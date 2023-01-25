Якутия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в области цифровых технологий

Фото: Акорда

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и обсудил перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов РК с Республикой Саха в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и обсудил перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов РК с Республикой Саха в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.





Айсен Николаев рассказал о готовности региона взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями. Кроме того, Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.





Глава государства отметил, что активное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли. По его словам, товарооборот между регионами существенно вырос и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание углублению сотрудничества с Республикой Саха, с которой нас связывают глубокие исторические корни и тесные культурно-гуманитарные связи.



