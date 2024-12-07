06.12.2024, 09:23 75711
Страны ОПЕК+ продлили соглашение о добыче нефти
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 5 декабря 2024 года состоялись 57-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета и 38-я министерская встреча стран ОПЕК+. От Казахстана принял участие вице-министр энергетики Алибек Жамауов, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Участники заседания подтвердили приверженность основам Соглашения и согласились продлить общий уровень добычи нефти для стран - участников ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в соответствии с решениями, принятыми на 35-й министерской встрече ОПЕК+, до 31 декабря 2026 года", - проинформировали в ведомстве.
Страны-участники подтвердили исключительную важность полного соблюдения обязательств и компенсации перевыполненных объемов.
Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые ранее объявили о дополнительных добровольных сокращениях в апреле 2023 года и ноябре 2023 года, отдельно провели встречу на полях 38-й министерской встречи стран ОПЕК+. Встреча была проведена с целью усиления мер предосторожности стран ОПЕК+, направленных на поддержание стабильности и баланса на нефтяных рынках.
Вышеупомянутые страны решили продлить дополнительные добровольные сокращения на 1,65 миллиона баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2026 года. Более того, эти страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день, о которых было объявлено в ноябре 2023 года, до конца марта 2025 года, затем данные добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в день будут постепенно отменены на ежемесячной основе до конца сентября 2026 года для поддержания стабильности рынка. Это ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий", - уточнили в пресс-службе.
Компенсационный период будет продлен до конца июня 2026 года.
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07.12.2024, 16:10 7846
Цены на услуги связи оставят без изменений до конца года - Минцифры
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития Республики Казахстан сообщает, что в результате обсуждения с операторами связи договорились о сохранении текущего уровня тарифов на услуги связи до конца 2024 года.
Инициатива министерства направлена на поддержку граждан и бизнеса, для которых стабильная стоимость связи является важным условием доступности цифровых услуг. Операторы выразили готовность пойти навстречу государственным усилиям и зафиксировать действующие тарифы, несмотря на экономические вызовы.
Министерство продолжит внимательно следить за соблюдением обязательств и предпринимать шаги для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры страны.
Ранее в АЗРК рассказали о расследованиях в отношении операторов по фактам роста цен на услуги связи.
07.12.2024, 09:45 19171
Казахстан и СУАР намерены вдвое увеличить товарооборот
Фото: Primeminister.kz
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Урумчи. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин и секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуй обсудили актуальные вопросы взаимодействия, перспективы интенсификации сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Главы Казахстана и Китая поставили задачу довести товарооборот между нашими странами до $100 млрд. И в этом контексте мы нацелены вдвое увеличить объем взаимной торговли с СУАР. Мы провели анализ структуры экспортных и импортных поставок товаров и их потенциал и определили номенклатуру из 180 видов товаров на $1,6 млрд, которые мы могли дополнительно поставлять в Китай. Это продукция металлургической, нефтехимической, пищевой, химической, машиностроительной отраслей, строительные товары", - отметил Серик Жумангарин.
Вице-премьер Казахстана высоко оценил взаимную работу по открытию в пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе "зеленых коридоров" для ускоренного перемещения сельхозпродукции. Для дальнейшего повышения эффективности перевозок предложил распространить практику работы пункта пропуска "Нур Жолы" - "Хоргос" 24/7 на все автомобильные пункты пропуска. Отмечено, что в настоящее время ведется работа по открытию новых пунктов пропуска в Алматинской ("Нарынкол - Музарт") и Восточно-Казахстанской областях ("Теректы - Актобек").
Еще один перспективный вид транспорта, альтернатива авто и железнодорожным путям - судоходство. Казахстанская сторона предлагает создать мультимодальный транзитный коридор Россия - Казахстан - Китай с использованием трансграничной реки Иртыш. Ожидается, что на первоначальном этапе объем грузоперевозок составит 2 - 2,5 млн тонн.
Для развития этого коридора планируется открытие четвертого железнодорожного перехода Майкапчагай - Зимунай и строительство речного порта на казахстанской территории в районе поселка Тугыл. Еще одним перспективным проектом в рамках развития речных перевозок является развитие маршрута по трансграничной реке Или от казахстанского города Конаев до китайского Инин. Реализация проекта возможна в кооперации между казахстанским и китайским бизнесом", - сказал Жумангарин.
Сегодня свыше 80% наземных перевозок из Китая в Европу осуществляются через Казахстан. На встрече озвучили, что за 9 месяцев этого года объем перевозок по Среднему коридору уже превысил показатели всего прошлого года на 23% и составил 3,4 млн тонн. К 2030 году объемы грузоперевозок планируется увеличить до 10 млн тонн в год.
