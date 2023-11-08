Свыше 60 млрд тенге задолжали за комуслуги казахстанцы   

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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершается уборка зерновых, намолочено 16,4 млн тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров.





На сегодняшний день уборка зерновых на стадии завершения во всех регионах страны. По данным акиматов областей, убрано 16,9 млн га (или 98,7%), при средней урожайности 9,7 ц/га намолочено 16,4 млн тонн зерна в первоначальном весе, в том числе 11,4 млн тонн пшеницы (урожайность 8,6 ц/га)", - сообщил министр.





По его словам, площади уборки пшеницы составляют 13,4 млн га, с урожайностью 8,6 ц/га намолочено 11,4 млн тонн (в 2021 году - при средней урожайности 8,3 ц/га было намолочено 11,8 млн тонн, в 2022 году - при средней урожайности 12,8 ц/га было намолочено 16,4 млн тонн).





Масличных культур - 1,9 млн га, или 68%. При средней урожайности 8,4 ц/га собрано 1,6 млн тонн маслосемян.





В том числе подсолнечника при средней урожайности 11,6 ц/га намолочено 747,5 тысячи тонн (на аналогичную дату было убрано 946,7 тысячи га, или 87%, при средней урожайности 11,6 ц/га было намолочено 1,1 млн тонн семян подсолнечника).





Картофель полностью убран с площади 168,8 тысячи га, валовой сбор составил 3,5 млн тонн при урожайности 206,4 ц/га.





Овощные культуры убраны с площади 162,4 тысячи га, валовой сбор составил 4,3 млн тонн при урожайности 263,7 ц/га.





Несмотря на плохие погодные условия, объем ожидаемого валового сбора зерна составляет 16,0 млн тонн (пшеница 11,3 млн тонн). С учетом переходящих остатков зерна в объеме 3,0 млн тонн (по состоянию на 1 октября), более чем достаточно для полного обеспечения страны в хлебе, муке и макаронах", - заверил Сапаров.





По его словам, всего из нового урожая на лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 4,7 млн тонн зерна, из них 1,8 млн тонн 3-го класса.





Для своевременного проведения уборочных работ сельхозформированиям выделено 426 тысяч тонн льготного дизтоплива по цене 250 тг/литр. Кроме того, учитывая текущую ситуацию было принято решение о выделении на сушку зерновых и масличных культур дополнительных 62,5 тысячи тонн льготного дизтоплива по цене не выше 250 тенге/литр для ХПП. В настоящее время операторами областей проводятся мероприятия по доставке и реализации дизтоплива, хлебоприемным мероприятиям и сельхозтоваропроизводителям имеющим сушильное оборудование", - напомнил он.





Глава МСХ сообщил, что правительством в установленном законодательном порядке прорабатываются вопросы полного покрытия потребности в субсидиях, также в индивидуальном порядке ведется пролонгация кредитов по линии финансовых институтов пострадавших фермеров. На первоначальном этапе будет погашена задолженность по субсидиям в размере 30,0 млрд тенге, соответствующее постановление правительства принято, а остальные долги будут закрыты до конца года.





Относительно пролонгации, то всего по линии АО "Аграрная кредитная корпорация" - и АО "КазАгроФинанс" в настоящее время поступили обращения с полным пакетом документов на пролонгацию исполнения обязательств от 147 СХТП на сумму 7,2 млрд тенге.





Со стороны других пострадавших от неблагоприятных погодных условий заемщиков продолжают поступать обращения по вопросам условий, перечня предоставляемых документов и процедур реструктуризации обязательств. Сотрудниками филиалов АКК и КАФ оказывается необходимая консультация по данным вопросам, принимаются и рассматриваются заявки на пролонгацию обязательств в индивидуальном порядке.





Также, по словам министра, ведется работа по выделению средств на пополнение уставного капитала (31,3 млрд тенге) АО "НК "Продкорпорация" на осуществление прямого закупа пшеницы в объеме 350 тысяч тонн, установлены справедливые цены закупа зерна на уровне рынка.





Кроме того, одной из основных задач текущего года является обеспечение семенным материалом. Данные семена будут формироваться за счет имеющихся ресурсов Продкорпорации, на сегодняшний день порядка 400 тысяч тонн мягкой пшеницы пригодны к использованию в качестве семенного материла", - уточнил Сапаров.





Как отметил премьер-министр РК Алихан Смаилов, из поступившей на элеваторы пшеницы порядка 40% отнесено к неклассной.





Но казахстанцы без хлеба не останутся. С учетом переходящих остатков прошлого года собранного урожая будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка", - подчеркнул премьер.





Он поручил Министерству сельского хозяйства с акиматами регионов обеспечить завершение своевременной и качественной просушки собранного урожая, принять все необходимые меры по хранению и переработке зерна, заготовке семян.





Совместно с министерствами национальной экономики и финансов обеспечить выделение необходимых средств для поддержки фермеров. Выработать конкретные предложения по развитию научного потенциала агропромышленного комплекса, в том числе отечественной селекции зерновых культур. Совместно с холдингом "Байтерек" выработать дополнительные стимулирующие меры по обновлению парка сельхозтехники", - распорядился Смаилов.