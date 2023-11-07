06.11.2023, 19:54 47776
В Астане ввели ограничения по продаже автогаза из-за дефицита
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ремонтными работами на Атырауском заводе и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" имеется дефицит автогаза в Астане, сообщает пресс-служба акимата города.
По состоянию на 6 ноября остаток газа по городу составляет 900 тонн, в пути 1476,3 тонны. Из них сегодня доставлено 9 вагонов (324 тонн), 7 ноября ожидается поставка 16 вагонов (576 тонн). С 7 ноября завод АО "СНПС-Актобемунай газ" начнет отгрузку объема в размере 25 вагонов (900 тонн) газа, 8 ноября - 15 вагонов (540 тонн) сжиженного газа.
В столичном акимате подчеркнули, что деятельность заводов, а также вопрос регулирования обеспечения своевременной отгрузки и доставки газа находятся в компетенции Министерства энергетики РК, АО "НК "Қазақстан темір жолы".
Учитывая нехватку сжиженного газа, реализаторами введены ограничения по продажам путем внедрения талонной системы на автогазозаправочных станциях", - сообщили в акимате Астаны.
Эти меры связаны с недопущением нехватки газа до нормализации ситуации.
Ранее сообщалось о дефиците сжиженного газа на заправках Шымкента.
1 ноября в кулуарах Акорды министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что цены на сжиженный газ в Казахстане будут повышены вдвое, но постепенно и достигнут уровня себестоимости.
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06.11.2023, 20:52 42031
Казахстан планирует поставить 200 тысяч тонн зерна в Китай
Китайская сторона дает высокую оценку качеству казахстанской сельскохозяйственной продукции
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Продкорпорация активно ищет экспортные рынки сбыта казахстанского зерна. По итогам 10 месяцев корпорация подписала соглашения на экспорт 135 тысяч тонн зерна. В ближайшее время ожидается подписание меморандума по поставке 200 тысяч тонн зерна в Китай, сообщает "АПК Новости"
В эти дни в Шанхае проходит Китайская Международная импортная выставка. В рамках мероприятия Казахстан презентует свои возможности через компании и проекты в сферах сельского хозяйства, логистики, экспорта и инноваций.
Как сообщили в Продкорпорации, китайская сторона дает высокую оценку качеству казахстанской сельскохозяйственной продукции. В первый день выставки ряд китайских компаний проявили интерес к продукции ПКК. Ожидается подписание меморандума по поставке 200 тысяч тонн зерна в КНР между Продкорпорацией и C.P.TRADING CO. LTD.
В компании отметили, что по итогам 10 месяцев Продкорпорация подписала соглашения на экспорт 135 тысяч тонн зерна.
Ранее министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров провел переговоры с делегацией из Китайской Народной Республики. С главой МСХ встретились секретарь парткома города Сианя Фан Хунвэй и председатель и генеральный директор промышленной корпорации хлеба и масла "Сиань Ай Цзюй" Цзя Хэй. На встрече стороны обсудили сотрудничество в сфере АПК, совместные проекты, а также актуальные вопросы экспорта и импорта сельхозпродукции.
06.11.2023, 10:17 85676
С 3 ноября разрешены транзитные перевозки пшеницы через Казахстан - МСХ
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 3 ноября 2023 года официально разрешены транзитные перевозки пшеницы через Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Казахстана.
Как напомнили в ведомстве, 25 сентября 2023 года был введен запрет на ввоз пшеницы на территорию Казахстана железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий. Ограничения также не распространялись на транзитные железнодорожные перевозки пшеницы через Казахстан.
При этом для исключения двоякого толкования введенного запрета на ввоз пшеницы приказом МСХ от 30 октября № 372 внесены изменения в приказ МСХ от 25 сентября 2023 года № 337 в части нераспространения запрета на транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана", - пояснили в ведомстве.
