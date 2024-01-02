Тарифы автострахования изменились в Казахстане

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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на стоимость автостраховки теперь будет влиять аварийность региона регистрации транспортного средства. Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.





При определении размера страховой премии в расчет берется возраст водителя и стаж вождения, тип автотранспорта, срок его эксплуатации, регион регистрации автомобиля и аварийность водителя (скидки или надбавки за дисциплину водителя).





Новый порядок определения стоимости автостраховки предполагает корректировку параметра региона регистрации транспортного средства путем применения к ним поправочных коэффициентов в зависимости от аварийности региона. Поправочные коэффициенты будут определяться ежегодно посредством автоматизированного расчета в единой базе данных по страхованию. При этом все действующие иные критерии, в том числе история вождения, сохраняются", - пояснили в ведомстве.





АРРФР утверждены поправочные коэффициенты на 2024 год, которые будут применяться к каждому региону регистрации транспортного средства. Ожидается снижение стоимости автостраховки в 11 регионах страны, в частности в Алматы на 18%, в Атырауской области на 29%. Повышение ожидается в 7 регионах, например в Астане на 5%, Шымкенте на 9%. В Карагандинской и Улытауской областях тарифы не изменятся.





При этом в ведомстве отметили, что страховые организации имеют право на увеличение или уменьшение поправочных коэффициентов на +/-10% один раз в год. Такой подход направлен на обеспечение справедливой стоимости автостраховки и позволит своевременно актуализировать страховые премии по обязательному автострахованию.