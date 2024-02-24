Теплоэнергетика, ВИЭ и газовая отрасль: список планируемых проектов озвучили в Минэнерго

Фото: primeminister.kz

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Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев утвердил план развития электроэнергетической отрасли до 2035 года. Также глава ведомства озвучил в сенате планы по газификации и проектам возобновляемых источников энергии (ВИЭ).





В плане предусмотрены модернизация, расширение и реконструкция 17 объектов объемом вводимой мощности 5550 МВт.





Среди первоочередных объектов:





восстановление блока № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 - в 2024 году;

ТОО "Степногорская ТЭЦ", восстановление котлоагрегата и замена устаревшего турбоагрегата - 2026 год;

ТОО "Караганда Энергоцентр", строительство нового котлоагрегата и замена устаревшего турбоагрегата - 2026 год;

строительство парогазовой установки (ПГУ) на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Алматы - 2026 год;

строительство ПГУ в Актау - 2026 год;

расширение и модернизация ГРЭС Аксу блок 7 - 2027 год;

строительство Семипалатинской ГЭС - до 2030 года и т.д.





Также план предусматривает строительство новых мощностей:





газопоршневых станций на месторождениях Каламкас и Жетибай АО "НК "КазМунайГаз" - 2025 год;

ПГУ в Туркестане и Кызылорде - 2026 год;

газотурбинной электростанции на ТОО "Атырауский НПЗ" для собственных нужд с возможностью выхода в изолированный режим - 2026 год;

новой газовой станции мощностью в Жезказгане - 2027 год;

ПГУ в Актау и Атырау - 2027 год;

новой ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске - 2028 год и т.д.





Также в документе запланировано строительство АЭС до 2035 года, решение по которому будет принято по итогам референдума.





проектов ВИЭ мощностью 5 ГВт. Кроме того Саткалиев рассказал о запуске 5 крупныхмощностью 5 ГВт.





В настоящее время на различной стадии проработки находятся проекты по реализации крупномасштабных ВИЭ. Ввод в эксплуатацию 5 крупных проектов ВИЭ общей мощностью 5 ГВт запланирован на 2029-2030 годы", - рассказал министр.





ВИЭ планируют использовать в системе централизованного теплоснабжения. Энергетический потенциал ветроэнергетики в Казахстане составляет не менее 920 млрд кВтч в год. Самым высоким потенциалом ветровой энергии обладают Каспийский регион, южный регион, а также Шелекский коридор и Джунгарские ворота. расположенные на юго-востоке страны .





Также глава ведомства отметил потенциал солнечной энергии. В южных регионах страны это около 2200-3000 солнечных часов в год, что позволяет быть конкурентоспособными с самыми солнечными странами в мире. Наиболее предпочтительные районы размещения солнечной генерации - Приаралье и южные области Казахстана.





газовые проекты, которые планируется реализовать в Казахстане с инвесторами и довести к 2030 году уровень газификации населения до 65%. Кроме того, Саткалиев назвал , которые планируется реализовать в Казахстане с инвесторами и довести к 2030 году уровень газификации населения до 65%.





В текущем году на продолжение газификации выделено 90,4 млрд тенге, что позволит обеспечить газом 244 тыс. человек или довести уровень газификации до 61,1%", - рассказал министр.





Планируется реализовать:





Строительство 2-ой нитки магистрального газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент" (15 млрд м3/год);

Строительство магистрального газопровода "Актобе - Костанай" (4,1 млрд м3/год);

Строительство 2,3,4 этапов МГ "Сарыарка" (1,7 млрд м3/год);

Строительство магистрального газопровода "Талдыкорган - Ушарал" (385 млн м3/год).





Также в ходе визита президента Токаева в Катар были подписаны соглашения c катарскими инвесторами (Power International Holding) по совместной реализации проектов по строительству 2-ой нитки "Бейнеу-Бозой-Шымкент" и "Актобе-Костанай".





В январе экс-премьер Казахстана Алихан Смаилов заявил о затягивании реализации крупных энергопроектов. По его словам, дисбаланс энергосистемы приводит к сбоям в ее работе и нехватке электроэнергии для крупных промышленных предприятий.



