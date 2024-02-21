20.02.2024, 17:32 17321
Свыше 410 млрд тенге направляют инвесторы на локализацию автокомпонентов в Казахстане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Отечественные и иностранные инвесторы направляют свыше 410 млрд тенге на организацию автокомпонентой базы в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.
Для углубления локализации и развития мелкоузлового производства транспортных средств требуется развитие автокомпонентной базы. В настоящее время в Казахстане реализуются проекты по производству выхлопных систем, бамперов, сэндвич-панелей, полиуретановых ковриков и пластиковых деталей, мультимедиа, сидений, дисков, шин, головок блока цилиндров, механического редуктора, аккумуляторов", - заявил заместитель председателя Комитета промышленности Шынгыс Суюнбаев в ходе международной конференции "Перспективы развития автокомпонентной базы в Казахстане".
Подчеркивается, что глобальная цель локализации производства - сделать продукт более доступным для населения.
Географическая приближенность к потребителю и источникам сырья сокращает расходы производителя на логистику, а это в определенной степени отражается на стоимости готовой продукции. Кроме того, локализация снижает риски дефицита комплектующих, связанные с проблемами поставок, с чем столкнулись мировые производители в пандемийный кризис", - добавили в ведомстве.
Также в рамках конференции ряд компаний и организаций подписали меморандумы о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане построят завод Kia.
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21.02.2024, 09:11 4381
Производство мяса в Казахстане выросло на 39%
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане производство свежего или охлажденного мяса КРС (крупного рогатого скота), свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных за январь-декабрь 2023 года достигло 80,2 тыс. тонн - на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает energyprom.kz.
За январь текущего года произвели уже 7,1 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса - сразу на 39,4% больше, чем за январь 2023-го.
Самое популярное среди казахстанцев мясо - говядина: ее потребление составило 18,33 кг в среднем на душу населения за январь-сентябрь 2023 года - на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2022-го.
Следом идет конина: 4,88 кг в среднем на душу населения, рост за год - на 11,7%.
Потребление баранины сократилось на 4% за год, составив 4,02 кг в среднем на душу населения за январь-сентябрь прошлого года.
Потребление свинины уменьшилось на 2,5%: 2,46 кг в среднем на душу населения.
Цены на мясо по итогам января 2024 года выросли за месяц от 0,1% на баранину до 0,6% на конину.
За год заметнее всего подорожала говядина: сразу на 8,7%. Следом идут свинина (на 6,7%), баранина (на 6,3%) и конина (на 4,8%). При этом годом ранее рост цен на говядину составлял 10,7%, на свинину - 15,1%, на баранину - 12,8%, на конину - 16,6%.
Среди регионов Казахстана самое заметное годовое удорожание говядины было зафиксировано в Алматинской (на 16,4%), Атырауской (на 15,7%) и Улытауской (на 14%) областях.
Конина сильнее всего подорожала в Мангистауской (на 11,4% за год) и Улытауской (на 10,5%) областях.
Цены на баранину заметнее всего выросли в Улытауской (на 13,4%), Западно-Казахстанской (на 12,7%) и Алматинской (на 12%) областях.
Свинина в свою очередь сильнее всего подорожала в Акмолинской (на 18,2% за год) и Жамбылской (на 10,3%) областях.
19.02.2024, 15:05 37911
Санаторий "Казахстан" возвращен в госсобственность
Фото: kazsan.kz
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Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Санаторий "Казахстан" стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога и возвращен в государственную собственность, сообщили в прокуратуре Алматы.
Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, в 2013 году директор санатория "Казахстан", заложив все имущество здравницы и искусственно завысив доходность, получил кредит на 2,6 млрд тенге для ремонта зданий.
Директор и другие лица осуждены к различным срокам лишения свободы за присвоение более 700 млн тенге в 2021 году", - напомнили в ведомстве.
Установлено, что при выдаче кредита банк не провел анализ платежеспособности санатория. Несмотря на это, в 2022 году судом взыскан общий долг - 3 млрд тенге.
По апелляционному ходатайству прокуратуры Алматы решение суда первой инстанции изменено, эта сумма снижена до 1,8 млрд тенге. В свою очередь прокуратура Медеуского района обратилась в суд о признании самого договора залога недействительным ввиду его незаконности и ничтожности. Решением СМЭС Алматы от 12 декабря 2023 года иск прокурора удовлетворен", - проинформировали в прокуратуре.
Таким образом, мерами прокуратуры государственный санаторий стоимостью более 7 млрд тенге выведен из незаконного залога, а также снижен его долг на 1,2 млрд тенге.
Напомним, о планах во возврату здравницы в госсобственность сообщалось в июле 2022 года
19.02.2024, 13:45 39216
Никакого видения не предусмотрено - казахстанский политолог раскритиковал проект Нацплана развития РК
О проекте не было ни одного позитивного отзыва, а ситуация вокруг него становится все более напряженной
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев раскритиковал проект Национального плана развития Казахстана до 2029 года.
