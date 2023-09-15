13.09.2023, 17:23 56566
Токаев обсудил с главой китайской компании поставку редких металлов в КНР
Темой обсуждения также стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя компании LY iTECH Цзэн Фанциня и председателя компании HGTECH Co. Ltd Ма Синьцяна, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности крупнейших высокотехнологичных предприятий Китая по производству комплектующих для бытовой электроники, автомобилей, смартфонов, а также в сфере инновационных технологий.
Во время беседы были обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов и налаживания стабильных поставок редких металлов из Казахстана для производства комплектующих и лазерного оборудования.
Темой обсуждения также стали вопросы укрепления инновационного потенциала Казахстана.
В завершение встречи президент отметил, что Казахстан и Китай являются стратегическими партнерами, в том числе в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс - Один путь".
Напомним, в правительстве РК разработают алгоритм взаимодействия с капитанами бизнеса КНР и дорожную карту перспективных совместных инвестиционных проектов.
новости по теме
14.09.2023, 19:32 16226
Смаилов акцентировал внимание на необходимости заблаговременно отработать алгоритм проведения вегетации 2024 года
Смаилов подчеркнул, что акимату области необходимо ускорить разработку документации и внесение соответствующих бюджетных заявок по всем приоритетным проектам
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов акцентировал внимание на необходимости заблаговременно отработать алгоритм проведения вегетации 2024 года совместно с кыргызской стороной в соответствии с прогнозными данными по трансграничным рекам, сообщает пресс-служба главы правительства.
Вместе с тем в ходе совещания по вопросам исполнения поручений, данных в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область, рассмотрены актуальные вопросы проектов строительства канализационно-очистных сооружений и реконструкции тепломагистралей в Таразе, капитального ремонта многоэтажных жилых домов в Таразе, Жанатасе, Каратау и Шу, а также модернизации существующих котельных.
Наряду с этим представлены доклады по проектам строительства мостов "Радай" и "Карабогет" в Мойынкумском районе, моста через железнодорожный переезд на автодороге районного значения "Отар-Гвардейск".
Кроме того, участники обсудили меры по возведению новых школ за счет средств фонда поддержки инфраструктуры образования и пристроек к основным школам в рамках государственной программы, строительству многопрофильной больницы и перинатального центра в Таразе, реконструкции центральных больниц Меркенского, Таласского и Шуского районов, а также открытию новых медобъектов в Байзакском, Жуалынском и Кордайском районах.
Алихан Смаилов подчеркнул, что акимату области необходимо ускорить разработку документации и внесение соответствующих бюджетных заявок по всем приоритетным проектам. При этом требуется уделить особое внимание капитальному ремонту водохозяйственных сооружений, реконструкции оросительных сетей, строительству водохранилищ и внедрению водосберегающих технологий.
Напомним, в конце августа в шести районах Жамбылской области был объявлен режим ЧС. Причина - нехватка поливной воды и угроза потери урожая. По данным областного акимата, в текущем году потери урожая составят порядка 25-30 процентов по сравнению с прошлым годом. В частности, из-за засухи в регионе ожидают неурожай лука. За законностью подсчета объема ущерба фермеров поручил строго следить аким Жамбылской области.
14.09.2023, 17:06 19606
Токаев озвучил основные направления сотрудничества стран Центральной Азии Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Душанбе. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии представил ряд направлений совместной работы стран региона.
Выступая на консультативной встрече, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость последовательного наращивания торговых потоков между странами Центральной Азии.
По его словам, у стран региона имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов США.
Казахстан мог бы нарастить свой экспорт в страны региона по 175 несырьевым товарным позициям. Полагаю, основным локомотивом в расширении торгового оборота должны выступить деловые круги наших стран. Поэтому, на мой взгляд, работа по созданию для них благоприятной среды должна стать приоритетной. Для налаживания прямых связей между хозяйствующими субъектами предлагаем создать единую электронную базу товаропроизводителей, к примеру в рамках портала Central Asia Gateway", - предложил президент.
Он также отметил, что на сегодня в глобальном производстве наметилась тенденция формирования коротких, региональных, устойчивых цепочек поставок. На этом фоне создание кластерных кооперационных проектов по производству продуктов питания, товаров легкой, строительной и химической промышленности имеет огромный потенциал.
В этой связи Токаев предложил разработать план действий по развитию промышленной кооперации государств Центральной Азии. По его мнению, этот план был бы направлен на формирование замкнутого цикла производства отдельных видов товаров с перспективой экспорта на рынки третьих стран.
Вместе с тем президент обратил внимание на важность полноценной реализация транспортно-логистического потенциала стран региона.
