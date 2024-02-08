Дефицит энергомощностей, затягивание ремонта теплоисточников - президент высказался о проблемах в коммунальном хозяйстве

Фото: Акорда

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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сингапур о поощрении и взаимной защите инвестиций", сообщает пресс-служба Акорды.





Соглашение носит "зонтичный" характер и направлено на закрепление на международно-правовом уровне гарантий прав инвесторов от политических рисков при осуществлении инвестиционной деятельности на территории сторон.





Документ предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности и обеспечивает:





защиту от принудительного отчуждения путем предоставления доступа к международному арбитражу и обеспечения выплаты компенсации;

справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям.





Вместе с этим закон направлен на аналогичные требования к инвестиционному режиму с обеих сторон, а также оговариваются условия компенсации за убытки и переводы, при этом стороны не будут национализировать, экспроприировать инвестиции инвесторов и оговаривают условия в случае наступления таких случаев.