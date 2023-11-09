08.11.2023, 12:30 71736
Потребление газа в стране за 9 месяцев выросло на четверть - Саткалиев
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Потребление сжиженного газа в Казахстане за 9 месяцев текущего года выросло на 25%, сообщил в кулуарах мажилиса министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
По его словам, это связано с переоборудованием автомобилей, иногда кустарным способом.
Нам приходится изыскивать дополнительные объемы. Мы провели переговоры с компанией ТШО. Они поставили на внутренний рынок дополнительные 10 тысяч тонн. Полностью развернули все объемы "КазМунайГаза" на внутренний рынок. В связи с этим мы прогнозируем, что дефицита газа нет. Возможно, есть вопросы, связанные с поставкой в регионы. Но мы говорим, что это является проблемой", - подчеркнул министр.
Он добавил, что если потребление газа будет расти такими же темпами, то перерабатывающих мощностей не хватит и страна будет вынуждена импортировать сжиженный нефтяной газ.
Это совсем другие цены, сравнимые с ценами на бензин", - пояснил министр.
Саткалиев напомнил, что экспорт сжиженного газа запрещен. А также еще раз порекомендовал автолюбителям не спешить с переводом автомобилей на газ, в том числе с точки зрения безопасности.
Это вещества, которые при взаимодействии с воздухом, образуют взрывоопасные смеси", - подчеркнул спикер.
В будущем, по его словам, будет введен запрет на использование кустарного оборудования для перевода автомобилей на газ.
Министр отметил, что сжиженный газ гораздо более эффективен как сырье для нефтегазохимической продукции - пропана, бутана, полипропилена и т.д. И его количество будет сокращаться, в том числе из-за использования в промышленности.
Ранее министр уже советовал казахстанцам не переводить автомобили на сжиженный нефтяной газ. По его словам, в Казахстане самая низкая цена и эта ситуация долго не сохранится.
По его словам, цены на сжиженный газ в Казахстане будут повышены вдвое и постепенно достигнут уровня себестоимости.
Ранее сообщалось, что в Астане ввели ограничения по продаже автогаза из-за дефицита.
Также сообщалось о дефиците сжиженного газа на заправках Шымкента.
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09.11.2023, 09:28 131
Мебель и отделочные материалы отечественного производства будут закупать при строительстве школ в Казахстане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК внесло изменения и дополнения в Национальный проект "Комфортная школа", предусматривающие расширение участия отечественных производителей мебели и отделочных материалов в его реализации, сообщила пресс-служба правительства.
В ходе строительства школ нового формата вся мебель будет закупаться у казахстанских товаропроизводителей. При этом материалы, применяемые в отделке наружных фасадов, также будут преимущественно отечественного производства.
В качестве дополнительной меры поддержки предпринимателей предусматривается использование предварительных контрактов, которые позволят планировать долгосрочные поставки и привлекать финансирование на выгодных условиях.
Стоит отметить, что Министерством просвещения совместно с местными исполнительными органами определены все необходимые технические характеристики на мебель и оборудование для оснащения строящихся школ. Для качественной реализации принятых правительством РК изменений будет проводиться мониторинг показателей доли внутристрановой ценности.
На сегодняшний день также готовится информационная система для осуществления общественного мониторинга. Таким образом, у каждого казахстанца будет возможность наблюдать за ходом строительства школ через публичный дашборд. Для этого сейчас на каждом объекте устанавливаются камеры видеонаблюдения.
Напомним, Национальный проект "Комфортная школа" реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. В его рамках планируется открытие 369 школ на 740 тыс. ученических мест, что позволит решить проблемы аварийных школ и трехсменного обучения в стране.
На реализацию Национального проекта из республиканского бюджета на 2023-2025 годы предусмотрено выделение 2,4 трлн тенге. В 2023 году было запланировано начало строительства 217 школ на 461 тыс. мест с их введением до конца следующего года. В свою очередь, в 2024 году планируется начало строительства 152 школ на 279 тыс. ученических мест с открытием в 2025 году.
08.11.2023, 20:52 43451
В Алматы раскрыта схема незаконной аренды помещений на торговых рынках
Фото: пресс-служба акимата Алматы
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Алматы. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 350 тысяч квадратных метров - площадь незаконного строительства на территории алматинских рынков, сообщает пресс-служба акимата города со ссылкой на управление градостроительного контроля.
