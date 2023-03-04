Строительство на 76 объектах приостановили в Астане из-за нарушений

По 20 объектам (из 76), осуществляющих строительство без соответствующего права на землю, будут инициированы исковые заявления по демонтажу в судебные органы

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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На территории города Астаны без разрешительных документов велось строительство на 96 строительных объектах, - На территории города Астаны без разрешительных документов велось строительство на 96 строительных объектах, информирует пресс-служба столичного акимата.





Рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов МЖК не только выявляет факты самовольной застройки, но и оказывает всестороннюю помощь застройщикам, которые не имеют разрешительных документаций. Таким образом, из 96 объектов 20 организаций получили все разрешительные документы на строительство", - сообщили в ведомстве.





На сегодняшний день выявлено 76 строительных объектов, строительство которых осуществляется без разрешительных документов. В их числе: ТОО "Mars Project", ТОО "Aiz Kurylys", ТОО "Русалдинг Line", ТОО "Билдинг компани", ТОО "Expert Consulting Agency Kazakhstan", ТОО "Тауекел Инжиниринг", ТОО "Global Millennium", ТОО "Handan-Astana", ТОО "Oreol-Group" и т.д.





Все субъекты, выполняющие строительство без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ. Также по 20 объектам (из 76), осуществляющих строительство без соответствующего права на землю, будут инициированы исковые заявления по демонтажу в судебные органы.





В случае выявления новых объектов строительства МЖК без разрешительных документов данные объекты будут признаны самовольным строением и демонтированы.





Также в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Вместе с тем в целях информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый черный список застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.





Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии:





1) получения гарантии единого оператора жилищного строительства;





2) участия в проекте банка второго уровня;





3) привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).





В случае если с вами заключили сделку в обход действующего закона, просим обращаться в уполномоченный орган ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Астаны", расположенный по адресу г. Астана, улица Бейбитшилик, 9, кабинет 324", - добавили в акимате.



