Стабилизация инфляции: правительство скорректирует темпы повышения тарифов на комуслуги

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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии - 16,1%. В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки. Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции, сообщили в правительстве.





Отмечается, что с началом массового сбора раннего урожая рост цен на социально значимые овощи не только остановился, но и пошел вниз.





Если в апреле средний индекс цен на социальные продукты составлял 1,6%, то в мае темп роста сократился до 1%, а в июне - на 0,7%. За последнюю неделю прирост составил всего 0,1%. При этом на протяжении трех недель подряд наблюдается снижение цен на картофель - на 1,3%. С прошлой недели начала дешеветь морковь - на 0,9%. Продолжают дешеветь рис, гречневая крупа, яйца, мука и рожки. Цены на хлеб и молоко остаются стабильными", - отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.





В Казахстане растет внутреннее производство продуктов питания. За 5 месяцев 2025 года его объем увеличился на 10,5% и составил 1,5 трлн тенге. Среди социальных продуктов питания наибольший рост показали сахар из свеклы - с 4,6 тыс. тонн до 64 тыс. тонн; масло растительное - с 316,3 тыс. тонн до 376,8 тыс. тонн; масло сливочное - с 13 тыс. тонн до 15 тыс. тонн; мука - с 1,3 млн тонн до 1,4 млн тонн; кисломолочная продукция - со 102 тыс. тонн до 106 тыс. тонн; молоко обработанное - с 264 тыс. тонн до 274,6 тыс. тонн и другие.





Сообщается, что Казахстан сохраняет лидирующие позиции по доступности продовольствия среди стран ЕАЭС. Сравнительный анализ рыночных цен на СЗПТ в странах ЕАЭС показал, что именно в Казахстане они остаются наиболее доступными. В частности, в Казахстане зафиксированы минимальные цены на куриные яйца, муку, хлеб, подсолнечное масло, соль, рис, картофель, капусту, лук, морковь.





По четырем позициям - гречка, сахар, говядина и молоко - цены в Казахстане близки к белорусским. По сливочному маслу страна занимает третье место после Беларуси и Кыргызстана, по мясу птицы - после Беларуси и России.