Собственники рынков, не имея разрешительных документов на строительство, возводили торговые павильоны, незаконно увеличивая общую торговую площадь.
Из 60 рынков на сегодня выявлены нарушения и приняты меры административного характера по 37. Значительного увеличения общей торговой площади рынков владельцы добивались за счет строительства незаконных павильонов. По 7 из них имеется решение суда о частичном сносе. Общая торговая площадь за счет незаконных павильонов увеличивалась в среднем на треть. По 30 рынкам инициируются иски в судебные органы.
Ранее около тысячи нарушений в сфере строительства было выявлено в Алматы.
В октябре депутат сената Андрей Лукин озвучил депутатский запрос, в котором заявил о множественных нарушениях градостроительного контроля со стороны Комитета по делам строительства и ЖКХ а также акиматов. В своем депзапросе Лукин обратил внимание, что земли раздаются без учета мнения граждан, возможностей инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
08.11.2023, 19:50 45176
Нурдаулетов принял участие в XI встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ
В ходе встречи прошел обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам обеспечения безопасности на пространстве Содружества
Фото: Акорда
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Москва. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялась XI встреча секретарей советов безопасности государств - участников СНГ, в которой принял участие секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи прошел обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам обеспечения безопасности на пространстве Содружества.
Стороны обсудили вызовы и угрозы международной безопасности в современных условиях, обеспечение общественно-политической стабильности в условиях роста гибридных угроз, а также вопросы водопользования и сотрудничества стран СНГ в сфере совместного управления, использования и охраны водных ресурсов.
Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности, высказал ряд предложений по развитию взаимодействия с учетом интересов нашего государства.
08.11.2023, 18:57 50866
Надо запрещать именно ношение никабов - Аида Балаева
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева высказалась о запрете на ношение религиозной одежды в общественных местах.
Законодательно это еще не отрегулировано, у нас нет в законодательстве запрета на никабы. Конечно, если рассматривать с точки зрения национальной безопасности, надо запрещать именно ношение никабов", - сказала министр.
Как уже сообщалось, в Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах.
Ранее казахстанский депутат заявил о внешних силах, распространяющих радикальный ислам в стране.
08.11.2023, 12:05 68026
Строительство АЭС: Казахстан дополнительно рассматривает предложения двух американских компаний
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса сообщил, что Казахстан дополнительно рассматривает предложения двух американских компаний по строительству атомной электростанции.
Компания "Росатом" является одним из вендоров. Помимо компании "Росатом", заявки подали французская EDF, компании из Кореи, Китайской Народной Республики и также мы дополнительно (...) рассматриваем предложения двух американских компании - General Electric и NuScale, то есть мы изучаем технологии установки малых модульных реакторов", - сообщил глава Минэнерго.
Он также подчеркнул, что решение будут принимать после проведения референдума. По словам Алмасадама Саткалиева, вопросы референдума будут сформулированы в соответствии с законодательством.
Ранее сообщалось, что Казахстан приостановил рассмотрение заявок потенциальных партнеров по строительству АЭС.
Напомним, проведение общенационального референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане инициировал президент в своем послании народу.
Ранее генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин заявил о том, что Казахстан к концу года может определиться с компанией - партнером по строительству атомной электростанции.
В эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Министерства энергетики РК Сергей Кислицин рассказал, что представляет собой атомная энергетика, каковы ее преимущества перед другими "зелеными" источниками энергии, почему поселок Улкен рассматривается как наиболее удобное место для строительства АЭС и как прошли первые общественные слушания по этому вопросу.
08.11.2023, 11:20 75201
В Казахстане внесли изменения в правила предоставления микрокредитов онлайн
АРРФР приняло соответствующее постановление
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Республики Казахстан от 28 ноября 2019 года № 217 "Об утверждении правил предоставления микрокредитов электронным способом".
Операции, связанные с предоставлением микрокредитов электронным способом, осуществляются с использованием автоматизированной информационной системы, соответствующей требованиям главы 3 настоящих правил, в личном кабинете клиента на интернет-ресурсе, в мобильном приложении и (или) терминалах организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность", - говорится в тексте документа.
Подчеркивается, что за 10 рабочих дней до открытия интернет-ресурса, мобильного приложения и (или) терминала, посредством которых осуществляется предоставление микрокредитов электронным способом, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, уведомляет об этом уполномоченный орган.