Серик Жумангарин подчеркнул, что Казахстан нацелен на полное удовлетворение растущего спроса грузопотока из КНР в Европу и обратно. Достигнута договоренность о постепенном увеличении количества контейнерных поездов с 600 до 2 тыс. единиц к 2029 году. Также выразил готовность и казахстанской стороны в строительстве мультимодального логистического терминала на территории станции Хоргос для хранения и перевалки сухих грузов, контейнеров, зерна.
Также Жумангарин поднял вопрос сокращения бюрократических барьеров между Казахстаном и СУАР. Практические все они связаны с поставками казахстанской сельскохозяйственной продукции в КНР. Это усиление контроля за импортом зерновых грузов на приграничных станциях КНР и удлинение периода времени забора проб, длительные процедуры аккредитации казахстанских компаний в реестре экспортеров КНР. Увеличению объемов поставок сельхозпродукции в Китай способствовало бы согласование протоколов по фитосанитарным требованиям к картофелю и свекловичному жому, экспорту мяса птицы, снятие ограничений с северо-западных и центральных областей Казахстана на экспорт говядины и свинины в КНР, согласование ветеринарных требований на охлажденное мясо, конину и другую мясную продукцию.
По информации пресс-службы правительства РК, СУАР является крупнейшим торговым партнером Казахстана из всех регионов Китая, на долю которого приходится почти половина двустороннего товарооборота Казахстана и КНР. В прошлом году объем внешней торговли с СУАР вырос на 62%, достигнув $20,3 млрд. За 9 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и СУАР вырос на 22,46% и достиг $17,67 млрд.
07.12.2024, 09:00 22546
Крупные инвестпроекты обсудил Токаев с главами катарских энергетических компаний
Фото: Акорда
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Доха. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Катаре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с владельцами Power International Holding и председателем совета директоров компании Nebras Power, сообщает Акорда.
С владельцами Power International Holding был рассмотрен ход реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики и телекоммуникаций.
Power International Holding (PIH) участвует в строительстве газоперерабатывающих заводов в Кашагане, второй линии газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент, а также новой компрессорной станции и магистрального газопровода Актобе - Костанай. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, эти проекты внесут огромный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.
Председатель совета директоров PIH Муатаз Аль-Хаят поделился планами по реализации договоренностей, достигнутых с казахской стороной по данным инвестиционным проектам.
Компания также ведет переговоры о строительстве парогазотурбинной установки в Кызылординской области и прокладке межрегиональных электрических сетей.
Кроме того, руководители катарского конгломерата проявили заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере искусственного интеллекта.
Глава государства подтвердил готовность обеспечить катарским инвесторам благоприятные условия со стороны правительства Казахстана и отметил важность реализации данных проектов на высоком уровне.
В ходе встречи с председателем совета директоров компании Nebras Power Мохаммедом Нассер Аль-Хаджри были обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии.
Президент приветствовал недавнее подписание соглашения между холдингом Nebras Power и АО "Самұрық-Энерго" о строительстве Семипалатинской ГЭС мощностью 300 мегаватт. Глава государства высоко оценил роль данного проекта в укреплении долгосрочного стратегического партнерства между Астаной и Дохой, подтвердив готовность правительства РК оказать всестороннюю поддержку для его успешной реализации.
Президент сообщил, что к 2030 году Казахстан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 15 процентов.
В свою очередь Мохаммед Нассер Аль-Хаджри проинформировал президента об основных этапах реализации совместного проекта и отметил значительный потенциал Казахстана в сфере "зеленой" энергетики.
Ранее глава Минэнерго РК Саткалиев рассказал об установлении долгосрочного стратегического партнерства с Катаром. Реализуется 3 проекта по строительству газоперерабатывающих заводов, что, по словам министра, позволит увеличить объемы производства товарного газа в стране на 18%, построить новую инфраструктуру, газопроводы, а также реализовать масштабные энергетические и гидроэнергетические проекты.
06.12.2024, 21:15 49431
Контрабанда и контрафакт табачной продукции угрожают экономике Казахстана и ЕАЭС
Общая сумма недополученных налоговых поступлений от продажи контрабандного табака в странах ЕАЭС ежегодно растет и в последние годы достигла около 1,9 млрд долларов США ущерба ежегодно
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках XII Международного форума "Антиконтрафакт" в Астане состоялась пресс-конференция, посвященная проблеме контрабанды и контрафакта табачной и никотиновой продукции. Участники конференции обсудили масштабы нелегального оборота, его последствия для экономики и здоровья населения, а также реальные пути решения проблемы.