В приказе сообщается, что вводится запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 100119; 100199):
- на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза;
- на территорию Республики Казахстан железнодорожным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна, птицеводческих предприятий и транзита пшеницы через территорию Республики Казахстан".
Напомним, в Казахстане по состоянию на 27 октября убрали 16,6 млн га зерновых культур, что составляет 97% от запланированной площади. При средней урожайности 9,6 ц/га намолочено 15,9 млн тонн зерна.
05.11.2023, 11:24 165186
Премьер-министр Казахстана пригласил китайские компании участвовать в развитии экономической кооперации между двумя странами Дополнено
Казахстан готов к реализации проектов в аграрной сфере, укреплению региональной продовольственной безопасности и т.д.
Фото: primeminister.kz
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Пекин. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе выступления на официальной церемонии открытия 6-й китайской международной импортной выставки в Шанхае пригласил компании КНР участвовать в развитии экономической кооперации между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Приглашаем китайские транспортные компании к участию в перечисленных проектах, а транспортно-логистических операторов - к активному использованию имеющейся в Казахстане трансграничной транспортной инфраструктуры", - заявил Алихан Смаилов.
Алихан Смаилов акцентировал внимание участников мероприятия, что Казахстан заинтересован в более широком использовании взаимных электронных площадок и совместном продвижении продукции на всем евразийском пространстве.
У нас уже имеются успешные кейсы в данном направлении. Мы тесно сотрудничаем с Alibaba Group. В мае этого года запущен национальный павильон Казахстана на платформе JD.com. Для оптимизации логистики на взаимовыгодной основе мы готовы продвигать строительство бондовых складов в РК", - отметил он.
Не менее важным направлением является и обеспечение продовольственной безопасности. Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Сегодня республика стабильно экспортирует в Китай экологически чистые масличные культуры, зерно, мясо и другие продукты.
Казахстан готов к реализации конкретных проектов в аграрной сфере, укреплению региональной продовольственной безопасности и принятию продовольственных программ развития", - подчеркнул премьер-министр.
По словам главы правительства, активизация торговли в нынешних геополитических условиях требует новых и нестандартных подходов. Поэтому важно также развивать транспортно-логистическое сотрудничество.
В настоящее время Казахстан играет стратегическую роль в качестве регионального транспортно-логистического хаба, став ключевым звеном, соединяющим Евразийский континент с Азиатско-Тихоокеанским регионом.
Сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится именно на Казахстан", - отметил Алихан Смаилов.
Он добавил, что РК совместно с КНР реализует такие крупные инфраструктурные проекты, как международный автомобильный коридор Западная Европа - Западный Китай, логистический центр в порту Ляньюньган, международный центр приграничной торговли "Хоргос", совместный сухой порт в зоне "Хоргос - Восточные ворота", новый ЖД коридор Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран и т.д.
Для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа мы предлагаем активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое", - подчеркнул премьер-министр.
Вместе с тем он отметил, что полным ходом идет возведение казахстанских терминалов в городе Сиане и грузинском порту Поти. Намечено строительство 3-го ж/д пункта пропуска на казахстанско-китайской границе, сухих портов на переходах "Бахты" и "Калжат", контейнерного хаба в Актау, а также расширение портовых мощностей на Черном море вдоль Среднего коридора.
Дополнено 05.11.2023, 13.00
Казахстан презентовал свои инвестиционные, торговые и промышленные возможности на крупной выставке в Шанхае, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В рамках национального павильона Казахстан презентует широкому кругу посетителей свои инвестиционные, торговые и промышленные возможности через компании и проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, логистики, экспорта и инноваций.
Почетным гостям, среди которых были главы правительств Австралии, Китая, Кубы и Сербии, представили экспортный потенциал республики в части зерновой, масложировой и другой пищевой продукции, перспективные инвестиционные проекты, сеть железнодорожных маршрутов и ключевые туристические достопримечательности.
Ранее Казахстан и Китай договорились о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере.
