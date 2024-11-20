Сумма выплаченных дивидендов KEGOC с момента IPO составила свыше 282 млрд тенге

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Общая сумма выплаченных дивидендов компании KEGOC с момента Initial Public Offering составила свыше 282 млрд тенге, - Общая сумма выплаченных дивидендов компании KEGOC с момента Initial Public Offering составила свыше 282 млрд тенге, сообщает пресс-служба компании.





За первое полугодие 2024 года выплачены дивиденды в размере 22,7 млрд тенге, что является историческим максимумом с момента выхода на IPO. В 2024 году выплачено дивидендов порядка 44,6 млрд, что составляет 161,9 тенге на простую акцию", - проинформировали в пресс-службе.





Как отметила в своем выступлении на дне эмитента KEGOC управляющий директор по экономике и финансам Айгуль Акимбаев, операционная прибыль компании за 9 месяцев 2024 года составила 59 млрд тенге, рост составил 59%, чистая прибыль составила 47 млрд тенге, что выше аналогичного периода 2023 года на 18,4 млрд тенге или 64%.





Уточняется, что основными факторами улучшения показателей отмечаются рост объемов оказываемых услуг, а также исключение убытка по операциям покупки/продажи электроэнергии с целью компенсации дисбалансов в результате изменения модели рынка электроэнергии со второго полугодия 2023 года.





По словам финансового директора, акции компании показывают положительную динамику. Общая сумма торгов с момента SPO составила 18,1 млрд тенге, что свидетельствует о высокой ликвидности на рынке ценных бумаг.





Учитывая положительную динамику результатов последних отчетных периодов, а также лояльную дивидендную политику, акции компании имеют потенциал роста в ближайшей перспективе. Финансовые аналитики положительно оценивают перспективы роста акций KEGOC: Halyk Finance - 1906 тенге, SKY Bridge Invest - 1 882 тенге, Jusan Invest - 1845 тенге, BCC Invest - 1778 тенге, Freedom Broker - увеличил свой прогноз с 1590 до 1760 тенге", - добавили в KEGOC.