Эта стратегическая по своей сути сфера может стать опорной точкой для стремительного развития региона. Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется рост торговых потоков в направлении Китая, Европы, России, Ближнего Востока. Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы", - убежден президент.
Он подчеркнул, что на текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут.
В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры", - заявил казахстанский лидер.
Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на ускоренную реализацию ряда крупных проектов, которые будут способствовать расширению экономических связей с ближайшими партнерами. Речь идет о железнодорожных проектах Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, Дарбаза - Мактаарал, а также автомобильной дороге Жанаозен - граница Туркменистана.
В целом Казахстан намерен усилить свои позиции в качестве транзитного хаба в Евразии", - подчеркнул Токаев.
Также в своем выступлении президент не оставил без внимания вопрос развития искусственного интеллекта, который, по его словам, ставит задачу трансформации сферы производства, рынка труда, услуг.
Он отметил, что, по прогнозам экспертов, через десять лет до 70% продукции и услуг в мире будут базироваться на цифровых платформенных моделях. Поэтому планомерное расширение зоны применения цифровых решений в наших странах может стать приоритетом.
Цифровые решения активно внедряются во все сферы экономики. К примеру, доля безналичных транзакций в нашей стране достигла 82%, более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Мы намерены к 2026 году довести этот показатель до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всемерное укрепление сотрудничества со своими ближайшими соседями в данной стратегически важной отрасли", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Дополнено 14.09.2023, 18.11
По итогам V Консультативной встречи глав государств Центральной Азии был подписан ряд документов, сообщает пресс-служба Акорды.
Были подписаны следующие документы:
- Совместное заявление по итогам Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии;
- Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой Узбекистан об общих направлениях молодежной политики;
- Соглашение об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии.
Напомним, за последние пять лет рост товарооборота стран центральноазиатского региона составил 80%.
14.09.2023, 16:51 20471
Товарооборот стран Центральной Азии вырос на 80% за пять лет
Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление многогранного сотрудничества со всеми странами ЦА
Рассказать друзьям
Душанбе. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот вырос на более чем 80%, составив 10,6 миллиарда долларов, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, проходящей в Душанбе.
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил огромный потенциал для дальнейшего развития торговли стран Центрально-Азиатского региона.
Последовательно расширяется взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Активизировались контакты между бизнесом, растет количество совместных предприятий. Крупные региональные проекты приносят не только ощутимую взаимную пользу, но и меняют всю конфигурацию экономики Центральной Азии", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан твердо привержен стратегическому курсу на всемерное укрепление многогранного сотрудничества со всеми странами Центральной Азии.
Только синергия общих действий и взаимная поддержка способны открыть дорогу к процветанию и благополучию наших братских народов (...) Важно сообща противостоять угрозам современности и вместе искать пути решения возникающих проблем. Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. Приоритетной задачей в этом плане является максимальное задействование наших экономических возможностей", - убежден президент.
Ранее сообщалось, что Казахстан готов увеличить поставки по 300 видам товаров в страны Центральной Азии.
14.09.2023, 16:44 21046
Казахстан готов увеличить поставки по 300 видам товаров в страны Центральной Азии
В 2022 году товарооборот Казахстана со странами ЦА составил $8 млрд, что на 25% больше показателя 2021 года
Рассказать друзьям
Душанбе. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Республики Казахстан заявил о готовности Казахстана увеличить поставки на миллиарды долларов США по 300 наименованиям товаров в страны Центральной Азии.
Геополитические потрясения и пандемия изменили условия развития мировой экономики, запустив процессы необратимых структурных изменений, и продемонстрировали актуальность цифровизации экономики и рост объемов электронной торговли. Нарушены цепочки поставок. К тому же страны ЦА не имеют выхода к морю. Поэтому важно сформировать эффективную сеть региональных цепочек поставок. Учитывая географическое положение, нам следует объединить усилия для диверсификации экономик и расширения взаимных торгово-экономических и инвестиционных связей", - сказал Алибек Куантыров на экономическом форуме стран ЦА в Душанбе.
По его словам, несмотря на сложности, в регионе наблюдается положительная тенденция роста.
В 2022 году товарооборот Казахстана со странами ЦА составил $8 млрд, что на 25% больше показателя 2021 года. В том числе экспорт составил $5,7 млрд, импорт - $2,3 млрд.
Центральноазиатские страны имеют большой экономический потенциал. Необходимо продолжить работу по расширению номенклатуры товаров и повышению качества взаимной торговли. Казахстан может увеличить поставки в регион готовой и обработанной продукции на миллиарды долларов по 300 видам товаров в различных отраслях", - подчекрунл Куантыров.