04.11.2023, 13:33 243761
В Казахстане выбрали отечественного инвестора, который купит "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: gmk.center
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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выбрали инвестора, который выкупит "АрселорМиттал Темиртау". В настоящее время с ним ведутся переговоры, поэтому название компании пока не сообщается. Об этом заявил заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в ходе пресс-конференции в правительстве.
Он отметил, что государство участвовать в управлении компанией не будет.
Иностранный инвестор, который сейчас владеет этим предприятием, продаст свои активы отечественному инвестору. Сейчас мы не можем сказать название этой компании, в свое время вы узнаете. Потому что сейчас идут между ними переговоры, это конфиденциальная информация. Поэтому мы ее разглашать сейчас не будем. Но это будет отечественный инвестор, который купит предприятие по рыночной его текущей стоимости", - сказал Скляр.
Заместитель премьер-министра отметил, что в правительстве будут следить за деятельностью предприятия.
Мы будем строго контролировать эту программу. Есть залповые инвестиции (это более 1 млрд долларов США в производство и в социальную сферу города Темиртау) и текущие инвестиции в течение 3-5 лет. Это всего 3 млрд долларов США. Результат инвестор должен показать в самые короткие сроки", - сказал Скляр.
Задача выбрать социально ответственного отечественного инвестора, который дает твердые гарантии, который живет вместе с нами здесь… Он твердо обещает, что вопросы промышленной безопасности, экологические вопросы будут решены. У него есть четкий бизнес-план, бизнес-модель, источники средств", - сообщил заместитель премьер-министра.
Как сообщалось ранее, после смены собственника компания "АрселорМиттал Темиртау" изменит название. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что правительство вело переговоры о передаче активов с "АрселорМиттал" достаточно давно. Предварительные документы были подписаны 22 октября.
Напомним, ночью 28 октября в Караганде на шахте имени Костенко угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания предположительно произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
03.11.2023, 18:20 293321
Товарооборот между Казахстаном и Турцией составил 3,9 млрд долларов
Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-август 2023 года товарооборот между Казахстаном и Турцией составил 3,9 млрд долларов, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана - в 2022 году страна занимала 4-е место в товарообороте РК", - сообщили в министерстве.
По данным ведомства, экспорт из Казахстана в Турцию за январь-август 2023 года составил 2,6 млрд долларов. Кроме того, наблюдается увеличение экспортных поставок таких товаров, как: медь - на 74,2%, до 640 млн долларов, свинец - в 3 раза, до 53 млн долларов, и пшеница - на 75%, до 51 млн долларов. Импорт в Казахстан из Турции за январь-август 2023 года вырос на 51% и составил 1,4 млрд долларов.
Рост импорта из Турции связан с увеличением ввоза таких товаров, как: кузова для автомобилей - с 3 до 67 млн долларов, женская одежда - рост с 37 до 59 млн долларов, майки и фуфайки - с 28 до 43 млн долларов двигатели внутреннего сгорания - рост с 0 до 26 млн долларов", - пояснили в Минэнерго.
В период с 2010 до 2021 года объем товарооборота между Казахстаном и Турцией варьировался от 1,5 до 4 млрд долларов, значительная доля которого приходилась на экспорт из Казахстана. В 2022 году страны достигли рекордного за всю историю объема взаимной торговли - 6,3 млрд долларов.
Ранее Токаев и Эрдоган отметили, что созданы все условия для того, чтобы вывести всестороннее взаимодействие Казахстана и Турции на новый уровень.
03.11.2023, 17:59 294916
На Атырауском НПЗ завершили ремонт
Фото: kmg.kz
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Атырау. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе завершились ремонтные работы, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
17 октября - 2 ноября завершен ремонт, произведен пуск и вывод в режим нормальной эксплуатации большей части объектов общезаводского хозяйства, первичной переработки и вторичной переработки нефти, включая комплекс глубокой переработки", - проинформировали в пресс-службе.
