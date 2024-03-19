18.03.2024, 12:29 19281
Туркменистан намерен поставлять газ и электроэнергию в Казахстан
Страна ищет возможности наращивания экспорта газа с крупнейшего месторождения Галкыныш
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Ашхабад. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Туркменистан готов сделать сотрудничество в рамках Организации тюркских государств последовательным и долгосрочным, уделив особое внимание перспективным направлениям, среди которых - энергетика.
У нас имеются хорошие возможности для экспорта туркменского природного газа и электроэнергии в Казахстан, Азербайджан и Турцию. Мы готовы и далее оказывать помощь братским странам в обеспечении энергетической безопасности", - цитирует национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Energy Monitoring.
По данным издания, Туркменистан ищет возможности наращивания экспорта газа с крупнейшего месторождения Галкыныш. Их основным конкурентом в этом вопросе является Россия, которая намерена нарастить поставки газа в ЦА с текущих 2,8 млрд кубометров до 11 млрд к 2026 году.
Для этих целей Узбекистан намерен за $500 млн модернизировать магистральную газовую систему для увеличения импорта газа с севера. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о планах России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана к середине 2024 года определиться с 15-летними обязательствами по поставкам и транзиту газа", - говорится в информации.
Издание также пишет, насколько это выгодно Узбекистану и Казахстану.
По данным "Коммерсанта", цена поставок российского газа в Узбекистан в 2023 году составила $160 за 1 тыс. м3, что значительно ниже средних цен продаж как в Турцию (около $270-280), так и в Китай ($260-270). Тем не менее текущая цена позволяет "Газпрому" получать прибыль в $20-22 за 1 тыс. м3. А для Казахстана цена может быть еще меньше из-за отсутствия пошлин (примерно $20)", - сообщает Energy Monitoring.
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19.03.2024, 12:16 2091
Бюджет Казахстана пополнился на четыре триллиона тенге за счет налогового и таможенного администрирования
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За последние пять лет за счет мер налогового и таможенного администрирования и их цифровизации бюджет Казахстана дополнительно пополнился на 4 трлн тенге, сообщил министр финансов Мади Такиев в ходе заседания правительства.
Из них 23%, или 932 млрд тенге, приходится на 2023 год. В текущем году планом по доходам на администрирование заложено уже 1,6 трлн тенге, что на 173% больше уровня предыдущего года", - сообщил глава ведомства.
Он подчеркнул, что это довольно амбициозная задача.
В рамках регулирования "с чистого листа" пересмотрены критерии системы управления рисками (СУР) при назначении налоговых проверок. Теперь они проводятся методом точечного отбора. Результаты довольно обнадеживающие", - отметил министр.
В частности, при снижении количества налоговых проверок на 16% по сравнению с 2022 годом взыскание налогов увеличено в два раза.
Также, по словам главы Минфина, активно прорабатывается вопрос повышения налогового потенциала крупных налогоплательщиков, а также предприятий нефтяного сектора и ГМК.
В их эффективном администрировании большой потенциал имеет реализация пилота по горизонтальному мониторингу, который станет одной из новелл нового Налогового кодекса. Проект перспективен в силу возможности выстраивания доверительных отношений между государством и бизнесом", - добавил Мади Такиев.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет. Однако, по его мнению, документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок. Позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию.
19.03.2024, 11:30 2696
Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приняли совместный приказ Министерства энергетики, Комитета национальной безопасности, Министерства финансов и Министерства внутренних дел от 11 марта 2024 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза, автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Ранее сообщалось, что запрет на вывоз бензина и дизтоплива продлят еще на полгода в Казахстане.
19.03.2024, 08:58 6186
В Казахстане снизилось производство сахара
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Производство сахара сократилось в Казахстане. Такие данные привели в Бюро национальной статистики. По сравнению с февралем прошлого года - почти на 80%. Небольшие объемы были и в январе, сообщает "31 канал".
По данным Бюро нацстатистики, в феврале объемы производства сахара и патоки составили порядка 5,5 тысячи тонн. Это почти вполовину меньше, чем в январе, и на 78% меньше, чем в феврале прошлого года.
По словам экспертов, в стране не хватает сырья, хотя для выращивания сахарной свеклы есть все ресурсы. Но для увеличения объемов нужны заводы.
Производители сообщили, что свекловичное сырье закончилось. В феврале начинается сезон переработки тростникового сырья. Но его закупать не торопятся - сейчас делать это невыгодно.
По информации телеканала, большую часть рынка занимает импортная продукция.