Также он подробно рассказал об инвестиционном климате Казахстана. В прошлом году была принята концепция инвестиционной политики до 2026 года. Она предусматривает комплекс мер, позволяющих изменить структуру инвестиций в сторону производства товаров с высокой добавленной стоимостью.
В рамках различных инвестиционных контрактов предоставляется ряд льгот и преференций. В ближайшее время новые проекты в секторе обработки будут освобождены от ряда налогов на 3 года. Количество налогов и платежей сократится на 20%, а форм налоговой отчетности - на 30%", - сообщил министр.
Как подчеркнул глава МНЭ, в рейтинге цифровой конкурентоспособности IMD в прошлом году Казахстан занял 36-е место, опередив Словению, Португалию, Италию, Польшу и Турцию.
Он напомнил, что глава государства в своем послании народу Казахстана поставил задачу перед правительством довести экспорт IT-отрасли до $1 млрд к 2026 году. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в пять раз. Казахстан готов делиться своим опытом и перенимать его в регионе для совместного устойчивого развития экономик стран ЦА.
Центральная Азия - это регион с огромным, пока еще нереализованным потенциалом. Благодаря усилиям наших правительств под руководством глав государств нам удалось сохранить социально-экономическую стабильность, а также создать прочную основу для качественного развития экономик стран региона" - заключил Куантыров.
13.09.2023, 21:00 50296
Казахстан готов нарастить несырьевой экспорт в Китай на сумму $1 млрд
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Гонконг. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан готов нарастить несырьевой экспорт в Китай на сумму $1 млрд по 135 товарным позициям, в Гонконг - по 100 товарным позициям на сумму свыше $600 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Китай является вторым крупнейшим партнером Казахстана, с объемом товарооборота $24,2 млрд в 2022 году. Интенсивно растет динамика торговли со специальным экономическим районом: за прошлый год двусторонняя торговля между Казахстаном и Гонконгом выросла на 91% и достигла $51,8 млн", - заявил в ходе VIII саммита "Один пояс, один путь" в Гонконге министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
Основной компонент развития международной торговли - взаимное открытие рынков и развитие цепочек поставок. Арман Шаккалиев озвучил масштабные планы Казахстана - стать крупным транспортным хабом, соединяющим Европу и Азию.
Для этого уже создано немало предпосылок. Ежегодно растут объемы контейнерных железнодорожных перевозок по направлению Китай - Европа - Китай через территорию Казахстана. На границе с Китаем полностью завершено формирование СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота". В 2014 году в порту Ляньюньган создан с китайскими партнерами логистический терминал, который на сегодняшний день является основным пунктом консолидации грузопотоков из и в Казахстан", - сообщил он.
Арман Шаккалиев напомнил, что в мае этого года был дан старт строительству терминала АО "НК "КТЖ" на территории сухого порта Сианя.
По "лучевому" принципу реализуются проекты высококачественных автодорог в направлениях Центр - Юг, Центр - Восток, Центр - Запад, которые обеспечат сквозной проезд с юга на север, с запада на восток", - добавил он.
Арман Шаккалиев отметил, что Казахстан обладает большим инвестиционным потенциалом и готов активно работать с зарубежными партнерами в направлении обрабатывающей и легкой промышленности, новых высоких технологий, зеленой энергетики, инфраструктуры и финансов.
Напомним, в январе-июле объем двусторонней торговли между Казахстаном и Китаем увеличился до $16,3 млрд.
13.09.2023, 16:27 57331
Более 80% импортируемых из Китая в Казахстан товаров распределяются в порту Ляньюньган
Рассказать друзьям
Пекин. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане более 80% импортных повседневных потребительских товаров, продукции горнодобывающей промышленности и продовольствия, импортируемых транзитом из Китая, распределяются в порту Ляньюньган.
Качество работы поездов Китай - Европа, следующих из Ляньюньгана, постоянно улучшается. Сеть железнодорожных перевозок Китай - Европа постоянно расширяется. На сегодняшний день открыто шесть высококачественных транспортных каналов через страны Центральной Азии, Европу, Россию и другие страны и регионы, охватывающих 104 международные грузовые станции. Китайско-казахстанский логистический терминал Ляньюньган был открыт в 2014 году. Почти за десятилетие он обеспечил взаимосвязь морских и речных магистралей, глубоководных портов, международных поездов и логистических терминалов", - заявил вице-президент китайско-казахстанской международной логистической компании в Ляньюньгане с китайской стороны Кун Сянвэй.
