В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно

АЛМАТЫ. 9 ИЮНЯ - В присоединенных к Алматы сельских населенных пунктах очень много не узаконенных строений, сообщил сегодня на заседании сената министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Проблематика заключается в том, что к Алматы был присоединен ряд районов в последнее время и в сельских населенных пунктах очень много строений, которые были не узаконены, таких построек порядка 14 тысяч. Если в других городах это носит единичный характер, то здесь речь идет о десятках, даже, может, о сотнях", - ответил Ускенбаев.
По его словам, в городе будет создана комиссия по вопросам оформления незаконно построенных жилых домов на территории, которая была недавно присоединена к мегаполису.
Это станет возможным после принятия поправок в законодательство по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы, которые Ускенбаев представил сегодня в сенате", - сообщает BaigeNews.
Глава ведомства добавил, что техническая возможность узаконить есть.
Они узаконивают, чтобы не будоражить население. Но если эти самовольные постройки в местах, где генеральным планом определено проведение сетей, дорог, других объектов, которые обеспечивают жизнеобеспечение города, тогда будут приниматься решения об изъятии данных земель. Мы посмотрим сейчас, как этот опыт пойдет", - цитирует спикера Tengrinews.kz.
В настоящее время, по данным МИИР РК, территория Алматы составляет уже 74 тысячи гектаров, а было 27 тысяч гектаров.
Ранее депутатский запрос о проблемах точечной и уплотнительной застройки в городах Казахстана прокомментировала юрист-общественник Асель Есентугелова.
Напомним, депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Также известные общественные деятели обсудили возрастающие угрозы для жителей сейсмоопасного региона Алматы в связи с уплотняющей застройкой города.