По словам эксперта, о проекте не было ни одного позитивного отзыва, а ситуация вокруг него становится все более напряженной.
АСПИР (Агентство по стратегическому планированию и реформам РК. - Прим. Kazakhstan Today), конечно, проявило "чудесный подход" к продвижению документа, выложив его сразу на портале "Открытые НПА" и не потрудившись заранее отработать с экспертами, СМИ и бизнесом. Судя по публикациям на сайте агентства, обсуждение проекта было проведено только с Всемирным банком и МВФ", - пишет Ашимбаев.
Он напомнил, что в ноябре прошлого года АСПИР опубликовало релиз о встрече с миссией МВФ. В нем сообщалось, что агентство по поручению главы государства разработало обновленную стратегию "Видение: Казахстан-2050" и заявило, что после ее утверждения будет принят Национальный план развития до 2029 года.
То есть сначала должна была появиться стратегия, а потом план, а еще и где-то заранее необходимо было бы обновить систему государственного планирования - потому что в актуальном документе никакого "видения" не предусмотрено", - заявил политолог.
Он также подчеркнул, что годовой бюджет АСПИР превышает 20 млрд тенге, при этом значительная часть идет на БНС (Бюро национальной статистики. - Прим. Kazakhstan Today).
Все равно возникает вопрос: на что вы там деньги тратите?" - задается вопросом эксперт.
Ранее новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил правительству практически заново переписать проект Налогового кодекса РК, изменив его философию, а также заявил, что повышения ставки налога на добавленную стоимость не будет.
Это результаты неправильного планирования. План по доходам на 2023 год был завышен. Такая практика не должна повториться", - подчеркнул премьер.
Глава правительства также заявил о недопустимости увеличения финансирования ОСМС при его неэффективности и поручил упростить и ускорить процедуры госзакупок.
19.02.2024, 10:45 42306
Казахстан намерен ввести запрет на ввоз куриных яиц автотранспортом
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 040721) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", - говорится в проекте приказа.
Приказ будет введен в действие с 1 мая 2024 года.
Ранее сообщалось, что Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки яиц.
16.02.2024, 17:10 110101
НПЗ Казахстана готовы производить авиатопливо Jet-A1 - Минэнерго
Фото: kmg.kz
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Нефтеперерабатывающие заводы Казахстана готовы к производству авиатоплива Jet-A1, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Республики Казахстан.
В настоящее время модернизированные Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ готовы выпускать Jet-A1 вместо ТС-1/РТ в объеме 50-55 тысяч тонн в месяц" - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в случае готовности инфраструктуры перевозки и потребления начнется поэтапный переход НПЗ на выработку Jet-A1.
Ранее вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев на региональном симпозиуме Международной организации гражданской авиации рассказал о нехватке авиационного топлива.
Вице-министр отметил, что для решения проблемы дефицита авиационного топлива в первую очередь необходимо увеличивать собственное производство, поскольку импортный керосин обходится дороже. Кроме того, в стране планируется внедрение стандарта топлива Jet-A1.
Подчеркивается, что стандарт Jet-A1 даст возможность импортировать топливо из Китая и других стран, которые именно этот стандарт производят.
16.02.2024, 16:38 111251
Казахстан опережает страны ЕАЭС по росту цен на продукты
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан опережает страны Евразийского экономического союза по росту цен на продукты и непродовольственные товары, кроме медикаментов.
Второй год Казахстан сохраняет в ЕАЭС антилидерство по инфляции на продукты и непродовольственные товары. И хотя цены на продукты в стране не самые высокие в сравнении с другими государствами Союза, они растут быстрее, чем у соседей. За январь-декабрь прошлого года в РК потребительские цены на продовольствие выросли на 15,2%, а в целом по ЕАЭС - всего на 5,7%. По итогам 2022 года ситуация была аналогичной: при общем росте цен на продукты по Союзу на 15,4% в Казахстане было отмечено удорожание на 19%, сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, в списке самых быстро дорожающих - мясные, молочные товары, крупы, хлебобулочные и кондитерские изделия. Примечательно, что по большинству этих категорий Казахстан обеспечивает продовольственную безопасность и не зависит от импорта. Например, молоко и молочные продукты в РК за прошлый год выросли в цене на 21,1%. Такой результат годового удорожания выглядит очень высоким на фоне показателей соседей.
Значительно выделяется из общего инфляционного фона союза и удорожание в Казахстане круп, хлеба, муки, макарон, кондитерских изделий. Республика, являющаяся крупным экспортером зерна, не может удержать рост цен на муку внутри страны.
