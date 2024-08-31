Совместные проекты и экспорт казахстанского газа в Китай обсудил глава QazaqGaz с руководством PetroChina

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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году планируется выделить еще 3 тыс. ваучеров для обучения IT-специальностям граждан Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе - В 2024 году планируется выделить еще 3 тыс. ваучеров для обучения IT-специальностям граждан Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства





Эти меры способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных как в крупных корпорациях, так и в секторе малого и среднего бизнеса", - отметили в пресс-службе.





По данным правительства, Казахстан активно развивает меры государственной поддержки для стимулирования частных инициатив в IT-сфере, открывая новые перспективы для технологического предпринимательства и международного сотрудничества.





Казахстан уже достиг определенных успехов в развитии цифровой инфраструктуры и создании инновационной экосистемы. Развитие сетей 5G, запуск инициативы "Astana Hub" и привлечение международных инвестиций создают прочную основу для ускоренного роста IT-сектора. На сегодняшний день Astana Hub является важнейшим цифровым центром, претендующим на лидерство в Центральной Азии, с годовым экспортом IT-услуг и продуктов, достигшим $500 млн", - говорится в сообщении.





Программа "Tech Orda", направленная на развитие человеческого капитала в IT-сфере, реализуется на базе Astana Hub с 2021 года. На сегодняшний день по программе "Tech Orda" было представлено более 6 тыс. образовательных грантов для IT-школ.





Напомним, по поручению президента планируется превратить Казахстан в IT-лидера мирового уровня с экспортом IT-услуг на сумму до $1 млрд к 2026 году. Для достижения этой цели Казахстан планирует активно развивать цифровую дипломатию и международное экономическое сотрудничество. Уже сегодня Казахстан экспортирует свои решения в сфере GovTech в Таджикистан, Того и Сьерра-Леоне, подтверждая стремление стать важным игроком на глобальном IT-рынке. Экспорт информационных технологий страны практически удвоился, достигнув $529,1 млн в 2023 году.





Профильное ведомство в лице Министерства цифрового развития активно содействует открытию представительств инновационных хабов как в стране, так и за рубежом, что привлекает международных инвесторов и партнеров к отечественным компаниям. В республике уже действуют 15 IT-хабов в разных регионах страны, а недавние открытия инновационных хабов в Калифорнии, Эр-Рияде и Сингапуре значительно укрепляют позиции Казахстана на международной арене.





Следующими шагами станут открытие технологического парка в Таджикистане, поддержка стартапов и развитие цифровых экосистем, сообщили в правительстве.