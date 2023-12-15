Сколько будут получать казахстанцы за работу во вредных условиях  

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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 2024 года казахстанцам, работающим во вредных условиях труда, будут положены специальные социальные выплаты. О том, какого размера будут выплаты, в кулуарах сената парламента Республики Казахстан сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Назгуль Сагиндыкова.





Сегодня на заседании сената парламента одобрили поправки в законодательство по внедрению специальных социальных выплат. Граждане Казахстана смогут получать их уже с 2024 года.





По нашим подсчетам, средняя выплата составит 208 тысяч тенге", - проинформировала вице-министр.





По ее словам, размер специальной социальной выплаты будет формироваться из 4 источников. Первый - это республиканский бюджет, из него граждане будут получать два прожиточных минимума. Со следующего года ПМ в Казахстане будет 43 407 тенге, так, умножая на два, из бюджета выделяется 86 814 тенге.





Второй источник - это компании по страхованию жизни, они также будут выделять еще один прожиточный минимум.









Плюс уже с 55 лет указанной категории лиц будут выплачиваться средства из ЕНПФ, которые складываются из 10 процентов пенсионных взносов и 5 процентов пенсионных накоплений. Средний размер, по нашим расчетам, - 35 тысяч тенге", - уточнила Сагиндыкова.





Спецвыплата будет ежемесячной и будет поступать одномоментно, включая все источники ее формирования. Она полагается всем казахстанцам, достигшим 55-летнего возраста, имеющим 7 лет стажа работы на вредном производстве.





При условии если лицо переходит на другой труд, то нужно писать заявление в соответствующие кадровые службы, чтобы отказаться", - сказала спикер.





Если гражданин работал с перерывами, отпусками, больничными и переходами с одной работы на другую, Назгуль Сагиндыкова отметила, что важно общее количество стажа, то есть 84 месяца. Обязательные пенсионные взносы тоже должны поступать ежемесячно в течение 7 лет.





В списке профессий с тяжелыми и вредными условиями труда 2395 наименований. Такие как горнодобывающая отрасль, обрабатывающая промышленность и прочие.





Ожидается, что выплаты будут касаться 37 тысяч казахстанцев из этой категории.





Сейчас пришли к решению, чтобы эти граждане, получившие травмы и увечья на работе до 10 мая 2015 года, получали пенсионные взносы из компаний по страхованию жизни", - пояснила вице-министр труда.



