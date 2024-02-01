31.01.2024, 18:56 48751
Tele2 и Altel передадут в конкурентную среду
Фото: inbusiness.kz
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики разместило на сайте "Открытые НПА" проект постановления правительства, которым вносятся поправки в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы". Документ доступен для публичного обсуждения до 14 февраля.
Постановление предусматривает передачу в конкурентную среду ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (Tele2 и Altel) "Казахтелекомом" до конца 2024 года.
ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" будет включено в комплексный план приватизации на 2021-2025, утвержденный постановлением правительства РК от 29 декабря 2020 года в качестве нового объекта приватизации.
Ранее в правительстве обсудили ход демонополизации группы компаний АО "Казахтелеком". В частности, рассмотрен процесс вывода одного из мобильных операторов на конкурентный рынок.
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01.02.2024, 18:58 2531
В Казахстане инфляция в январе составила 9,5%
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2024 года месячный индекс потребительских цен составил 0,8% (как и в предыдущем месяце). Цены на продовольственные товары повысились на 1,1%, платные услуги - на 0,7%, непродовольственные товары - на 0,5%, сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики.
Из продуктов питания цены на помидоры выросли на 18,5%, огурцы - на 14,9%, перец сладкий - на 12,1%, чеснок - на 7,4%, бананы - на 6,7%, яйца - на 5%. Повышение цен отмечено на табачные изделия на 3%. Подешевели масло подсолнечное на 1,7%, сахар - на 1,4%, лук репчатый - на 1,3%, морковь - на 1,1%.
В сфере платных услуг цены на юридические услуги, автострахование повысились по 7,0%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта - на 6,8%, детских дошкольных учреждений - на 2,6%, здравоохранения - на 1,6%.
Повышение цен в январе отмечено на лекарства на 2%. Автомобили подорожали на 1,6%, товары личного пользования - на 1,3%, строительные материалы - на 1%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Атырауской области - 1,2% (выше среднереспубликанского уровня на 0,4 п.п.), самая низкая - в Улытауской и Кызылординской областях по 0,5%.
В разрезе регионов цены на продукты больше всех выросли в Абайской области на 1,7%, непродовольственные - Алматинской и Атырауской областях по 1,1%, платные услуги - в Актюбинской области на 2,1%.
Инфляция в январе в годовом исчислении составила 9,5%. Цены на продукты выросли на 8,2%, непродовольственные товары - на 8,6%, платные услуги - на 12,3%.
По сравнению с январем 2023 года виноград подорожал на 47,7%, капуста - на 42,3%, рис - на 31,3%. Цены на парацетамол повысились на 74,7%, ацетилсалициловую кислоту - на 55,8%, активированный уголь - на 31,1%. Повысились тарифы на вывоз мусора на 29,6%, водоотведение - на 28,6%, отопление центральное - на 26,7%, горячую воду - на 23,2%, холодную воду - на 21,9%, электроэнергию - на 20,7%. В годовом выражении подешевел лук репчатый на 26,4%, масло подсолнечное - на 19,8%, сахар-песок - на 15,5%.
01.02.2024, 17:30 4141
Кыргызстан и Казахстан обсудят вопрос открытия дополнительного пункта пропуска для грузовиков
За 11 месяцев прошлого года взаимная торговля между странами достигла $1,3 млрд
Фото: КГД
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Кыргызстан договорились в кратчайшие сроки проработать вопрос открытия дополнительного пункта пропуска для грузового автотранспорта на границе, а также усилить взаимодействие в водно-энергетической сфере, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Правительство Казахстана готово дальше поддерживать казахстанско-кыргызское стратегическое партнерство по всем направлениям", - подчеркнул премьер-министр РК Алихан Смаилов входе встречи с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Кыргызстана Акылбеком Жапаровым.
Он отметил поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия между странами. Подчеркивается, что только за 11 месяцев прошлого года взаимная торговля выросла на 12% и достигла $1,3 млрд.
Со своей стороны Акылбек Жапаров отметил, что нынешние отношения Кыргызстана и Казахстана подтверждают высокий уровень политического диалога.
