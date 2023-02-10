Точечной застройке в городе мы максимально будем препятствовать - аким Астаны   

Он также прокомментировал ситуацию с долгостроем по проспекту Республики на пересечении улицы Иманова

Рассказать друзьям

Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким столицы Женис Касымбек в ходе встречи с жителями Байконурского района заявил, что его позиция относительно точечной застройки совпадает с позицией горожан.





Точечной застройке в городе мы максимально будем препятствовать. По тем объектам, по которым есть проблемные вопросы, по большинству из них мы находим сегодня решения с застройщиками. Под государственные нужды будем изымать эти участки. Там, где еще не начато строительство, в основном, предполагаются социальные объекты", - цитирует zakon.kz акима Астаны.





Он также прокомментировал ситуацию с долгостроем по проспекту Республики на пересечении улицы Иманова.





Постараюсь найти собственника объекта, будем ускорять, в противном случае на основании закона примем меры: чтобы была какая-то смена или он продал, чтобы кто-то достроил. Каким-то образом будем искать продолжение механизма строительства", - добавил Женис Касымбек.









Ранее в Астане прошел митинг против точечной застройки. Местные жители регулярно сталкиваются с проблемами. С начала строительства несколько раз происходили коммунальные аварии. Не выдерживали системы теплоснабжения, водообеспечения и канализация.





Стоит отметить, что строительные компании также приобрели невиданный размах в Алматы. В связи с этим в обществе нарастает социальная напряженность.





Строительные компании, не считаясь ни с чем, пытаются занять каждый свободный сантиметр земли для строительства зданий, которые в свою очередь не могут соответствовать 10-бальной сейсмической зоне в мегаполисе.





Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.





Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.





Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.





Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.





Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили , что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.





В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.