По его словам, "основными товарами, перевозимыми из Центральной Азии в Китай, являются пшеница, хлопчатобумажная пряжа, железные сплавы и удобрения. В настоящее время сформированы специальные поезда для перевозки этих групп товаров. Товары, поставляемые Китаем в Центральную Азию, - это в основном автозапчасти, электронные компоненты, мебель, строительные материалы, одежда, обувь и головные уборы, а также предметы первой необходимости. Кроме китайских товаров поезда Китай-Европа перевозят корейские автомобили, кондиционеры, лифты, вьетнамский сахар и бразильский кофе".
Как отметил вице-президент китайско-казахстанской международной логистической компании в городе Ляньюньган с казахстанской стороны Азиз Ескендиров, значение китайско-казахстанской логистической базы в Ляньюньгане нельзя просто измерить цифрами.
Ляньюньганская логистическая база не только играет очень важную роль в экспорте сельскохозяйственной продукции из Казахстана и Узбекистана, но и играет важную роль в автомобильной промышленности двух стран. Именно по этому логистическому каналу автозапчасти из Китая и Кореи отправляются в Центральную Азию и собираются на местных заводах", - проинформировал он.
За постоянным расширением границ деятельности китайско-казахстанского логистического терминала Ляньюньган стоят постоянные преобразования и нововведения и стремления к повышению уровня обслуживания. В настоящее время база обладает интеллектуальными возможностями, визуализацией, беспилотным управлением, прямым доступом к судовым станциям и транспортным средствам.
По словам Кун Сянвэя, на китайско-казахстанской международной логистической базе в Ляньюньгане установлена первая в стране система дистанционного управления двухпутными железнодорожными операциями. Благодаря этой системе один человек может управлять 3 машинами одновременно, что в 3 раза повышает эффективность работы. Услуги комбинированных грузовых перевозок и режим "нулевого ожидания - прямой прием с судна (станции)" значительно сократили время ожидания и транспортные расходы предприятий, а транзитное время через порт Ляньюньган сократилось с более чем 4 дней до менее 1 дня. Экономия времени и снижение затрат помогли порту Ляньюньган открыть новый канал для мультимодальных перевозок и усовершенствовать сквозные перевозки по суше и морю.
Это только начало, дальше мы приложим еще больше усилий (…) Для доставки грузов в Центральную Азию и европейские страны логистическая база Ляньюньган сотрудничает со многими международными компаниями, включая казахстанские железные дороги. В прошлом году мы добавили агентские услуги, и количество наших услуг будет продолжать расти", - добавил Азиз Ескендиров.
Он также сообщил, что казахстанские железные дороги намерены расширять сотрудничество с Ляньюньганом и ожидается, что в будущем Казахстан будет экспортировать уголь.
Помогая наладить торговлю между странами, логистическая база также стала мостом дружбы между народами. В декабре 2022 года китайско-казахстанская международная логистическая база получила специальное задание - отправить более 400 китайских книг и культурных товаров, подаренных библиотекой Ляньюньган библиотекам Алматы и Актау в Казахстане. На коробке для упаковки книг была напечатана древнекитайское изречение "сохраняется на любом расстоянии и прочнее алмаза". Эта фраза отражает крепкую дружбу между народами Китая и Казахстана.
Центральная библиотека города Алматы направила благодарственное письмо городскому правительству Ляньюньгана и китайско-казахстанской международной логистической базе. В письме говорилось: "Данное сотрудничество способствует развитию казахстанско-китайского диалога культур, а также укреплению гуманитарного сотрудничества и распространению культурных достижений двух стран".
По словам сотрудников отдела по иностранным делам городского народного правительства Ляньюньгана, это был проект по культурному обмену, предложенный библиотечным обществом Ляньюньгана, которое хотело использовать поезда Китай - Европа для осуществления культурных обменов с библиотеками в большем количестве стран.
1992 году открылось движение по Новому азиатско-европейскому трансконтинентальному мосту, отправной точкой которого стал город Ляньюньган. Инициатива "Один пояс, один путь" ускорила модернизацию Нового азиатско-европейского трансконтинентального моста, трансграничные наземные и морские перевозки из Ляньюньгана стали более эффективными и удобными, сообщает издание Жэньминь жибао.
13.09.2023, 14:58 61336
Казахстан подписал соглашение со странами ЦА об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта
Соглашение заключено с правительствами Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
Рассказать друзьям
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана одобрило соглашение со странами Центральной Азии об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта.