В ходе встречи главы правительств рассмотрели широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и нефтегазовой отраслях.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Кыргызстан проведут переговоры по воде.
01.02.2024, 16:44 7411
Рекордное количество нефти добыто на Кашагане в 2023 году - 18,8 млн тонн
Приоритетным является проект строительства на Кашагане газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд кубометров в год
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Добыча на Кашагане в 2023 году достигла рекордного уровня - около 18,8 млн тонн. Об этом было заявлено в ходе встречи председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева и исполнительного вице-президента подразделения "Разведка и добыча нефти и газа" концерна "Шелл" Питера Костелло.
В ходе встречи была отмечена стратегическая необходимость дальнейшего освоения месторождения Кашаган с акцентом на увеличение производства товарного газа для удовлетворения растущего спроса на внутреннем рынке Казахстана. В этой связи приоритетным является проект строительства на Кашагане газоперерабатывающего завода мощностью 2,5 млрд кубометров в год.
Стороны также рассмотрели аспекты взаимодействия в геологоразведке, включая исследование перспективных участков на территории Казахстана, в соответствии с подписанным в прошлом году между КМГ и "Шелл" меморандумом. Кроме того, темой беседы стало участие концерна в развитии экспортных маршрутов для казахстанских углеводородов. В том числе речь шла об обеспечении объемами нефти Кашагана и Карачаганака для транспортировки по Транскаспийскому маршруту в первом полугодии 2024 года.
Для нас "Шелл" является ключевым и надежным партнером. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление сотрудничества как по текущим проектам, так и по новым перспективным направлениям, включая нефтегазохимию и низкоуглеродное развитие", - подчеркнул глава КМГ.
Напомним, объем добычи нефти и газового конденсата за январь-ноябрь 2023 года составил 82,2 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
01.02.2024, 11:40 17346
Сроки модернизации пунктов пропуска на границах ЕАЭС продлили Кыргызстану
Сенат одобрил соответствующий закон
Фото: gov.kz
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената Казахстана в ходе пленарного заседания верхней палаты одобрили закон, которым предлагается продлить Кыргызстану сроки модернизации пунктов пропуска на границах Евразийского экономического союза.
Как уточняется в заключении Комитета по финансам и бюджету, законом предлагается продлить до 108 месяцев срок выполнения обязательств Кыргызстаном по обеспечению обустройства и материально-техническому оснащению пунктов пропуска на таможенной границе Евразийского экономического союза.
Законом предусматривается ратификация протокола об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части продления сроков выполнения обязательств по обустройству и материально-техническому оснащению пунктов пропуска", - сообщается в документе.
Подчеркивается, что ратификация протокола позволит обеспечить всестороннее развитие и укрепление Евразийского экономического союза как полноформатного интеграционного объединения и не повлечет социально-экономических и правовых последствий для Казахстана.
Ранее депутаты сената одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей".
31.01.2024, 13:12 56081
О развитии экспортных маршрутов казахстанской нефти и других проектах доложил президенту Мирзагалиев
По ключевым производственным показателям "КазМунайГаз" достиг роста в сравнении с 2022 годом
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства заслушал отчет председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева об итогах операционной и финансовой деятельности компании за 2023 год, сообщает Акорда.
По ключевым производственным показателям "КазМунайГаз" достиг роста в сравнении с 2022 годом.
По словам Мирзагалиева, Казахстан развивает экспортные маршруты казахстанской нефти. В частности, начаты поставки сырья в Германию и в направлении Азербайджана по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, расширен танкерный флот совместно с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов.
Увеличено производство товарного газа и обеспечены бесперебойные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Привлекаются инвестиции на развитие проектов нефтегазохимии.
Также Мирзагалиев сообщил о прогрессе в реализации морского проекта "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" в казахстанском секторе Каспийского моря и программы геологоразведки национальной компании.
Глава компании также отчитался перед президентом о реализации социальных проектов в регионах присутствия компании.