Масштабы налоговых потерь от нелегальной продукции колоссальные и для решений в сфере защиты рынка от контрабандной контрафактной продукции необходимо объединять усилия и власти, и бизнеса и общественности. При комитете госдоходов создан Оперативный штаб по борьбе с контрабандой и контрафактом в задачи которого входит объединять усилия всех участников рынка. В штабе аккумулируется оперативная информация по фактам теневого оборота, как от ассоциаций товаропроизводителей так от государства и предлагаются пути решения", - рассказал управляющий, директор департамента АПК и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Еркен Наурзбеков.
Общая сумма недополученных налоговых поступлений от продажи контрабандного табака в странах ЕАЭС ежегодно растет и в последние годы достигла около 1,9 млрд долларов США ущерба ежегодно. Больше всех страдает Россия. В прошлом году экономический урон страны исчислялся 130 млрд рублей ($1,4 млрд). Казахстан - второй по размерам участник ЕАЭС - в 2023 году недосчитался 32 млрд тенге ($69 млн).
По данным независимого исследовательского агентства NielsenIQ , объем нелегального рынка табачной продукции в Казахстане вырос в 3 раза за последние 3 года - в 2024 году цифра достигла 10,1%. Такую тенденцию роста независимые эксперты наблюдают последние несколько лет, отмечая ее ежегодную устойчивость. Каналы поставок разнообразны. Одна из функционирующих схем такова: сначала нелегальный груз доставляют на паромах из Объединенных Арабских Эмиратов в Иран. Затем товар перегружают в фуры и отправляют транзитом через Иран, Афганистан и Таджикистан. В Согдийской области груз пересекает таджикско-кыргызскую границу, проходит через Ош и Бишкек. Из столицы Кыргызстана нелегальные сигареты просачиваются в Казахстан через пять основных контрольно-пропускных пунктов: "Айша Биби", "Кордай", "Сыпатай батыр", "Гродеково", "Кеген", и далее идут транзитом в Россию, частично оседая на территории соседней республики.
На казахстанском рынке самыми распространенными марками контрабандных сигарет являются Oris (54,2%) и Oscar (7,8%). Важную роль в борьбе с контрафактом в нашей стране играют неравнодушные граждане, сообщая о фактах продажи незаконной продукции, однако без активного участия государства в решении вопроса ситуация может выйти из-под контроля. Целенаправленные проверки и скоординированные меры против нелегального оборота сигарет, завозимых к нам контрабандой, способны не только ударить по преступным схемам, но и существенно увеличить налоговые сборы", - подчеркнул исполнительный директор Ассоциации QazSpirits Дмитрий Жуков.
Проблема контрабанды носит транснациональный характер. По данным АНО "Национальный научный центр компетенций" (ННЦК), в России за первое полугодие 2024 года минимальные потери бюджета от нелегального оборота табачной продукции составили 50,4 млрд рублей, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В масштабах ЕАЭС проблема приобретает угрожающий характер. общий ущерб от нелегального оборота табачной продукции составил за 2023 год более 3 млрд долларов США. Поэтому мы считаем, что необходимо создать специальный координирующий орган для борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции, в том числе табачной - Экспертно-консультационный совет при Консультативном комитете по таможенному регулированию Евразийской Экономической Комиссии. Такой совет объединит усилия всех заинтересованных сторон, повысит уровень координации усилий, а также эффективность обмена информацией и лучшими практиками" - поделилась советник президента ассоциации "Антикотрафакт" Светлана Квасова.
На пресс-конференции был представлен ряд мер, направленных на борьбу с нелегальной торговлей. Среди них:
• Разработка взвешенной акцизной политики, основанной на научных подходах.
• Усиление контроля на границах - эксперты отмечают, что борьба с контрабандной продукцией требует комплексного подхода, включающего ужесточение контроля на границах Кыргызстана при проверке грузов и усиление профилактической работы с оптовыми торговцами на базарах, жесткое пресечение перевозок из Таджикистана в Кыргызстан и в приграничных районах в Казахстане
• Внедрение цифровой маркировки продукции и мобильных приложений для проверки легальности товаров.
Ответом на сложившуюся ситуацию становится усиление законодательства. Тиражирование подобных мер в странах ЕАЭС, наряду с ужесточением контрольно-надзорных процедур, способно искоренить предпосылки для нелегального оборота в самые короткие сроки", - заключил Еркен Наурзбеков.