За прошлый год мука подорожала на 14,4%, в то время как в ЕАЭС в целом наблюдалось даже небольшое удешевление - на 1,4%", - отметили экономисты.
В скорости удорожания Казахстан держит сомнительное первенство по всем крупным товарным позициям, кроме медикаментов. Со многими соседями разрыв у РК ощутимый. К примеру, если в России мебель в 2023 году подорожала на 1,6%, то в Казахстане - на 20,4%.
Значительно быстрее, чем у соседей, в Казахстане растут цены на автомобильное топливо, что также влияет на увеличение затратной части в АПК. Например, дизельное топливо за прошлый год подорожало на 27,1% (в ЕАЭС - на 10,4%), бензин - на 9,5% (в ЕАЭС - на 4%).
Несмотря на то что статистики отмечают снижение темпа роста продовольственной инфляции, доля расходов казахстанских семей на продукты остается по-прежнему высокой. В третьем квартале прошлого года расходы на продовольственные товары составляли 55,3% всех потребительских расходов домохозяйств РК. Годом ранее их доля держалась на уровне 54,8%", - добавили обозреватели.
Напомним, в Казахстане инфляция в январе составила 9,5%.
16.02.2024, 13:49 115016
В Казахстане увеличат посевы масличных, кормовых культур и сахарной свеклы
Самые большие площади под масличные культуры будут отведены в СКО
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Площади посевов масличных, кормовых культур и сахарной свеклы планируют увеличить в Казахстане, сообщил на заседании правительства вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
В целом посевная площадь сезона 2024 года составит 23,9 млн га.
Это на 115,6 га меньше, чем в прошлом году. Будут сокращены посевы пшеницы (-439,2 тыс. га) и ячменя (-129,5 тыс. га). В то же время планируется увеличить посевы масличных (на 414,7 тыс. га) и кормовых культур (на 96,4 тыс. га). Ожидается сокращение площадей, отведенных под такие влагоемкие культуры, как хлопчатник (-16 тыс. га) и рис (-6,4 тыс. га)", - рассказал Султанов.
Больше всего площадей из-под посевов пшеницы под масличные культуры (до 400 тыс. га) намерены перевести в Акмолинской области. Также посевы масличных увеличатся в Костанайской, Северо-Казахстанской, Абайской и Павлодарской областях.
В целом в 2024 году в Казахстане самые большие площади под масличные культуры будут отведены в СКО (751 тыс. га), Костанайской (746 тыс. га) и с учетом планов - Акмолинской областях. В ВКО засеют масличными 219 тыс. га, что на 9 тыс. га больше, чем в 2023 году.
Также до 26,3 тыс. га будут увеличены площади посевов сахарной свеклы.
Напомним, в прошлом году правительство РК рассматривало дополнительные меры поддержки сахарной отрасли. Из-за увеличившегося импорта дешевого российского сахара сахарные заводы РК не могут реализовать произведенную продукцию по справедливой цене, что в свою очередь не позволяет им повышать закупочную цену сахарной свеклы.
В Минсельхозе также разработали план реформирования селекционной отрасли в связи с высокой импортозависимостью по многим овощным и семенным культурам.
15.02.2024, 16:46 148986
КТЖ планирует покрывать долг в 2,9 трлн тенге за счет повышения тарифов
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената председатель правления АО НК "КТЖ" Нурлан Сауранбаев заявил, что покрыть долг компании можно либо за счет увеличения тарифов, либо за счет госсубсидий, передает корреспондент агентства.
2,9 трлн - это долг компании. Вернуть его можно, только подняв тариф, потому что эти деньги тратились на строительство новых железных дорог, но их инвестиционная часть не вставлялась в тариф, - раз. Второе, его можно вернуть за счет капитализации. Если возьмете германские железные дороги - 40 млрд долларов на капитализацию. Если государство хочет держать низкий тариф, то оно нам должно или субсидировать, или должно разрешить повысить тариф, других вариантов нет", - заявил Сауранбаев.
Он отметил, что на сегодняшний день нацкомпания компенсирует расходы за счет увеличения транзита.
Вы знаете, что за 10 лет у нас практически в 100 раз вырос объем тарифа, и за счет этого мы стараемся удерживать экономику компании", - сказал глава КТЖ.
Комментируя вопрос о тарифах, он обратил внимание, что сейчас 80% тарифов КТЖ ниже себестоимости.
Мы финансируем всех: угольщиков, металлургов и так далее. Мы финансируем из своих денег. Почему так должно быть?" - добавил Нурлан Сауранбаев.
Ранее глава КТЖ доложил, что по итогам 2023 года выручка компании по сравнению с прошлым годом увеличилась на 29,3%, составив 1,9 трлн тенге. Получена чистая прибыль в размере 154 млрд тенге, что в 4 раза больше, чем в 2022 году.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?