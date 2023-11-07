В Астане ввели ограничения по продаже автогаза из-за дефицита

Казахстан готов к реализации проектов в аграрной сфере, укреплению региональной продовольственной безопасности и т.д.

Фото: primeminister.kz

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Пекин. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе выступления на официальной церемонии открытия 6-й китайской международной импортной выставки в Шанхае пригласил компании КНР участвовать в развитии экономической кооперации между Казахстаном и Китаем, - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе выступления на официальной церемонии открытия 6-й китайской международной импортной выставки в Шанхае пригласил компании КНР участвовать в развитии экономической кооперации между Казахстаном и Китаем, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Приглашаем китайские транспортные компании к участию в перечисленных проектах, а транспортно-логистических операторов - к активному использованию имеющейся в Казахстане трансграничной транспортной инфраструктуры", - заявил Алихан Смаилов.





Алихан Смаилов акцентировал внимание участников мероприятия, что Казахстан заинтересован в более широком использовании взаимных электронных площадок и совместном продвижении продукции на всем евразийском пространстве.





У нас уже имеются успешные кейсы в данном направлении. Мы тесно сотрудничаем с Alibaba Group. В мае этого года запущен национальный павильон Казахстана на платформе JD.com. Для оптимизации логистики на взаимовыгодной основе мы готовы продвигать строительство бондовых складов в РК", - отметил он.





Фото: primeminister.kz





Не менее важным направлением является и обеспечение продовольственной безопасности. Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Сегодня республика стабильно экспортирует в Китай экологически чистые масличные культуры, зерно, мясо и другие продукты.





Казахстан готов к реализации конкретных проектов в аграрной сфере, укреплению региональной продовольственной безопасности и принятию продовольственных программ развития", - подчеркнул премьер-министр.





По словам главы правительства, активизация торговли в нынешних геополитических условиях требует новых и нестандартных подходов. Поэтому важно также развивать транспортно-логистическое сотрудничество.





В настоящее время Казахстан играет стратегическую роль в качестве регионального транспортно-логистического хаба, став ключевым звеном, соединяющим Евразийский континент с Азиатско-Тихоокеанским регионом.





Сейчас около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится именно на Казахстан", - отметил Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz





Он добавил, что РК совместно с КНР реализует такие крупные инфраструктурные проекты, как международный автомобильный коридор Западная Европа - Западный Китай, логистический центр в порту Ляньюньган, международный центр приграничной торговли "Хоргос", совместный сухой порт в зоне "Хоргос - Восточные ворота", новый ЖД коридор Китай - Казахстан - Туркменистан - Иран и т.д.





Для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту Китай - Европа мы предлагаем активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое", - подчеркнул премьер-министр.





Вместе с тем он отметил, что полным ходом идет возведение казахстанских терминалов в городе Сиане и грузинском порту Поти. Намечено строительство 3-го ж/д пункта пропуска на казахстанско-китайской границе, сухих портов на переходах "Бахты" и "Калжат", контейнерного хаба в Актау, а также расширение портовых мощностей на Черном море вдоль Среднего коридора.





Дополнено 05.11.2023, 13.00





Казахстан презентовал свои инвестиционные, торговые и промышленные возможности на крупной выставке в Шанхае, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





В рамках национального павильона Казахстан презентует широкому кругу посетителей свои инвестиционные, торговые и промышленные возможности через компании и проекты в сферах сельского хозяйства, туризма, логистики, экспорта и инноваций.





Почетным гостям, среди которых были главы правительств Австралии, Китая, Кубы и Сербии, представили экспортный потенциал республики в части зерновой, масложировой и другой пищевой продукции, перспективные инвестиционные проекты, сеть железнодорожных маршрутов и ключевые туристические достопримечательности.