В настоящее время Атырауский НПЗ загружен на 60%, продолжается поэтапный ремонт и пуск объектов.
Также сообщается, что Шымкентский и Павлодарский НПЗ загружены на 95% и работают в режиме нормальной эксплуатации.
Запасы нефтепродуктов в стране достаточны и восполняются своевременно", - заверили в ведомстве.
Напомним, в начале октября на АНПЗ начались планово-предупредительные работы.
Ранее, в начале июля, на МАЭК аварийно отключился энергоблок, в связи с чем были введены ограничения промышленным предприятиям. Во многих микрорайонах Атырау отключилась электроэнергия и прекратилось водоснабжение. Из-за отключения подачи электроэнергии произошла остановка Атырауского НПЗ. Тогда в правительстве заявили, что примут ряд неотложных и системных мер для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем.
В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д. На ремонт МАЭК было выделено 4,9 млрд тенге.
03.11.2023, 15:45 300951
Астане присвоен статус финансового центра тюркского мира
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Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в ходе десятого саммита Организации тюркских государств подписано решение глав государств о присуждении статуса финансовых центров тюркского мира.
Одним из направлений развития ОТГ президент Казахстана отметил инвестиции. По его словам, следует расширить межрегиональную торговлю и сосредоточиться на инвестировании в экономику.
Особую роль в этом деле играет Тюркский инвестиционный фонд. Для укрепления экономических связей необходимо развивать рынок "зеленого" финансирования. Как известно, Казахстан предложил создать Совет тюркских "зеленых" финансов. Поддержана инициатива о присвоении Астане статуса финансового центра тюркского мира. Искренне благодарю вас за это решение", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По итогам саммита было подписано решение глав государств о присуждении статуса финансовых центров тюркского мира.
Также отметим, что, по данным Министерства торговли и интеграции Казахстана, товарооборот между Казахстаном и странами ОТГ за январь-август 2023 года составил 8,1 млрд долларов США.
Основными товарами экспорта из Казахстана в страны ОТГ являются: нефть сырая - $1,3 млрд, пшеница - $655,4 млн, медь и катоды из меди - $640,2 млн, алюминий необработанный - $221,2 млн, нефтепродукты - $214,1 млн, полуфабрикаты из нелегированной стали - $184,7 млн, цинк необработанный - $120,2 млн, мука пшеничная или пшенично-ржаная - $113,2 млн, удобрения минеральные смешанные - $105,3 млн, воды, включая минеральные и газированные, с сахаром - $102,9 млн.
Основными товарами импорта в Казахстан из стран ОТГ являются: кузова для автомобилей - $262,7 млн, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием - $129,4 млн, руды и концентраты драгоценных металлов - $120,3 млн, одежда женская текстильная - $59,8 млн, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи - $53,9 млн, нефтепродукты - $53,1 млн, части и принадлежности для автомобилей и тракторов - $43 млн.
03.11.2023, 15:00 276081
В МАГАТЭ одобрили строительство АЭС в Улкене
Фото: pixabay.com
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Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты Международного агентства по атомной энергии признали пригодной для строительства атомной электростанции площадку в селе Улкен, сообщил в ходе брифинга министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
По словам Саткалиева, в МАГАТЭ готовы оказать полный комплекс услуг по сопровождению, строительству, подбору безопасных технологий по эксплуатации и дальнейшей утилизации ядерных отходов.
В МАГАТЭ отметили, что в целом площадка Улкен готова и пригодна для строительства атомной станции", - сообщил глава Минэнерго.
Напомним, в октябре эксперты МАГАТЭ изучили результаты работ по определению района строительства АЭС. По итогам миссии они дали рекомендации по выбору района строительства АЭС.
Ранее сообщалось, что Казахстан приостановил рассмотрение заявок потенциальных партнеров по строительству АЭС до проведения референдума.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?