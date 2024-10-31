30.10.2024, 12:13 31406
Состоялись визиты в Китай и Корею - глава Минэнерго рассказал о подготовке к строительству АЭС
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса рассказал о подготовке к строительству атомной электростанции в стране, передает корреспондент агентства.
Будет создана специальная правительственная комиссия, которая начнет процедуру открытого конкурентного диалога со всеми участниками конкурсного процесса. То есть, уже начались предварительные консультации. Состоялись встречи и визиты в КНР, в Корею. Уже мы предварительно озвучиваем те направления, по которым хотим получить от наших потенциальных вендоров конкретные ответы (...) Они простые, это стоимость электроэнергии, стоимость строительства, гарантии завершения в срок в рамках бюджета. Это, в первую очередь, вопросы безопасности, весь социальный пакет, вопросы, связанные с обеспечением финансирования, локализации производства топлива", - заявил министр.
По его словам, в рамках данного диалога уже правительственная комиссия будет готовить свои предложения для руководства правительства, для рассмотрения этого вопроса на энергетическом совете при президенте РК.
Напомним, на референдуме 71,12% казахстанцев проголосовали за строительство АЭС.
Ранее на вопросы о рисках и безопасности при строительстве АЭС, а также о стоимости проекта ответили в правительстве.
Правительство Казахстана заинтересовано в том, чтобы на новой станции были применены самые новые проектные решения и технологии от стран-производителей - лидеров в своей сфере.
новости по теме
31.10.2024, 11:11 7556
Казахстан сократит добычу нефти - Саткалиев
В этом году планировалось добыть 90,5 млн тонн нефти, теперь добычу сократят до более 88 млн тонн
Рассказать друзьям
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан сократит добычу нефти в текущем году с ранее планируемых 90,5 млн тонн до более 88 млн тонн, рассказал сегодня журналистам министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Объем - более 88 млн тонн, но менее 90,5 млн, чем мы планировали ранее", - уточнил министр.
По его словам, на окончательные данные по добыче будет влиять погодный фактор, а также досрочное завершение ремонтных работ на Кашагане.
Напомним, на Кашагане завершили капитальный ремонт и возобновили добычу нефти и газа. На полную мощность планируется выйти с 1 ноября.
Ремонт на месторождении начали 7 октября и завершили раньше срока. Первоначально его планировали провести за 40 дней, но затем менеджмент консорциума решил уложиться в более сжатые сроки.
Тем временем в трех областях Казахстана: Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской возник дефицит бензина и сжиженного газа. На заправках стояли очереди за топливом. В регионы отправили дополнительный объем сжиженного газа.
30.10.2024, 13:44 28151
На Кашагане завершили капитальный ремонт
Фото: kvb.kz
Рассказать друзьям
Актау. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На месторождении Кашаган вчера завершился капитальный ремонт, возобновляется добыча нефти и газа, сообщили в Министерстве энергетики РК.
В ведомстве уточнили, что добыча пока запущена не на полную мощность.
С 1 ноября планируется выйти на полную мощность", - сообщили в ведомстве.
Напомним, ремонт на месторождении начали 7 октября и завершили раньше срока. Первоначально его планировали провести за 40 дней, но затем менеджмент консорциума решил уложиться в более сжатые сроки.
Тем временем в трех областях Казахстана: Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской возник дефицит бензина и сжиженного газа. На заправках стояли очереди за топливом. В регионы отправили дополнительный объем сжиженного газа.
30.10.2024, 11:39 33481
В Казахстане из Нацфонда будут ежегодно изымать по два триллиона тенге
Рассказать друзьям
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили закон о гарантированном трансферте из Национального фонда на уровне двух триллионов тенге ежегодно, передает корреспондент агентства.
Гарантированный трансферт определен с учетом бюджетного правила в размере 2 трлн тенге ежегодно. Целевой трансферт в 2025 году планируется в объеме 3 250 млрд тенге для финансирования социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов, а также поддержания уровня регионального роста", - сообщил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.
По его словам, темпы роста расходов республиканского бюджета в 2025-2027 годах стабилизированы на уровне 108,3-109,2%. Расходы республиканского бюджета в 2025 году составят 25,8 трлн тенге или 17,1% к ВВП, в 2026 году - 23,2 трлн тенге или 13,7% к ВВП, в 2027 году - 24,6 трлн тенге или 12,9% к ВВП.
Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,7% и 7,3% к ВВП в 2025 году соответственно, с последующим снижением до 1,9% и 4% к ВВП в 2027 году.
За основу формирования прогноза взят базовый сценарий при цене на нефть в 75 долларов США за баррель и курс доллара 470 тенге.
Реальный рост ВВП в 2025 году по прогнозам составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за 5 лет - 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге в 2029 году", - сообщил министр.
