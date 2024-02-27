Доля казахстанского титана в мировом сегменте составляет 11%, в аэрокосмической отрасли - более 20%

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Усть-Каменогорск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие десятилетия АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" планирует реализовать 25 инвестиционных проектов на сумму 207 млрд тенге, об этом было доложено президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе его визита на предприятие, - В ближайшие десятилетия АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" планирует реализовать 25 инвестиционных проектов на сумму 207 млрд тенге, об этом было доложено президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в ходе его визита на предприятие, сообщает Акорда.





Как сообщили главе государства, продукция комбината сертифицирована такими мировыми крупными производителями, как Airbus, Boeing, TIMET, ATI, Safran, UKAD, Pratt & Whitney, General Electric, Dynamet, Howmet, POSCO, Baoti, MIDHANI. Казахстанский титан используется в судостроении, энергетике, авиакосмической отрасли, нефтегазовой промышленности и медицине. Весь объем продукции экспортируется в США, Великобританию, Францию, Южную Корею, Индию и Китай.





Предприятие по многим параметрам является передовым. Имеется современное оборудование. Казахстан занимает видное место на мировом рынке по производству титана. Для нашей страны такие предприятия крайне необходимы. Желаю вам успехов в работе", - сказал президент работникам комбината после осмотра производственных цехов.





Как отметили в пресс-службе президента, комбинат является одним из крупнейших вертикально интегрированных производителей титана губчатого, титановых слитков и сплавов в мире с полным циклом производства от добычи сырья до выпуска готовой продукции. Производственная структура включает 5 основных и 6 вспомогательных цехов, а также дочерние и совместные предприятия. Доля казахстанского титана в мировом сегменте составляет 11%, в аэрокосмической отрасли - более 20%.





Дополнено 26.02.2024, 15.04





Также в ходе визита в ВКО президент посетил ТОО "Опытное хозяйство масличных культур", где ему продемонстрировали новые гибриды подсолнуха, сорта сои и яровой пшеницы, выведенные в результате многолетней практической и научно-исследовательской деятельности. Семена, произведенные здесь, пользуются высоким спросом среди отечественных аграриев и экспортируются в 7 регионов Российской Федерации, отметили в пресс-службе главы государства.





Президент поинтересовался перспективами расширения посевов масличных культур в других регионах страны. По словам директора предприятия Фарида Абитаева, в последние годы площади посева масличных культур ежегодно увеличиваются на 12-15%, спрос на рынке также остается высоким.





Наряду с этим агропромышленный комплекс благодаря наличию мощной кормовой базы и грамотной селекционной работе вошел в число лидеров в сфере молочного животноводства.





На сегодняшний день на товарно-молочных фермах содержится около 3000 голов крупного рогатого скота, преимущественно голштино-фризской породы. Суточное производство молока достигает порядка 40 тонн. Молоко поставляется на 4 отечественных молокоперерабатывающих завода.





Глава государства положительно оценил успехи предприятия и призвал масштабировать его опыт в других регионах страны.