Соглашение заключено с правительствами Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Основными целями соглашения являются:
- создание благоприятных условий для развития международных перевозок наземным транспортом;
- обеспечение конкурентной среды на рынке транспортных услуг в регионе Центральной Азии;
- повышение эффективности и формирование новых международных коридоров, в том числе мультимодальных;
- упрощение процесса перевозок и транзита наземным транспортом;
- развитие современных транспортно-логистических услуг;
- внедрение и использование инновационных технологий, в том числе цифровизация процесса перевозок наземным транспортом;
- поощрение и развитие практики использования экологически чистых видов транспорта.
Стороны также договорились предпринимать скоординированные усилия по формированию новых международных транспортных коридоров с целью:
- эффективной, своевременной, бесперебойной и безопасной доставки грузов;
- использования преимуществ мультимодальных и интермодальных перевозок грузов, в том числе с использованием морских портов каспийского региона;
- повышения мобильности населения, а также улучшения транспортной доступности региона;
- совершенствования качества услуг по перевозке грузов и пассажиров;
- совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры с использованием новых технологий;
- создания условий и разработки механизма мониторинга движения грузовых транспортных средств на международных коридорах.
Кроме того, страны ЦА намерены развивать транспортно-логистические услуги создания интегрированных информационно-логистических и транспортно-логистических центров, разработки общей терминологии и нормативно-правовых актов и сотрудничать в области цифровизации транспортных коридоров.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
13.09.2023, 12:27 58686
Страны ЕАЭС создают Евразийскую перестраховочную компанию
Создание ЕПК окажет благоприятное влияние на развитие экспортно-импортных отношений стран - участниц ЕАЭС
Рассказать друзьям
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские мажилисмены сегодня приняли закон "О ратификации соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании".
Как сообщает пресс-служба нижней палаты, Евразийская перестраховочная компания выступит в качестве международной финансовой организации в рамках Евразийского экономического союза и будет брать на себя часть страховых рисков экспортеров.
Создание ЕПК окажет благоприятное влияние на развитие экспортно-импортных отношений стран - участниц ЕАЭС, увеличение объемов инвестиций, расширение торгово-экономических связей сторон с третьими странами путем осуществления деятельности в сфере перестрахования экспортных кредитов", - заявил, представляя законопроект, и.о. министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев.
Он напомнил, что соглашение определяет цели, статус и задачи Евразийской перестраховочной компании.
При принятии рисков перестрахования компания будет учитывать баланс интересов государств-участников в соответствии с их долями участия в уставном капитале. Сейчас эти доли распределены следующим образом:
- Казахстан - 20%;
- Армения - 3%;
- Кыргызстан - 2%;
- Беларусь - 30%;
- Россия - 45%.
Доля участия Казахстана в уставном капитале компании составляет 15 млрд тенге. Но, по словам Торебаева, Казахстан планирует довести эту долю до 50 млрд.
Мы потребности наши пока не перекрываем. Но вместе с тем мы видим, что для нас критически важно начать участие в этой организации. И при принятии решений у нас каждый член организации имеет один голос, там перекосов не ожидается", - сообщил Торебаев.
Закон направлен на рассмотрение в сенат.
Напомним, о завершении работы над соглашением об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) главы правительств стран ЕАЭС сообщили на заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло а августе в Чолпон-Ате.
Тогда было заявлено что ЕПК - финансовая организация, не имеющая аналогов на евразийском пространстве.
Читаемое
15.09.2023, 09:35Акимат Алматы опубликовал список ЖК, где не рекомендуется покупать жилье 15.09.2023, 10:482866В Атырау проводят расследование в отношении застройщиков, привлекших 650 млн тенге дольщиков 15.09.2023, 09:462146Робот Ameca удивился своему отражению в зеркале 15.09.2023, 10:281861Жители Шымкента осуждены на пять лет за реализацию поддельных банкнот евро 15.09.2023, 11:251576Прокурор запросил шесть лет для Боранбаева 08.09.2023, 16:17152841Сейсмотренировки пройдут по всему Казахстану 11 сентября 08.09.2023, 20:51145356В Алматы наградили заступившуюся за пенсионера в автобусе девушку 08.09.2023, 15:04129216Жители Петропавловска в выходные останутся без воды 09.09.2023, 18:48119371Авиарейсы в Тель-Авив запустили из Алматы 08.09.2023, 13:22106836Перерасчет пенсии сделают некоторым военнослужащим и полицейским в Казахстане 21.08.2023, 15:01523171Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане 18.08.2023, 11:21508196С 1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий 24.08.2023, 17:31493201Процесс аттестации педагогов усовершенствован в Казахстане - Бейсембаев 17.08.2023, 16:55466496В Казахстане с 1 сентября на 50% увеличится стипендия студентов колледжей 25.08.2023, 10:41435076Учебный год для школьников завершится 25 мая
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?