Цена на рынке демпингового сахара ниже, чем себестоимость продукции казахстанских заводов. Если спросите, почему, - потому что российский сахар весь свекольный, и на сегодняшний день у них миллионы тонн под севооборотом, и они достигли отличных результатов: себестоимость сахарной свеклы во много раз ниже, чем производство сахара-сырца", - сказал председатель правления ТОО "Аксу Кант" Кайрат Оразбеков.
Эксперты отмечают, что нужно ввести единую привозную цену для импортеров и развивать собственное сельское хозяйство. Заводы нужно обеспечить собственной сахарной свеклой.
Мы себя очень мало обеспечиваем, 5-10% от всего потребляемого сахара. И исходя из этого нужно срочно увеличить посевные площади сахара. В предыдущем году за счет России, других стран справлялись, у них профицит, выкручиваемся. Это так не должно быть: в любой момент они могут ограничить у себя вывоз, и мы в такой же ситуации, как в предыдущие годы", - сказал экономист, финансовый советник R-Finance Арман Байганов.
Предприниматели отмечают, что нужно перенять опыт соседей и превратить заводы в агрохолдинги, выделить бизнесменам арендные земли и ежегодно увеличивать их площади, помочь провести ирригацию и выращивать сахарную свеклу при предприятиях. В таком случае, если предприниматели покажут себя хорошими хозяйственниками, понадобится около 10 лет, чтобы Казахстан обеспечивал себя сахаром хотя бы наполовину.
18.03.2024, 16:16 16301
Бектенов обсудил с главой ЕАБР вопросы расширения инвестиционного сотрудничества
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым по перспективам дальнейшего расширения инвестиционного сотрудничества, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В прошлом году ЕАБР профинансировал ряд инвестиционных проектов в разных секторах национальной экономики Казахстана. Среди них завод по выпуску полипропилена, приобретение магистральных тепловозов, строительство ветряных электростанций в Костанайской области и др. В годовых инвестициях доля Казахстана выросла с 48,5% в 2022 году до 59% в 2023, напомнили в пресс-службе кабмина.
В текущем году новые инвестиции ЕАБР в экономику Казахстана составят не менее $1 млрд. Пул приоритетных проектов на текущий год охватывает сферы транспорта, промышленности, энергетики и улучшения окружающей среды, АПК, а также строительство и модернизацию социальной инфраструктуры.
Глава правительства РК подчеркнул важность привлечения инвестиций в реализацию масштабных инфраструктурных инициатив главы государства в области развития дорожной сети, строительства жилья, модернизации ЖКХ и газификации.
Приоритетным направлением банка должно стать финансирование крупных инфраструктурных проектов. Мы готовы к расширению сотрудничества с банком на взаимовыгодных условиях", - отметил Олжас Бектенов.
В свою очередь председатель правления ЕАБР Николай Подгузов сообщил об устойчивости финансового института. В результате принимаемых мер ЕАБР достиг положительного финансового результата в размере $125 млн. Кредитный рейтинг банка сохранен на уровне суверенного рейтинга Казахстана "BBB-" (S&P), а также получен наивысший рейтинг ССXI "ААА" на рынке Китая. Помимо этого, улучшено качество портфеля и снижена доля просроченных платежей.
Участники встречи отметили увеличение доли Казахстана в годовых инвестициях ЕАБР и подчеркнули потенциал дальнейшего усиления инвестиционной активности банка.
Напомним, доля проектов Казахстана в портфеле ЕАБР составляет 57%. За период сотрудничества ЕАБР с Республикой Казахстан реализовано 104 проекта: строительство магистрального газопровода "Сарыарка", расширение и модернизация Международного аэропорта Алматы, Большая Алматинская кольцевая автодорога (БАКАД), строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", строительство солнечных и ветряных электростанций и другое. За 8 месяцев ЕАБР вложил $902 млн в проекты Казахстана.
Ежегодно инвестиции в экономику РК превышают $1 млрд.
17.03.2024, 14:07 34971
Перепроизводство лука: казахстанские фермеры не могут реализовать 160 тысяч тонн продукции
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Оптовые цены на лук у сельхозпроизводителей упали до 15-20 тенге за килограмм, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан.
У сельхозтоваропроизводителей имеется порядка 160 тыс. тонн нереализованной продукции. Из них 138 тыс. тонн - в Жамбылской области и 22 тыс. тонн - в Алматинской области", - говорится в сообщении МСХ РК.
По данным участников рынка, в отличие от предыдущего сезона с начала осени 2023 года спрос на лук существенно снизился, у аграриев возникли сложности продажи лука по рыночной цене - 40 тенге за килограмм. Сейчас цена за кило репчатого лука снизилась до 15-20 тенге.
Перепроизводство на фоне сокращения спроса в сезоне 2023-2024 годов со стороны импортеров, проблема транспортной логистики при планировании отгрузок через территорию России в Прибалтику и Грузию привели к накоплению запасов лука и падению цен", - говорится в сообщении МСХ.