Он отметил, что ожидается рост во всех отраслях экономики. Среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности - 5,8%, в горнодобывающей промышленности - 2,9%. Среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 5,3%, в строительстве - 9,3%, услуг транспорта - 8,2% и в торговле - 7,1%.
Согласно прогнозу, объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году. Средняя цена на нефть ожидается на уровне 75 долларов за баррель.
Экспорт товаров вырастет с 82,3 млрд долларов США в 2025 году до 90,0 млрд долларов США в 2029 году. Импорт увеличится с 61,3 млрд долларов США до 67,5 млрд долларов США", - заявил Байбазаров.
По данным Миннацэкономики, инфляция в 2025 году определена на уровне 5,5-7,5%, в 2026 году на уровне 5-6% с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.
Доходы республиканского бюджета в 2025 году, по прогнозам, составят 15,6 трлн тенге или на уровне 10,4% к ВВП. По сравнению с оценкой этого года рост составляет 2,9 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2027 году до 18,2 трлн тенге, или на 16,4%", - проинформировал министр.
Отмечается, что основной прирост доходов бюджета будет обеспечен за счет увеличения темпов развития экономики и улучшения налогового администрирования, а также снижения доли теневой экономики. С учетом этого, на республиканском уровне обеспеченность собственными доходами 2025 году составит 63,7%, в 2026 году - 75,0% и в 2027 году - 76,9%.
Ранее председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов в ходе заседания мажилиса заявил, что баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным - изъятия превышают поступления.
30.10.2024, 11:01 35426
Нацбанк прогнозирует инфляцию в 2025 году в коридоре 5,5-7,5%
По итогам сентября уровень инфляции составляет 8,3%
Рассказать друзьям
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году инфляция сформируется в коридоре 5,5-7,5%. Такой прогноз озвучил председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов в ходе заседания мажилиса.
По итогам сентября уровень инфляции составляет 8,3%. Это более чем 2,5 раза ниже в сравнении с пиковыми значениями февраля 2023 года. Однако этот показатель все еще далек от таргета Национального банка - 5%", - отметил глава Нацбанка.
Значимым фактором замедления инфляции является стабилизация продовольственной инфляции на уровне 5%.
По его словам, инфляция непродовольственных товаров замедляется в меньшей степени - 7,6%. Высоким остается рост цен на одежду, обувь, мебель и предметы домашнего обихода, дрова, уголь, фармацевтическую продукцию, легковые автомобили отечественной сборки, аудиовизуальное оборудование. Наибольший рост продолжает демонстрировать инфляция платных услуг - 13,6%.
В целом динамика инфляции соответствует прогнозу Национального банка. Снижение инфляции происходит благодаря умеренно жесткой денежно-кредитной политике, а также антиинфляционным мерам правительства. В этой связи Национальный банк с начала этого года четырежды снизил базовую ставку, уменьшив ее с 15,75% до 14,25%, или на 150 б.п. В 2025 году, по нашим прогнозам, инфляция сформируется в коридоре 5,5-7,5%. В 2026 году она приблизится к таргету и сложится в диапазоне от 5 до 7%", - сказал Сулейменов.
Он отметил, что инфляция представляет собой критический экономический фактор, влияющий на покупательную способность населения и устойчивость экономики, что делает ее снижение и стабилизацию важнейшей экономической задачей. В соответствии с этой задачей Национальный банк будет внимательно следить за динамикой инфляции, чтобы принимать обоснованные и сбалансированные решения в области денежно-кредитной политики.
Также глава Нацбанка сообщил, что в Казахстане ВВП за январь-сентябрь увеличился на 4%. Рост выпуска фиксируется во всех секторах экономики. Наибольший рост показывают отрасли сельского хозяйства, строительства и транспорта.
30.10.2024, 10:48 36316
Изъятия средств из Нацфонда превышают поступления - Нацбанк Дополнено
Рассказать друзьям
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным - изъятия превышают поступления. Об этом заявил председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов в ходе заседания мажилиса.
Мы видим, что ненефтяной дефицит остается высоким и для покрытия общего дефицита бюджет значительно опирается на трансферты из Национального фонда. В результате баланс поступлений и изъятий средств Национального фонда остается отрицательным - изъятия превышают поступления", - сказал Сулейменов.
По его словам, в таких условиях единственным фактором, способствующим увеличению средств Нацфонда, является инвестиционный доход.
Он за девять месяцев текущего года составил 10,27%, или 6,16 млрд долларов. Только за счет этого активы Национального фонда с начала года выросли на 4,5% и достигли 62,7 млрд долларов", - уточнил глава Нацбанка.