Завершена реконструкция магистрального водовода Астрахань - Мангышлак (I очередь) и начато строительство нового опреснительного завода для нужд города Жанаозена.
Глава государства дал Мирзагалиеву ряд поручений по реализации инвестиционных проектов, поддержанию стабильности маршрутов углеводородного экспорта и расширению масштабов геологоразведочных работ. Он также поручил сфокусировать деятельность нацкомпании на развитии нефтегазохимической отрасли.
31.01.2024, 12:03 57616
Контроль над экспортом на товарных биржах вернут государству
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены сегодня на пленарном заседании приняли закон по вопросам трансфертного ценообразования во втором чтении, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Контроль за трансфертным ценообразованием по сделкам на товарных биржах не осуществляется с 2019 года.
В результате создается угроза вывода капитала из страны через заключение экспортных сделок по ценам ниже рыночных (сговор с покупателем). За 2019 год по сжиженному газу и зерну, реализованным через товарные биржи Казахстана, установлено занижение цен на 10-25% от рыночных цен в стране импорта (Узбекистан, Таджикистан, Афганистан). Указанный анализ проводился только за 2019 год", - отметили в мажилисе.
После принятия законопроекта в случае выявления государством расхождения с учетом всех сопутствующих расходов покупателя по доставке товара будет проведена корректировка дохода от реализации в отношении компании-продавца. Это повлечет за собой дополнительные налоговые начисления.
Также будет усовершенствован рыночный диапазон цен.
В действующем законодательстве диапазон цен для расчета определяется минимальным и максимальным значением. В новой редакции этот диапазон предлагается сузить.
Например, казахстанская компания продает металл иностранному трейдеру в количестве 1000 тонн на сумму 10 млн долларов. Далее трейдер перепродает металл в европейские страны за 12,5 млн долларов, где маржа трейдера от перепродажи составляет 25%. Компания составляет выборку сопоставимых компаний, в которой минимальное значение наценки составило 1%, а максимальное - 30%. По текущему законодательству размер маржи трейдера находится в диапазоне рыночной маржинальности от 1% до 30%, тем самым занижается поступление налогов от прибыли. Согласно предлагаемым поправкам, диапазон рыночной маржинальности будет находиться в пределах от 10% до 20%, т.е. исключаются экстремальные значения менее 10% и более 20%", - поясняется в информации.
Кроме того, в законопроекте расширят определение взаимосвязанных сторон участников сделки.
Некоторыми крупными налогоплательщиками создаются искусственные посреднические структуры, которые принимают на себя минимальный риск при последующей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами. Благодаря законодательным инструментам государство сможет выявлять такие компании и применять соответствующие налоговые инструменты", - сообщили в мажилисе.
Требования к трехуровневой отчетности также изменятся.
Всего существует 3 вида отчетности по трансфертному ценообразованию: местная, основная и межстрановая.
Поправки касаются предоставления местной отчетности, где содержится обоснование по применению рыночной цены. Теперь ее обязаны будут сдавать не только участники международной группы (по действующему законодательству), но и все налогоплательщики, которые осуществляют сделки с взаимосвязанными лицами-нерезидентами. Нововведение позволит органам государственных доходов улучшить дистанционный контроль при трансфертном ценообразовании между взаимосвязанными сторонами", - уточнили в пресс-службе нижней палаты.
В первом чтении законопроект, представленный министром финансов Еруланом Жамаубаевым, мажилисмены одобрили 13 декабря 2023 года.
Ранее премьер-министр Алихан Смаилов поручил правительству принять срочные меры по переформатированию биржевой торговли. По его словам, в результате нынешних торгов на бирже до бизнеса ежегодно не доходит более 1 трлн тенге.
30.01.2024, 15:43 87226
Как владельцев автомоек заставят экономить воду, рассказали в правительстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан рассказали, как планируется ограничить использование питьевой воды автомойками.
Мы будем повышать тарифы, причем значительно, для тех предпринимателей, которые используют питьевую воду для других нужд", - рассказал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Он добавил, что в новом кодексе планируется предусмотреть определенный временный промежуток, в течение которого предприниматели должны будут установить оборудование по очистке воды, которую они используют для мытья автомобилей.
