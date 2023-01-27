Он увеличился с 1,5 до 78 миллионов долларов

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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Якутией и Казахстаном по сравнению с 2021 годом вырос в 50 раз, с 1,5 до 78 млн долларов, экспорт за 9 месяцев 2022 года превысил 77 млн долларов, в основном за счет поставок концентратов драгоценных металлов.





Об этом говорилось на встрече заместителя председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Руслана Ибраимова с председателем правления Invest in Yakutiya Анной Стручковой.





Во время встречи Руслан Ибраимов рассказал о деятельности национальной компании, перспективных направлениях развития сотрудничества, инвестиционных проектах, которые могли бы реализовать совместно казахстанские и якутские предприниматели. Кроме этого, он пригласил якутский бизнес активно участвовать в реализации проектов в Казахстане, заверив, что KAZAKH INVEST готов оказать полную поддержку таким проектам.





В свою очередь Анна Стручкова рассказала о заинтересованности якутской стороны к расширению сотрудничества в виде реализации проектов в различных сферах экономики. Среди возможных проектов она рассказала о строительстве предприятия по производству вакцин для животных.





Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. На встрече Николаев заявил, что Якутия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в области цифровых технологий.





Для справки:





Республика Саха (Якутия) является крупнейшим субъектом в составе РФ площадью 3083,5 тысячи км2 и входит в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). По территории Якутия превосходит Аргентину - восьмое государство в мире по площади.