Он отметил, что в текущем году объем прямых трансфертов из Нацфонда составил 5,6 трлн тенге. Схожий уровень (5,3 трлн тенге) заложен в бюджете на следующий год.
Для понимания масштабов вливаний прямых трансфертов и других изъятий из Нацфонда - их объем по отношению ко всей денежной массе составляет почти 16%. Помимо очевидных негативных социальных эффектов, это все давит на денежный и валютный рынки, искажает валютный курс, мешает отечественному бизнесу, повышая вероятность "голландской болезни" экономики. Это проинфляционный фактор, который не дает нам возможности быстрее смягчать монетарную политику, делать базовую ставку ниже, а значит, и ставку по кредитам банков, в т.ч. для бизнеса", - сказал Сулейменов.
Дополнено 30.10.2024, 11.49
Депутаты мажилиса парламента спросили министра национальной экономики РК Нурлана Байбазарова, как в правительстве планируют довести валютные активы Национального фонда до 100 млрд долларов к 2030 году.
До 2030 года у нас время есть - пять лет. Первый фактор - это объем добычи нефти. К 2030 году он стабилизируется в объеме порядка 105 млн тонн. При этом среднюю цену мы ожидаем на уровне 75 долларов за баррель. Объем изъятий тоже влияет. По нашим расчетам, чтобы достичь этого показателя, начиная с 2026 года нужно снижать объем изъятий в размере до 5 млрд долларов. Эти два ключевых фактора повлияют на достижение результата. Правительство будет работать над тем, чтобы заместить трансферты, которые мы сейчас в повышенном объеме берем за счет доходов бюджета", - сообщил Нурлан Байбазаров.
Ранее сообщалось, что пик нагрузки на бюджет по обслуживанию займов 10-летней давности приходится на 2024-2025 годы.
29.10.2024, 18:55 56196
В Казахстане усилят контроль за "серым" импортом автомобилей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз" Анар Макашева на заседании правительства проинформировала о текущей ситуации в сфере машиностроения, сообщает пресс-служба правительства.
Доля автомобилестроения в общем машиностроении составила 39,4%, а доля отечественных автомобилей в общем объеме продаж новых машин за отчетный период достигла 63%. По итогам 2024 года ожидается выпуск в РК более 130 тыс. легковых автомобилей и коммерческой техники.
Отмечено, что среди основных проблем, с которыми сталкиваются автопроизводители, - логистика, а также ввоз в РК автомобилей с криминальным прошлым, и не соответствующим техническому регламенту.
Премьер-министр в этой связи поручил государственным органом разобраться с "серым" ввозом транспорта.
Проблема очень серьезная. Она создает недобросовестную конкуренцию для отечественных автопроизводителей. В особенности это заметно по грузовому транспорту. Таможенные органы, Комитет стандартизации должны серьезно заняться этим вопросом. Также должна подключиться полиция. Я встречался на одном из автомобильных заводов с производителями, они говорят: "Мы производим, но не можем конкурировать с техникой, которая заезжает сюда как "Евро2", а по документам "Евро5" становится каким-то чудесным образом. Здесь необходимо навести жесткий порядок", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что у казахстанцев появилась возможность проверить всю информацию об истории владения автомобилем с помощью сервиса "История авто" на портале eGov.kz. Сервис помогает пользователям проверить историю авто перед покупкой.
29.10.2024, 15:25 61216
В Казахстане треть выданных ломбардами микрокредитов имеют просроченную задолженность
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти треть всего объема микрокредитов, выданных ломбардами, имеют просроченную задолженность.
Совокупный объем микрокредитов 505 ломбардов РК на конец второго квартала текущего года достиг 229,3 млрд тенге - на 27,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Весь объем микрокредитов ломбардов составляют займы, выданные только физическим лицам. Микрокредиты с просроченной задолженностью по основному долгу и/или начисленному вознаграждению составили 71,4 млрд тенге, рост за год - на 17,8%. Таким образом, почти треть всего объема микрокредитов ломбардов РК имеют просроченную задолженность: 31,1% - меньше, впрочем, чем годом ранее", - сообщает finprom.kz.
По данным аналитиков, две трети просроченных микрокредитов имеют срок просрочки от 1 до 30 дней: 48,5 млрд тенге, рост за год - на 9,1%.
Микрокредиты с просроченной задолженностью от 31 до 60 дней составили 11,6 млрд тенге, рост за год - сразу в 1,5 раза. Наименьший объем пришелся на микрокредиты с просроченной задолженностью от 61 до 90 дней: 2,6 млрд тенге - на 2,1% меньше, чем годом ранее. Микрокредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней, составили 8,7 млрд тенге - сразу в 1,5 раза больше, чем во втором квартале 2023 года", - добавили они.
