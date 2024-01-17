Реализация крупных энергопроектов затягивается - Смаилов дал ряд поручений правительству

Дисбаланс энергосистемы приводит к сбоям в ее работе и нехватке электроэнергии для крупных промышленных предприятий

Фото: primeminister.kz

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства заявил о затягивании сроков реализации крупных энергетических проектов в Казахстане, сообщает - Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства заявил о затягивании сроков реализации крупных энергетических проектов в Казахстане, сообщает пресс-служба главы правительства.





Электроэнергетическая отрасль является основой жизнеобеспечения страны и эффективного развития экономики. Глава государства в своем послании поручил обеспечить ввод дополнительных мощностей в объеме не менее 14 ГВт. Это также необходимо для достижения цели по росту ВВП в 2 раза. Для этого нам нужно опережающее развитие энергетической отрасли", - заявил глава кабмина.





Он подчеркнул, что дисбаланс энергосистемы приводит к сбоям в ее работе и нехватке электроэнергии для крупных промышленных предприятий.





В связи с растущим энергопотреблением в Казахстане планируется:





подключить к энергобалансу газовые мощности западных областей;

нарастить генерацию в Северной и Южной зонах;

завершить проект по восстановлению первого энергоблока на Экибастузской ГРЭС-1;

построить новые ТЭЦ в городах Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске;

реализовать проекты газовой генерации в южных регионах с завершением в 2025-2026 годах;

реализовать к 2030 году крупные проекты по возобновляемым источникам энергии со стратегическими инвесторами Total Energies, Acwa Power и Masdar.





В целом до 2035 года планируется ввод порядка 26 ГВт базовой и маневренной генерации в единую электроэнергетическую систему Казахстана. Принимаемые меры позволят исключить дефицит электроэнергии и к 2030 году обеспечить ее резерв", - подытожил Смаилов.





В то же время он отметил, что в Казахстане затягивается реализация крупных энергопроектов.





В связи с этим Смаилов поручил правительству:





в течение месяца начать строительство 3-го энергоблока и в течение года восстановить 1-й энергоблок на Экибастузской ГРЭС-2;

принять новый план развития гидроэнергетики до 2030 года до конца марта (ответственные - Минэнергео и Министерство водных ресурсов);

приступить в текущем году к строительству линии электропередачи Актобе - Атырау (компания KEGOС) для присоединения западной энергетической зоны к единой национальной системе;

начать до конца февраля работу по строительству новых объектов газовой генерации в городах Кызылорде, Шымкенте, Таразе, Актау, Атырау и Актобе;

обеспечить координацию деятельности региональных электросетевых компаний.





Последнее поручение связано с тем, что акиматы отстранились от работы по развитию региональных электросетей, не контролируют составление и исполнение региональными электросетевыми компаниями своих инвестиционных программ.





Подтверждением тому является массовое отключение электроэнергии в северных регионах страны в декабре", - заявил Смаилов.





Контроль за исполнением поручений Смаилов возложил на вице-премьера Романа Скляра.