Кроме того, с потеплением возникла проблема сохранности лука на приспособленных складах. При этом специализированных складов с холодильным оборудованием нет.
Несмотря на достаточное собственное производство лука, в предыдущие годы цены постоянно повышались, особенно в межсезонье. Существенные ценовые накрутки происходили на этапе после реализации фермерами лука посредникам - на крупнооптовых базах и рынках", - добавили в ведомстве.
Как проинформировали в Бюро национальной статистики, к началу сбора урожая 2023 года оптовые цены вернулись на прежний уровень - 132-134 тенге за килограмм. В начале 2024 года цены снизились до 107-114 тенге за кило.
Для решения сложившейся ситуации МСХ отправило письма в Минторговли для организации сбыта лука на внутреннем и внешних рынках. Также лук намерены продавать в Пакистан, а посольства РК ищут новые рынки сбыта.
В конце прошлого года Казахстан заявил о готовности экспортировать в Пакистан 40 наименований товаров на $21,5 млн, в том числе репчатый лук.
В начале февраля Бюро нацстатистики сообщало, что в годовом выражении лук репчатый подешевел на 26,4%.
15.03.2024, 12:13 78296
"КазТрансОйл" отправил свыше 230 тысяч тонн нефти с месторождения Тенгиз по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан
Из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 331 тысяча тонн нефти
Фото: kaztransoil.kz
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Акционерное общество "КазТрансОйл" отправило 232 тысячи тонн нефти с месторождения Тенгиз по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, сообщает пресс-служба компании.
В январе-феврале 2024 года АО "КазТрансОйл" произвело отгрузку казахстанской нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан в объеме 232 тысячи тонн", - проинформировали в компании.
Также отмечается, что за указанный период из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 331 тысяча тонн нефти.
По итогам 2023 года налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО "КазТрансОйл" составил 3 млн 376 тысяч тонн", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "КазТрансОйл" повысит в этом году тариф на транзит нефти по нефтепроводу Туймазы - Омск - Новосибирск-2. Стоимость прокачки одной тонны нефти составит 11,28 доллара на 1000 км (без НДС).
14.03.2024, 18:23 94831
В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа и ввоз пшеницы
Запрет был принят в целях предотвращения перетока
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина 12 марта приняла ряд решений по вопросам регулирования внешней торговли, сообщает пресс-служба правительства.
Продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана сроком на 6 месяцев. Ранее запрет был принят в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке.
Еще на полгода продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом. По-прежнему сохраняется угроза реализации "серых" схем ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов РФ. Исключения сделаны для железнодорожных поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.
Также одобрено продление антидемпинговых мер на 5 лет в отношении производителей подшипников из КНР и электродов из Индии. Эти меры приняты для защиты отечественных производителей аналогичных товаров.
14.03.2024, 14:44 97591
Международный форум B5+1 проходит в Алматы
Целью мероприятия является содействие торговле, инвестициям и экономической интеграции в Центральной Азии для полной экономической самостоятельности региона
Фото: МНЭ РК
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С 13 по 15 марта в Алматы проходит форум B5+1 "Укрепление региональной экономической интеграции Центральной Азии посредством государственно-частного диалога", в котором принимают участие представители бизнес-сообщества и госаппарата пяти стран Центральной Азии, сообщает Министерство национальной экономики Казахстана.
Целью форума В5+1 является содействие торговле, инвестициям и экономической интеграции в Центральной Азии для полной экономической самостоятельности региона.
Участники панельных дискуссий - представители бизнес-сообществ, госорганов, международных институтов - обсудят региональные достижения, существующие программы экономического развития и потенциальные направления партнерства для укрепления экономической интеграции. Представители американских компаний поделятся своими взглядами на инвестирование в Центральную Азию в приоритетных секторах экономики. Местные бизнес-ассоциации обсудят возможности использования адвокации и диалога между государственным и частным секторами для развития и доступа к новым рынкам как на региональном, так и на международном уровне", - рассказали в МНЭ.
В ведомстве отметили, что результатом форума B5+1 должна стать активная работа с частным сектором над национальными и региональными бизнес-повестками. Двухдневное мероприятие позволит бизнес-сообществу представить свое видение инклюзивного и интегрированного экономического будущего для Центральной Азии и дать правительствам возможность оценить ценность рекомендаций частного сектора для достижения экономических целей C5+1.
По завершении мероприятия участникам будет предложено взять на себя обязательства по разработке значимой общей повестки дня для улучшения экономической интеграции и повышения устойчивости путем расширения доступа к инновациям, иностранным инвестициям и международным торговым потокам.
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