Таким образом, успешная борьба с контрабандой табачной продукции способна не только сократить объемы теневого рынка и обеспечить дополнительные поступления в бюджеты стран ЕАЭС, но и предотвратить преждевременные смертности, связанные с контрафактной продукцией.
06.12.2024, 15:52 67171
Почти на 10 тенге: доллар резко подешевел на торгах
Фото: pexels.com
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Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE доллар резко подешевел, передает корреспондент агентства.
В частности, средневзвешенный курс доллара составил 514,65 тенге, снизившись на 9,31 тенге.
Согласно данным сайта Kurs.kz, в ряде обменных пунктов в Алматы доллар США продается по курсу 514-516,5 тенге. Курс покупки составляет 508-513,5 тенге за доллар.
Напомним, первый понедельник декабря курс тенге значительно ослаб. Курс доллара в казахстанских обменниках вырос до 530 тенге. Нацбанк сделал заявление по ситуации на валютном рынке.
Глава Нацбанка и министр национальной экономики рассказали, какие меры примут в Казахстане, чтобы не допустить резкого ослабления тенге. В Нацбанке также ответили, предусмотрены ли компенсации по тенговым депозитам казахстанцев из-за скачка курса доллара.
06.12.2024, 14:30 69336
ЕНПФ сохранил пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2025 год
В 2024 году ПМД также не менялись
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Размеры порогов минимальной достаточности не изменились и остались на уровне 2024 года. В 2024 году размер ПМД также не поднимался, сообщили в пресс-службе Единого накопительного пенсионного фонда.
ПМД - это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, которая определяется, исходя из социально-экономических показателей, а также прогнозных расчетов будущих пенсионных взносов (от размера минимальной заработной платы) и инвестиционной доходности.
Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии", - пояснили в ЕНПФ.
Согласно методике, при расчете ПМД на 2025 год были использованы следующие социально-экономические показатели на 2025 год:
1) минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 32 360 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 62 771 тенге;
4) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 46 228 тенге.
Несмотря на повышение отдельных социально-экономических показателей, сохранение размеров ПМД на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2024 годом) отчасти связано с тем, что без изменения остались такие важные параметры, как минимальный размер заработной платы и прогнозная годовая процентная ставка доходности пенсионных накоплений", - добавили в фонде.
06.12.2024, 13:02 74846
Имущество распределительной электроэнергетической компании намерены национализировать в Казахстане
Компания регулярно допускала аварийные ситуации
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве Казахстана прошло заседание комиссии по демонополизации экономики, в рамках которого рассмотрены вопросы реализации указа президента "О мерах по либерализации экономики", сообщили в пресс-службе правительства.
Комиссия также была ознакомлена с результатами анализа деятельности распределительной электроэнергетической компании ТОО "Шет-Энерго". В связи с допущением указанной компанией регулярных аварийных ситуаций, а также во избежание нанесения вреда жизни и здоровью жителей региона принято решение об обращении в суд с целью реквизиции имущества компании в пользу государства.
Кроме того, комиссии представлена информация о деятельности компании АО "Dosjan Temir Joly", осуществляющей обеспечение перевозочного процесса на железнодорожной линии Станция Шар - Усть-Каменогорск. Уполномоченными органами было установлено что компания, пользуясь монопольным положением, неоднократно необоснованно завышала тарифы на услуги, в связи с чем комиссией решено ввести соответствующее тарифное регулирование с учетом антимонопольного законодательства.
Наряду с этим комиссией рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности дочерней компании АО "НК "КТЖ", организаций водоснабжения и водоотведения, субъекта нефтехимического комплекса.
Напомним, "КазАвтоЖол" уличили в нарушении антимонопольного законодательства.
06.12.2024, 12:34 77976
Половина потребительских расходов казахстанцев приходится на продукты
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин рассказал, сколько тратят казахстанцы на продукты питания.
По словам вице-премьера, в 2022 году казахстанцы тратили на продукты и безалкогольные напитки около 23,4% своих номинальных денежных доходов. В 2023 году доля расходов снизилась до 22,2%.
Из них 8 % - хлебобулочные изделия и крупы, около 17 % - мясо, 5 % - молоко и молочная продукция, по 4 % - овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия", - уточнил Жумангарин.
Он подытожил, что в общей структуре потребительских расходов доля продуктов питания и безалкогольных напитков по-прежнему находится в районе 50 %.
Ранее в Нацбанке рассказали, стоит ли жителям Казахстана на фоне укрепления доллара ожидать роста цен на продукты.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?