Сообщается, что на рынке Казахстана работают 505 ломбардов, при этом сразу две трети объема их кредитного портфеля на конец второго квартала текущего года совокупно пришлось только на топ-10, а на топ-20 - 74,7% от всего кредитного портфеля.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет число просроченных кредитов.
29.10.2024, 13:03 60136
Наращивать долю казахстанской продукции на рынке ЕАЭС поручил Бектенов Дополнено
Сейчас емкость рынка машиностроительной продукции в Казахстане оценивается в $31,6 млрд, 16% из которых приходится на долю отечественного производства
Рассказать друзьям
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства призвал придерживаться экономического патриотизма и наращивать долю казахстанской продукции на рынке ЕАЭС.
Перед нами стоят важные задачи по созданию цикла производства с высокой долей локализации. Для повышения эффективности предприятий надо проводить своевременную модернизацию производства", - подчеркнул Бектенов.
Он также призвал внедрять современные цифровые и промышленные технологии, роботизацию и автоматизацию производственных циклов.
Сейчас емкость рынка машиностроительной продукции в Казахстане оценивается в $31,6 млрд, 16% из которых приходится на долю отечественного производства. Казахстан экспортирует аккумуляторы, трансформаторы, кабели, локомотивы, автомобили, автобусы.
По мнению премьер-министра, необходимо наращивать долю казахстанской продукции на рынке ЕАЭС.
Необходимо придерживаться экономического патриотизма. Активно покупать казахстанскую продукцию, а также продвигать ее на внешних рынках. В свою очередь, отечественные производители готовы обеспечить производство товаров в необходимом объеме как для закрытия внутренних потребностей, так и для экспорта", - заявил Бектенов.
Он напомнил, что в Казахстане пересмотрены правила субсидирования при покупке сельскохозяйственной техники.
С этого года меры поддержки переориентировали на исключительно отечественных производителей. Субсидирование импортной продукции исключено. Также предусмотрен дифференцированный подход при субсидировании процентной ставки лизинга техники - для отечественной она значительно ниже. Принятые меры способствуют углублению локализации, расширению номенклатуры производимой техники и ускорению обновления парка отечественной техникой", - подчеркнул премьер.
Также приоритет товарам отечественного производства отдается при модернизации ЖКХ, в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.
Я неоднократно поручал, чтобы в проекте был предусмотрен серьезный приоритет товарам отечественных производителей. Поэтому в нацпроекте это будет прописано, соответствующее поручение есть. Проект надо будет обсудить с бизнесом, в том числе с Союзом машиностроителей на предмет того, насколько правильно и четко мы прописали защиту отечественных товаропроизводителей и наши обязательства по закупу именно отечественной продукции. Прошу представителей всех отраслевых ассоциаций дать свои предложения. Порядка 10 трлн тенге планируется на эту программу выделить, поэтому это большие объемы для нашего бизнеса", - отметил Олжас Бектенов.
Дополнено 29.10.2024, 13.58
Вслед за премьером к экономическому патриотизму призвал министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев. Он также призвал казахстанцев отдавать предпочтение отечественным производителям бытовой техники, передает корреспондент агентства.
Есть такое понятие - экономический патриотизм. Он заключается во многих вещах, в первую очередь в том, чтобы отдавать предпочтение казахстанским производителям. Давайте наконец-то признаем, что в стране есть промышленность, которая по размеру, по вкладу в ВВП страны одинакова с горнорудной промышленностью. Это тоже экономический патриотизм", - заявил глава Минпрома.
Он отметил, что высокий спрос на импортные товары в магазинах электроники - это выбор казахстанцев.
Мы все на этих заводах были, качество достаточно высокое. Местные дилеры, крупные продавцы работают с нашими производителями. Это вопрос просто выбора казахстанцев. Если люди хотят покупать казахстанскую технику - они могут ее купить, у них есть возможность. Хотят импортную - пожалуйста, покупают ее", - добавил Шарлапаев.
На сегодня в сельскохозяйственном машиностроении износ техники составляет около 76%. Темпы обновления составляют 5%. Парк железнодорожного подвижного состава изношен на 55%.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
31.10.2024, 09:34Казахстанцев среди пострадавших и погибших в результате наводнения в Испании нет - МИД 31.10.2024, 10:4419286Казахстан одобрил соглашение с правительством России о совместном использовании телефонного кода +7 31.10.2024, 12:1118076В отношении отца Шерзата Полата уголовного дела нет - Генпрокуратура 31.10.2024, 12:1016906Антитеррористические учения пройдут в Караганде 31.10.2024, 12:4015871Замакима Кокшетау наказали за отсутствие профилактики детского суицида 24.10.2024, 13:08414341В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49397966Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20352286МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16350941Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45330336В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения 24.10.2024, 13:08414341В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49397966Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20352286МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16350941Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45330336В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?