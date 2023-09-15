Токаев озвучил основные направления сотрудничества стран Центральной Азии

У стран региона имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов США

Фото: Акорда

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Душанбе. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии представил ряд направлений совместной работы стран региона.





Выступая на консультативной встрече, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость последовательного наращивания торговых потоков между странами Центральной Азии.





По его словам, у стран региона имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов США.





Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям. Полагаю, основным локомотивом в расширении торгового оборота должны выступить деловые круги наших стран. Поэтому, на мой взгляд, работа по созданию для них благоприятной среды должна стать приоритетной. Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами предлагаем создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру в рамках портала Central Asia Gateway", - предложил президент.





Он также отметил, что на сегодня в глобальном производстве наметилась тенденция формирования коротких, региональных, устойчивых цепочек поставок. На этом фоне создание кластерных кооперационных проектов по производству продуктов питания, товаров легкой, строительной и химической промышленности имеет огромный потенциал.









В этой связи Токаев предложил разработать план действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии. По его мнению, этот план был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран.





Вместе с тем президент обратил внимание на важность полноценной реализация транспортно-логистического потенциала стран региона.





Эта стратегическая по своей сути сфера может стать опорной точкой для стремительного развития региона. Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется рост торговых потоков в направлении Китая, Европы, России, Ближнего Востока. Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы", - убежден президент.





Он подчеркнул, что на текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут.





В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры", - заявил казахстанский лидер.





Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на ускоренную реализацию ряда крупных проектов, которые будут способствовать расширению экономических связей с ближайшими партнерами. Речь идет о железнодорожных проектах Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, Дарбаза - Мактаарал, а также автомобильной дороге Жанаозен - граница Туркменистана.





В целом Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии", - подчеркнул Токаев.





Также в своем выступлении президент не оставил без внимания вопрос развития искусственного интеллекта, который, по его словам, ставит задачу трансформации сферы производства, рынка труда, услуг.





Он отметил, что, по прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. Поэтому планомерное расширение зоны применения цифровых решений в наших странах может стать приоритетом.





Цифровые решения активно внедряются во все сферы экономики. К примеру, доля безналичных транзакций в нашей стране достигла 82%, более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всемерное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли", - добавил Касым-Жомарт Токаев.





Дополнено 14.09.2023, 18.11





По итогам V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии был подписан ряд документов, сообщает пресс-служба Акорды.









Были подписаны следующие документы:





Совместное заявление по итогам Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;

Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики;

Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.



