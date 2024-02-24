Теплоэнергетика, ВИЭ и газовая отрасль: список планируемых проектов озвучили в Минэнерго
Фото: primeminister.kz
Астана. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Алмасадам Саткалиев утвердил план развития электроэнергетической отрасли до 2035 года. Также глава ведомства озвучил в сенате планы по газификации и проектам возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В плане предусмотрены модернизация, расширение и реконструкция 17 объектов объемом вводимой мощности 5550 МВт.
Среди первоочередных объектов:
- восстановление блока № 1 на Экибастузской ГРЭС-1 - в 2024 году;
- ТОО "Степногорская ТЭЦ", восстановление котлоагрегата и замена устаревшего турбоагрегата - 2026 год;
- ТОО "Караганда Энергоцентр", строительство нового котлоагрегата и замена устаревшего турбоагрегата - 2026 год;
- строительство парогазовой установки (ПГУ) на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Алматы - 2026 год;
- строительство ПГУ в Актау - 2026 год;
- расширение и модернизация ГРЭС Аксу блок 7 - 2027 год;
- строительство Семипалатинской ГЭС - до 2030 года и т.д.
Также план предусматривает строительство новых мощностей:
- газопоршневых станций на месторождениях Каламкас и Жетибай АО "НК "КазМунайГаз" - 2025 год;
- ПГУ в Туркестане и Кызылорде - 2026 год;
- газотурбинной электростанции на ТОО "Атырауский НПЗ" для собственных нужд с возможностью выхода в изолированный режим - 2026 год;
- новой газовой станции мощностью в Жезказгане - 2027 год;
- ПГУ в Актау и Атырау - 2027 год;
- новой ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске - 2028 год и т.д.
Также в документе запланировано строительство АЭС до 2035 года, решение по которому будет принято по итогам референдума.
Кроме того Саткалиев рассказал о запуске 5 крупных проектов ВИЭ мощностью 5 ГВт.
В настоящее время на различной стадии проработки находятся проекты по реализации крупномасштабных ВИЭ. Ввод в эксплуатацию 5 крупных проектов ВИЭ общей мощностью 5 ГВт запланирован на 2029-2030 годы", - рассказал министр.
ВИЭ планируют использовать в системе централизованного теплоснабжения. Энергетический потенциал ветроэнергетики в Казахстане составляет не менее 920 млрд кВтч в год. Самым высоким потенциалом ветровой энергии обладают Каспийский регион, южный регион, а также Шелекский коридор и Джунгарские ворота. расположенные на юго-востоке страны .
Также глава ведомства отметил потенциал солнечной энергии. В южных регионах страны это около 2200-3000 солнечных часов в год, что позволяет быть конкурентоспособными с самыми солнечными странами в мире. Наиболее предпочтительные районы размещения солнечной генерации - Приаралье и южные области Казахстана.
Кроме того, Саткалиев назвал газовые проекты, которые планируется реализовать в Казахстане с инвесторами и довести к 2030 году уровень газификации населения до 65%.
В текущем году на продолжение газификации выделено 90,4 млрд тенге, что позволит обеспечить газом 244 тыс. человек или довести уровень газификации до 61,1%", - рассказал министр.
Планируется реализовать:
- Строительство 2-ой нитки магистрального газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент" (15 млрд м3/год);
- Строительство магистрального газопровода "Актобе - Костанай" (4,1 млрд м3/год);
- Строительство 2,3,4 этапов МГ "Сарыарка" (1,7 млрд м3/год);
- Строительство магистрального газопровода "Талдыкорган - Ушарал" (385 млн м3/год).
Также в ходе визита президента Токаева в Катар были подписаны соглашения c катарскими инвесторами (Power International Holding) по совместной реализации проектов по строительству 2-ой нитки "Бейнеу-Бозой-Шымкент" и "Актобе-Костанай".
В январе экс-премьер Казахстана Алихан Смаилов заявил о затягивании реализации крупных энергопроектов. По его словам, дисбаланс энергосистемы приводит к сбоям в ее работе и нехватке электроэнергии для крупных промышленных предприятий.
В феврале о необходимости ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.