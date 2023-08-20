Сколько денег тратят казахстанцы на еду

Среди рассмотренных стран самый высокий процент затрат на продукты питания в Нигерии, Мьянме и Кении

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Астана. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики - Аналитики Picodi.com рассмотрели статистические данные в 105 странах и подсчитали, сколько денег тратят на пропитание жители разных регионов мира.





Из собранных данных следует, что в зависимости от страны на продукты питания тратится от нескольких процентов до более половины всех потребительских расходов. Например, к странам, в которых на еду и безалкогольные напитки, потребляемые дома, в среднем приходится менее 1/10 всех расходов, относятся: США - 6,7%, Сингапур - 8,4%, Великобритания - 8,7%, Ирландия - 9,2%, Швейцария - 9,9%.





Казахстан в этом рейтинге находится на 99-м месте среди 105 стран: на продукты питания и безалкогольные напитки приходится 49,4% от расходов на потребительские товары и услуги. Похожие результаты у Узбекистана (46,5%) и Анголы (49,7%).





Среди рассмотренных стран самый высокий процент затрат на продукты питания в Нигерии (59%), Мьянме (56,6%) и Кении (56,1%).





Среди европейских стран самые высокие расходы на продукты питания отмечаются в Швейцарии (359 долларов в месяц), Норвегии (341 долларов в месяц) и Дании (311 долларов в месяц), что можно объяснить общими высокими ценами в этих странах.





Расходы на питание у среднестатистического жителя Казахстана составляют 213 долларов в месяц.





Самые низкие расходы на продукты питания отмечены в Азербайджане (102 доллара в месяц), Беларуси (98 долларов в месяц) и Молдове (97 долларов в месяц).