От всего объема водных ресурсов на питьевые нужды Казахстан использует всего 1,3%. То есть это порядка 1,3 кубокилометра воды. Когда мы делали анализ, из них около 200 миллионов кубов используют станции технического обслуживания на мойку автомашин", - проинформировал глава ведомства.
Ранее в правительстве представили Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы.
Напомним, президент заявил о необходимости общестрановой программы по обеспечению питьевой водой.
Также сообщалось, что в Казахстане вырастет тариф на воду.
30.01.2024, 15:18 87761
Более 162 млрд тенге доначислено в бюджет по итогам мониторинга крупных компаний - КГД Дополнено
Налоговые поступления недропользователей в консолидированный бюджет составили более 10 трлн тенге в 2023 году
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам 36 налоговых проверок, проведенных в 2023 году, доначислено налогов и пени 51,6 млрд тенге, взыскано в бюджет в целом 34 млрд тенге, сообщила директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов МФ РК Инкар Елубай.
Как рассказала глава департамента ГКД, по итогам 2023 года в результате мер налогового администрирования взыскано в бюджет 162,1 млрд тенге дополнительных резервов от крупных налогоплательщиков, за исключением недропользователей.
Она пояснила, что субъектами крупного предпринимательства, по которым проводился мониторинг, являются 354 налогоплательщика, из которых 105 - недропользователи, 249 - крупные налогоплательщики из различных секторов экономики.
По компаниям, состоящим на мониторинге, за исключением недропользователей, по итогам 2023 года поступления в республиканский бюджет увеличились на 823,5 млрд тенге, или на 36%, и составили 3123,1 млрд тенге (в 2022 году - 2299,6 млрд тенге)", - цитирует Инкар Елубай Zakon.kz.
Инкар Елубай также рассказала о работе по возвращенным государству активам.
Мы предоставляем сведения, которые имеются в наших информационных системах. У нас здесь здания, сооружения, гостиничные комплексы, бывшие санатории, железнодорожные тупики, бизнес-центры, денежные средства на счетах за рубежом и так далее. Возврат уже был осуществлен, но я думаю, что статистику предоставит вам уполномоченный орган", - приводит слова спикера портал "Казинформ".
По ее словам, среди тех, кто вернул государству активы, числятся как физические, так и юридические лица.
По физическим лицам, это более 2 тысяч человек. Причем в совокупности рассматриваются те пороги, о которых я говорила, - это 13 миллионов МРП, это рассматривается всегда в совокупности, это рассматривается во взаимодействии, если смотреть отдельно, то эта сумма выглядит меньше, когда вместе с аффилированными лицами, то сумма рассматривается в целом", - отметила глава департамента.
По ее словам, в бюджет поступило 3 млрд тенге.
13 миллионов МРП - это не одно физическое лицо, а группа компаний, это может быть 40-50 компаний, в том числе учредители. Всегда рассматривается в совокупности", - добавила Елубай.
Дополнено 30.01.2024, 16.20
В Комитете госдоходов также рассказали о результатах налогового администрирования недропользователей за 2023 год.
По словам главы специализированного департамента КГД Алибека Ибрайыма, на налоговом контроле органов госдоходов находится более 5 тыс. недропользователей, из них в нефтегазовом секторе - 205, горнорудном - 1309, общераспространенных полезных ископаемых - 1277, подземных вод - 2392.
Он отметил, что от недропользователей налоги составляют более трети доходов республиканского бюджета и практически полностью формируют Национальный фонд.
В прошлом году налоговые поступления недропользователей в консолидированный бюджет составили более 10 трлн тенге (республиканский бюджет - 4,9 трлн тенге, Нацфонд - 4,6 трлн тенге, местный бюджет - 1,1 трлн тенге)", - приводит слова Алибека Ибрайыма Zakon.kz.
Напомним, за два года в Казахстан возвращено незаконно приобретенных активов на 1 трлн тенге.
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