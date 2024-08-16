Правильное решение - Токаев о смене собственника Qarmet   

Во время визита на предприятие президенту доложили о проектах развития производства на сумму свыше 3,5 млрд долларов

Фото: Акорда

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Караганда. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил металлургический комбинат Qarmet, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область посетил металлургический комбинат Qarmet, сообщает Акорда





Акорда





В частности, президент ознакомился с работой доменной печи № 3, объем производства которой составляет 3,8 млн тонн чугуна в год, а также конверторного цеха № 2 и машины непрерывного литья заготовок, которые производят слябовые и блюмовые заготовки.





Акорда





Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев и генеральный директор предприятия Вадим Басин доложили о выполненных и реализуемых проектах развития производства на сумму свыше 3,5 млрд долларов. Дополнительно запланированы инвестиции в проекты угольного департамента порядка 500 млн долларов и железорудного департамента в размере 978 млн долларов", - говорится в информации.





Акорда





Также предприятие продолжает масштабный ремонт зданий и сооружений.





В программу реновации 2024 года включены более 100 объектов, ведется замена 50 тыс. квадратных метров кровли. Помимо этого, производится капитальный ремонт 120 санитарно-бытовых объектов по принятой программе "Гигиена", - рассказали президенту руководители предприятия.





Акорда





По их словам, в следующем году на Qarmet запланирована объемная работа по модернизации систем управления и гидравлики.





Согласно принятой стратегии, к 2028 году предприятие планирует выйти на объем производства 5 млн тонн стали, добычи 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата, что в среднем обеспечит рост на 66% в сравнении с показателями 2023 года", - рассказал Лаврентьев.





Токаев отметил важность перевода комбината на природный газ, что уже на первом этапе позволит снизить его влияние на окружающую среду на 30%. Кроме того, в Темиртау этой осенью перезапустят экологически чистый вид транспорта - трамвай.





Мы приняли правильное решение, пригласили отечественного инвестора, который активно приступил к работе. Положение на комбинате значительно улучшается по сравнению с тем, что было раньше. Но останавливаться нельзя. Главная задача - это возродить былую славу Qarmet и уделить самое пристальное внимание решению социальных вопросов. Знаю, что эта работа уже началась. Я каждый год буду приезжать на предприятие и смотреть, как развивается комбинат", - отметил президент.





Акорда





Сейчас на предприятии работают более 34 тысяч сотрудников. Производственная мощность металлургического комбината составляет 5,3 млн тонн жидкой стали в год. В прошлом году предприятием было реализовано 2,9 млн тонн готовой продукции, из них 2,1 млн тонн на экспорт в Россию, Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Грузию, Азербайджан и Афганистан.





Акорда





Дополнено 14.08.2024, 14.05



Президент также ознакомился с работой диспетчерско-аналитического центра Qarmet.





Как доложил генеральный директор компании Вадим Басин, если в прошлом году добыча угля производилась только на трех шахтах, то в кратчайшие сроки была восстановлена работа всех восьми шахт. Начата масштабная работа по усилению промышленной безопасности.





Также президент ознакомился с нововведениями в сфере промышленной безопасности для карагандинских шахтеров. Диспетчеры непрерывно будут отслеживать состояние всех шахт, проводить анализ уровня газа, координировать работу горняков и устанавливать с ними видеосвязь. Центр также ведет контроль системной безопасности, мониторинг выполнения производственных показателей и контроль выполнения производственных процессов. До конца 2025 года на всех восьми шахтах компании завершится установка системы позиционирования, которая в режиме реального времени определяет местонахождение и состояние здоровья горняков.





Глава государства поблагодарил горняков за труд и отметил важность соблюдения безопасности труда в их непростой работе.