Уведомление, направляемое в уполномоченный орган, содержит:
- наименование интернет-ресурса, мобильного приложения и (или) место нахождения терминала организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность;
- перечень услуг (операций), которые возможно предоставлять посредством интернет-ресурса, мобильного приложения и (или) терминала организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность;
- информацию о наличии у организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, утвержденных процедур безопасности и защиты информации от несанкционированного доступа при предоставлении услуг посредством интернет-ресурса, мобильного приложения и (или) терминала, с приложением подтверждающих документов.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее премьер-министр Алихан Смаилов в ходе заседания правительства подчеркнул, что высокая закредитованность населения является важным социально-экономическим вопросом.
В частности, на 1 сентября общий объем потребительских кредитов банков составил 9,2 трлн тенге. Средняя сумма задолженности на одного заемщика достигает почти 1,5 млн тенге, по проблемным потребительским кредитам - 1 млн тенге.
08.11.2023, 10:06 82621
В Туркестанской области земли в предгорьях незаконно выделяли под строительство элитных дач
В отношении работников местных исполнительных органов возбуждено восемь уголовных дел
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Шымкент. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области 270 земельных участков в предгорных зонах вблизи города Шымкента незаконно выделялись под строительство элитных дач. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
Прокурорами также выявлено предоставление гражданам 26 участков по поддельным документам и факты неправомерного изменения местоположения 28 земель.
В городе Туркестане, Сарыагашском, Сайрамском, Толебийском и Тюлькубасском районах местными исполнительными органами необоснованно произведены изменения целевого назначения 200 сельскохозяйственных земель на более выгодные - под жилое строительство и зоны отдыха.
По фактам злоупотребления должностными полномочиями, превышения власти и мошенничества в отношении работников местных исполнительных органов возбуждено 8 уголовных дел. Кроме того, по представлению прокуроров государственными органами начат процесс возврата более 400 земель в государственную собственность", - проинформировали в Генпрокуратуре.
08.11.2023, 08:34 87446
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее. Об этом заявил в интервью "Известиям" президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Как вы знаете, в текущем году мы отмечаем 10-летие подписания Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Дружба между народами Казахстана и России, конечно, имеет гораздо более длительную историю и уходит в глубину веков. Тем не менее заключенный в 2013 году межгосударственный договор очень символичен, поскольку подчеркивает устремленность казахстанско-российских отношений в будущее. Именно в таком русле я оцениваю сотрудничество между нашими странами - это добрососедство и союзничество, имеющие богатое прошлое и блестящее будущее", - отметил Токаев.
Напомним, что 9 ноября по приглашению Токаева президент РФ Владимир Путин посетит Астану. Президент РК рассказал о предстоящей встрече.
Повестка нашей предстоящей встречи с президентом России в Астане традиционно весьма обширна. Мы планируем обстоятельно обсудить вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрим аспекты взаимодействия в рамках международных организаций и интеграционных структур. Обменяемся мнениями по текущему состоянию и перспективам развития международной ситуации", - сказал Токаев.
По его словам, отдельным пунктом программы станет участие в Форуме межрегионального сотрудничества.
Это уникальный и очень эффективный формат, способствующий укреплению горизонтальных связей между регионами и предпринимателями двух стран. В текущем году мы проводим в казахстанском городе Костанае уже 19-й по счету форум. Тема мероприятия - сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Уверен, что форум будет успешным и плодотворным, так же как и предстоящий визит президента России в Казахстан", - добавил глава государства.
Он отметил, что валовой приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд. В свою очередь казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд. Такая динамика стала возможной в том числе благодаря промышленной кооперации, в рамках которой субъекты бизнеса двух стран реализуют 143 совместных проекта на сумму $33,5 млрд.
Успешно претворены в жизнь 30 знаковых проектов на сумму порядка $3,2 млрд. В настоящее время в таких ключевых для экономики отраслях, как машиностроение, металлургия и химическая промышленность, реализуется 40 проектов на сумму $16,6 млрд с созданием более 15 тысяч рабочих мест.
Взаимодействие в этом направлении наглядно демонстрирует огромный потенциал развития казахстанско-российского сотрудничества", - подчеркнул президент РК.
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Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?