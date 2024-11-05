Соглашения на $2,5 млрд подписал Казахстан с ведущими китайскими компаниями
Фото: primeminister.kz
Шанхай. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Китай подписали восемь соглашений на $2,5 млрд в ходе рабочего визита премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова в Китайскую Народную Республику, сообщает primeminister.kz.
В Шанхае глава казахстанского правительства встретился с представителями ведущих китайских компаний и принял участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе с представителями бизнеса. Также Бектенов проведет переговоры с премьером госсовета КНР Ли Цяном и примет участие в VII Китайской международной импортной выставке.
Основная цель рабочего визита - реализация договоренностей, достигнутых между президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином, по удвоению объема двустороннего товарооборота с исторического рекорда прошлого года на уровне $41 млрд", - говорится в сообщении.
В работе круглого стола приняли участие представители компаний - лидеров отраслей металлургии, энергетики, машиностроения и автомобилестроения, углехимии, агропромышленного комплекса, фармацевтики и др. Казахстанскую делегацию представили руководители профильных министерств и крупных отечественных предприятий.
Стороны обсудили развитие совместных проектов в приоритетных отраслях экономики. Сегодня в Казахстане успешно работают порядка 5 тыс. совместных предприятий.
Среди крупных совместных казахстанско-китайских проектов: строительство завода по производству кальцинированной соды совместно с Camc Engineering, химического комплекса "Састобе" с Tianjin Cement Industry Design and Research Institute, завода по производству взрывчатых веществ с Yunnan Industrial Explosive Group.
Подходит к завершению строительство завода по выпуску автомобилей CHANGAN, HAVAL, CHERY с полностью основанном на мелкоузловой сборке производством мощностью 90 тыс. единиц.
Также заключено соглашение об инвестициях по производству легковых автомобилей Geely, Exeed, KAIYI на сумму $150 млн с созданием 1 тыс. рабочих мест.
Мы намерены в ближайшем будущем удвоить наши показатели по взаимной торговле. Казахстан и Китай имеют огромный потенциал для реализации совместных инвестиционных проектов. Вместе мы можем открыть новые горизонты для взаимодействия и повысить эффективность сотрудничества. Для этого следует провести активную работу по расширению транзитных возможностей, укреплению промышленной кооперации и налаживанию связей между нашими деловыми кругами", - заявил на встрече Олжас Бектенов.
По итогам встречи было подписано 8 коммерческих соглашений на общую сумму $2,5 млрд.
В их числе:
- Соглашение о сотрудничестве между ТОО "Самрук-Қазына Инвест", АО "QAZAQGAZ AIMAQ и Goldcard Smart Group Co., Ltd" в области внедрения интеллектуальных систем на сумму $8 млн. Проект предполагает мелкоузловую сборку газовых счетчиков на территории СЭЗ ПИТ "Алатау" в г. Алматы из комплектующих, поставляемых компанией GoldCard с учетом локализации компонентов;
- Соглашение между АО "Qarmet" и Zhengzhou Coal Mining Machinery Grouоp в области производства оборудования для угольной промышленности о приобретении механизированных комплексов для шахт угольного департамента АО "Qarmet" на сумму $70 млн;
- Меморандум о взаимопонимании по установлению основ инвестиционного сотрудничества между Министерством национальной экономики РК, Китайским государственным инвестиционным фондом Silk Road Fund Co.Ltd. и Kazakhstan Investment Development Fund (KIDF) Management Company Ltd. на сумму $552 млн;
- Соглашение между АО "Qarmet" и Xinxing Ductile Iron Pipes Co., LTD о строительстве завода по производству труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом мощностью 200 тыс. тонн в год в Республике Казахстан на сумму $161 млн. Продукция предназначена для проектов по строительству, модернизации, реконструкции, расширению и обновлению объектов жилищно-коммунальной системы РК;
- Соглашение между АО "Qarmet" и China Metallurgical Group Corporation об установлении долгосрочного и комплексного сотрудничества в горнорудной и металлургической отраслях на сумму $1 млрд;
- Соглашение между АО "Qarmet" и ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation о реализации стратегического проекта по модернизации коксохимического производства и развитию углехимии на сумму $649 млн;
- Соглашение между АО "Qarmet" и Nanjing Fiberglass Research & Design о строительстве фабрики по производству минеральных утеплителей из доменных шлаков в г. Темиртау на сумму $30 млн, мощностью 100 тыс. тонн готовой продукции в год и созданием 200 новых рабочих мест;
- Пакет соглашений между ТОО "Saran Machinery" и Sinotruk International о сотрудничестве в области дистрибуции и сборки KD, по лицензированию технологии и использованию товарных знаков на сумму $70 млн. Среди них - соглашение о создании в Сарани завода по выпуску грузового и коммерческого транспорта, с созданием до 1,5 тыс. рабочих мест.
Также Бектенов посетил в Шанхае "Долину роботов" научного города Чжанцзян, где ознакомился с последними достижениями китайской индустрии робототехники в сферах здравоохранения, промышленности и сервиса. В настоящее время в данном научно-технологическом центре функционируют более 80 китайских и зарубежных робототехнических предприятий. Представлена широкая линейка роботов, в том числе гуманоидных. Сферы их применения расширяются: от помощи в быту и обеспечения порядка в общественных местах до сфер медицины, образования, индустриальных, исследовательских направлений, спасательных работ, логистики и др.
Он поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности наладить сотрудничество с китайской стороной с целью изучения опыта "Долины роботов" и дальнейшего применения его в Казахстане.
Во время посещения офиса компании SenseTime казахстанской делегации презентовали новые решения и оборудование, используемые в проектах умного и безопасного города.