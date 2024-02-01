Tele2 и Altel передадут в конкурентную среду

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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2024 года месячный индекс потребительских цен составил 0,8% (как и в предыдущем месяце). Цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, платные услуги - на 0,7%, непродовольственные товары - на 0,5%, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.





Из продуктов питания цены на помидоры выросли на 18,5%, огурцы - на 14,9%, перец сладкий - на 12,1%, чеснок - на 7,4%, бананы - на 6,7%, яйца - на 5%. Повышение цен отмечено на табачные изделия на 3%. Подешевели масло подсолнечное на 1,7%, сахар - на 1,4%, лук репчатый - на 1,3%, морковь - на 1,1%.





В сфере платных услуг цены на юридические услуги, автострахование повысились по 7,0%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта - на 6,8%, детских дошкольных учреждений - на 2,6%, здравоохранения - на 1,6%.





Повышение цен в январе отмечено на лекарства на 2%. Автомобили подорожали на 1,6%, товары личного пользования - на 1,3%, строительные материалы - на 1%.





Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Атырауской области - 1,2% (выше среднереспубликанского уровня на 0,4 п.п.), самая низкая - в Улытауской и Кызылординской областях по 0,5%.





В разрезе регионов цены на продукты больше всех выросли в Абайской области на 1,7%, непродовольственные - Алматинской и Атырауской областях по 1,1%, платные услуги - в Актюбинской области на 2,1%.





Инфляция в январе в годовом исчислении составила 9,5%. Цены на продукты выросли на 8,2%, непродовольственные товары - на 8,6%, платные услуги - на 12,3%.





По сравнению с январем 2023 года виноград подорожал на 47,7%, капуста - на 42,3%, рис - на 31,3%. Цены на парацетамол повысились на 74,7%, ацетилсалициловую кислоту - на 55,8%, активированный уголь - на 31,1%. Повысились тарифы на вывоз мусора на 29,6%, водоотведение - на 28,6%, отопление центральное - на 26,7%, горячую воду - на 23,2%, холодную воду - на 21,9%, электроэнергию - на 20,7%. В годовом выражении подешевел лук репчатый на 26,4%, масло подсолнечное - на 19,8%, сахар-песок - на 15,5%.