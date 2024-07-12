Строящую автодорогу Караганда - Балхаш компанию оштрафовали на 1,2 миллиарда тенге

В первом квартале текущего года каждый среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тыс. тенге

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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В первом квартале текущего года каждый среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тыс. тенге, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает - В первом квартале текущего года каждый среднестатистический казахстанец потратил на продукты питания и безалкогольные напитки 131,3 тыс. тенге, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает finprom.kz





Отмечается, что в первом квартале прошлого года затраты на еду и напитки составляли в среднем 123,1 тыс. тенге на душу населения, а годовой рост достигал заметных 21,1%. Пятью годами ранее, то есть в первом квартале 2019 года, на еду и напитки казахстанцы тратили в среднем всего 72,3 тыс. тенге на душу населения - это на 44,9% меньше, чем в текущем году.





По итогам первого квартала текущего года цены на товары и услуги выросли на 9,3% за год, на продовольственные товары - на 7,5%, а непосредственно на продукты питания и безалкогольные напитки - на 7,2%.





Что касается регионального разреза, наибольшие затраты на еду и напитки понесли жители Алматы: 181,5 тыс. тенге на душу населения в первом квартале текущего года, на 7,7% больше, чем годом ранее. По сравнению со среднереспубликанским значением алматинцы потратили на 38,2% больше.





На втором и третьем местах оказались Восточно-Казахстанская (152,1 тыс. тенге, плюс 4,1%) и Мангистауская (146,7 тыс. тенге, плюс 6,7%) области.





Меньше всего потратили на еду и напитки жители Кызылординской (104,6 тыс. тенге на душу населения), Актюбинской (106,4 тыс. тенге) и Туркестанской (110,4 тыс. тенге) областей.





Из 20 регионов страны только в двух регионах - Актюбинской и Алматинской областях - расходы снизились: на 5,1%, до 106,4 тыс. тенге на душу населения, и на 4,3%, до 124,3 тыс. тенге соответственно. Наибольший годовой рост расходов в секторе зафиксирован в Жетысуской области (на 19,8%, до 141,3 тыс. тенге на душу населения), наименьший - в Акмолинской области (на 1,2%, до 112,4 тыс. тенге).





Треть всех расходов казахстанцев на продукты питания и безалкогольные напитки пришлась на мясо и мясопродукты: 43,3 тыс. тенге на душу населения, на 6,4% больше, чем годом ранее.





Также значительные статьи расходов жителей страны в секторе пришлись на хлебопродукты и крупяные изделия (20,5 тыс. тенге на человека, плюс 8,6% за год) и молочные продукты (14,5 тыс. тенге, плюс 7,7%). В пятерке самых затратных продуктовых категорий также оказались фрукты (11,6 тыс. тенге на душу населения в квартал) и овощи (8,9 тыс. тенге).





На сахар, кондитерские изделия и сладости казахстанцы потратили в среднем 8,7 тыс. тенге на человека за квартал, на масла и жиры - 6,7 тыс. тенге, на рыбу и морепродукты - 5,9 тыс. тенге, на безалкогольные напитки - 5,8 тыс. тенге, на яйца - 3,3 тыс. тенге.



