Товарооборот Казахстана и России превысил $20 млрд
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Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Казахстана и России в январе-сентябре превысил $20 млрд. Об этом написал президент России Владимир Путин в статье для газеты "Казахстанская правда". Статья опубликована на сайте Кремля.
Внушительные показатели двустороннего товарооборота говорят сами за себя. Так, в прошлом году он побил новый рекорд и преодолел планку в 28 миллиардов долларов, а в январе - сентябре текущего года превысил 20 миллиардов долларов. Структура взаимной торговли постоянно диверсифицируется, и все большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью. Причем постоянно увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры", - сообщил президент РФ.
Он отметил, что из года в год растут российские инвестиции в экономику Казахстана - на сегодня их объем составляет порядка 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч предприятий с российским участием. Компании двух стран осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана.
Столь же конструктивно наши страны сотрудничают в нефтегазовом секторе. Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море осуществляется более 80 процентов экспорта казахстанской нефти на зарубежные рынки. Энергетические компании наших стран сообща осваивают углеводородные месторождения, занимаются переработкой энергоресурсов, расширением трубопроводной системы", - сказал Путин.
Он отметил, что практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли оказывает "Росатом". Российская госкорпорация готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной. По его словам, хорошие перспективы открываются и для сотрудничества в сфере альтернативной и "чистой" энергетики, по вопросам охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.
Целый ряд многообещающих отраслевых проектов и инициатив имеется и по другим направлениям экономического взаимодействия. Упомяну, в частности, ведущуюся работу по расширению проходящей по территории Казахстана восточной ветки международного транспортного коридора "Север - Юг" и по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" с использованием российской ракеты-носителя "Союз-5", - сказал президент РФ.
Он напомнил, что в эти дни в Уфе проходит юбилейный, 20-й Форум межрегионального сотрудничества.
Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем планируем обратиться к участникам форума по видеосвязи. Кроме того, подготовлена масштабная Программа межрегионального и приграничного взаимодействия. Она включает порядка 150 совместных мероприятий и проектов, нацеленных на создание благоприятных условий для дальнейшего поступательного социально-экономического роста регионов России и Казахстана, для повышения качества жизни людей", - сообщил Путин.
Президент РФ отметил, что в следующем году будет отмечаться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Ждем на юбилейные торжества в Москве 9 мая президента Токаева и других казахстанских друзей. И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. И мы, безусловно, должны делать все, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Это особенно значимо сейчас, когда идет формирование более справедливого многополярного миропорядка, который будет основываться на равноправном сотрудничестве и откроет новые возможности для суверенного развития", - сказал Путин.
Президент РФ отметил, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям.
Наше партнерство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Казахстаном и пожелал всем казахстанским гражданам успехов, благополучия и процветания.
Как сообщалось ранее, сегодня также была опубликована статья президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в газете "Известия".