСС заинтересована в строительстве многофункционального терминала Саржа, контейнерного парка в порту Актау, сухого порта и других проектов
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Представители китайской гражданской инженерно-строительной корпорации ССЕСС на встрече с министром транспорта РК Маратом Карабаевым выразили заинтересованность в совместном развитии транспортной инфраструктуры Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
На встрече в Министерстве транспорта РК генеральный директор филиала в Казахстане Фан Ляньцзюнь и ассистент генерального директора по Евразийскому региону Ван Син озвучили заинтересованность корпорации в участии в проектах реконструкции казахстанских автодорог, а также строительстве многофункционального терминала Саржа, контейнерного парка в порту Актау, сухого порта и логистического парка в Алматинской области, новых ЖД-линий Дарбаза - Мактаарал, Бахты - Аягоз и обхода станции Алматы", - сообщает Минтранс.
Ранее на круглом столе по глобальным инвестициям КГИР-2023 Марат Карабаев заявил, что Казахстан может передать свои морские порты Актау и Курык в частное управление при условии, что найдется подходящая частная компания и будет обеспечена загрузка портов.
18.11.2023, 12:53 109406
Казахстанские порты Курык и Актау могут передать частным компаниям - Карабаев
Порты передадут в частные руки, если будет обеспечена их загрузка
Фото: primeminister.kz
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан может передать свои морские порты Актау и Курык в частное управление, заявил на круглом столе по глобальным инвестициям КГИР-2023 министр транспорта РК Марат Карабаев.
У нас есть два ключевых порта. Мы готовы передать их в трастовое управление, если будет подходящая частная компания", - цитирует казахстанского министра Interfax.
Он добавил, что порты передадут в частные руки, если будет обеспечена их загрузка.
Также, по словам Карабаева, в Минтрансе рассматривали продажу акций, если "возникнет концепция "вези или плати".
Ship-or-pay - схема, при которой перевозчик обязан перевезти определенный объем груза клиента, а клиент даже в случае непоставки груза должен все равно перевозку оплатить", - уточняет агентство.
Для справки:
Порт Курык расположен на линии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) в 90 км от областного центра Актау. Порт располагает паромным комплексом (с железнодорожным и автомобильным причалами), ориентированным на перевалку зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов и ряда других грузов. Проектная мощность порта составляет 6 млн тонн грузов в год.
В составе порта Актау - сухогрузный терминал мощностью 2,5 млн тонн в год, зерновой терминал (способен отгружать на суда до 4 тыс. тонн зерна в сутки), шесть нефтеналивных причалов совокупной мощностью 12 млн тонн в год и паромный комплекс пропускной способностью 2 млн тонн грузов в год.
Подразделением Актауского морского торгового порта является грузовой район Баутино (в 150 км от г. Актау), расположенный в акватории Баутинской бухты Тюбкараганского залива. Порт Баутино может обрабатывать до 200 тысяч тонн груза.
АО "Национальная компания "Актауский морской торговый порт" находится под управлением государственной транспортно-логистической компании "Казахстан темир жолы".
18.11.2023, 10:29 113861
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB"
Фото: Министерство энергетики РК
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", сообщает Министерство энергетики РК.
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, остаются сильная фискальная позиция и значительные внешние резервы, которые доказали свою устойчивость к внешним шокам. По мнению аналитиков, применение новых бюджетных правил будет способствовать повышению устойчивости государственных финансов. Меры по дальнейшей диверсификации экономики и экспортных маршрутов будут положительно влиять на развитие страны", - говорится в сообщении ведомства.
Fitch отмечает стабильные перспективы по росту экономики Казахстана. Агентство прогнозирует рост ВВП на уровне 5,1% в 2024 году и 5,4% в 2025 году благодаря уверенному росту инвестиций и другим показателям.
Также аналитики агентства подчеркнули, что в РК наблюдается тренд на снижение уровня инфляции и долларизации и низкий риск вторичных санкций для Казахстана.
Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3". В ближайшие три года агентство прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4%.
В докладе ЕАБР прогноз экономического роста на 2023-2025 годы также улучшен для всех стран Евроазиатского региона. Прогнозируются положительные темпы роста во всех странах региона: в Армении - на 7,5%, Беларуси - на 2,2%, Казахстане - на 4,3%, Кыргызстане - на 4,2%, России - на 1% и Таджикистане - на 7,9%.
17.11.2023, 16:42 143321
На долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии Дополнено
В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18%, до $28 млрд
Фото: primeminister.kz
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Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе VI Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям.
В прошлом году общий объем прямых иностранных инвестиций вырос на 18%, до $28 млрд. За 6 месяцев текущего года в национальную экономику привлечено еще порядка $14 млрд. Стабильность суверенного кредитного рейтинга республики подтверждают международные агентства Fitch, S&P и Moody’s", - сказал Алихан Смаилов.
Он напомнил, что в своем недавнем послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости перехода на новую экономическую модель. В частности, перед правительством поставлена масштабная задача по увеличению объема экономики к 2029 году до $450 млрд, то есть в 2 раза.
Привлечение инвестиций является ключевым фактором роста. В рамках национальной инвестиционной политики с учетом стандартов ESG Казахстан до 2029 года заинтересован в привлечении не менее $150 млрд иностранных инвестиций. Для этого мы продолжаем создавать благоприятные условия для инвесторов, в том числе совершенствовать инструменты поддержки инвестиций", - отметил премьер-министр.
Глава кабмина напомнил, что сегодня граждане 83 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан, а резиденты 109 государств могут оформить электронные визы. Кроме того, предусмотрены специальные инвесторские визы.
В стране также работает международный финансовый центр "Астана", который является уникальной бизнес-площадкой, предоставляющей для бизнеса беспрецедентные услуги в регионе.
Все эти шаги направлены на раскрытие инвестиционного потенциала республики и достижение реальных результатов. Казахстан приложит все усилия для дальнейшего повышения инвестклимата в соответствии с мировыми стандартами. Мы также будем регулярно вводить дополнительные меры поддержки. Пользуясь возможностью, приглашаю активно инвестировать в экономику Казахстана", - заключил Алихан Смаилов.
Дополнено 17.11.2023, 17.35
На полях KGIR-2023 в присутствии премьер-министра также подписано 26 меморандумов и коммерческих документов на сумму $1,6 млрд в таких отраслях экономики, как АПК, ГМК, здравоохранение, легкая промышленность, машиностроение, образование, производство строительных смесей и химической продукции, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В частности, компания Pfizer наладит в Казахстане производство инновационной пневмококковой вакцины Prevenar 20. Компания Çalık Holding построит в Костанайской области завод по переработке бобовых культур. Бизнес-конгломерат Alarko Holding заключил соглашение с акиматом Шымкента о строительстве теплиц. Lasselsberger group построит комплекс по производству строительного клея и сухих смесей. Roche планирует локализацию оригинальных биотехнологических лекарственных препаратов. Işıklar Packaging построит завод по производству крафтовой бумажной упаковки. Alstom откроет в РК вагоноремонтное депо и головной сервисный центр по обслуживанию электровозов.
Напомним, недропользователи и отечественные товаропроизводители подписали оффтейк-контракты на 38 млрд тенге на форуме в Астане.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана - общий объем их вложений превысил 20 миллиардов долларов.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?