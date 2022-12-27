26.12.2022, 11:43 10166
Услуги электронной биржи труда теперь можно получить через смартфон
В мобильном приложении Enbek пользователи могут как откликаться на заинтересовавшие их вакансии, так и получать приглашения от работодателей
Фото: Depositphotos
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь могут получать через приложение для смартфона услуги в сфере занятости, предоставляемые на электронной бирже труда, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Мобильная версия Enbek.kz полностью синхронизирована с сайтом и уже может помочь не только с поиском вакансий, но и предоставляет возможность зарегистрироваться в качестве безработного, чтобы получить социальную выплату по потере работы", - рассказали в Минтруда.
В мобильном приложении Enbek пользователи могут как откликаться на заинтересовавшие их вакансии, так и получать приглашения от работодателей. А удобная функция Push-уведомлений поможет не пропустить информацию о просмотрах резюме и откликах, приглашениях на собеседование и решениях работодателя по результатам собеседования.
Приложение подскажет пользователю, насколько заполнено резюме, что еще можно добавить, чтобы работодатель обратил на него внимание. А чтобы не пропустить новые вакансии по интересующей соискателя сфере, можно сохранить свои параметры поиска и получать уведомления о подходящих вакансиях", - рассказал директор департамента цифровых услуг в сфере занятости АО "ЦРТР" Николай Брюханов.
Помимо этого, в приложении доступна возможность зарегистрироваться в качестве безработного и получить социальную выплату по потере работы. Для этого нет необходимости иметь электронную цифровую подпись, достаточно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан.
Отмечается, что на ЭБТ всегда есть широкий выбор временных рабочих мест, которые субсидирует государство, - вакансии на общественные работы, социальные рабочие места, молодежную практику, по проектам "Первое рабочее место", "Контракт поколений" и "Серебряный возраст".
В дальнейшем функционал приложения будет расширяться, будут добавлены новые сервисы и услуги. Приложение бесплатно для всех и доступно на PlayMarket и AppStore", - сообщил Николай Брюханов.
новости по теме
26.12.2022, 18:37 5051
Прикаспийские страны продлили мораторий на промысел осетровых
Вылов осетровых видов рыб в 2023 году, как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях
Фото: Depositphotos
Москва. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании шестой сессии Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами Каспийского моря представители "Прикаспийской пятерки" договорились продлить запрет на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2023 год, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Подчеркивается, что вылов осетровых видов рыб в 2023 году, как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства.
Также представители прикаспийской пятерки договорились не устанавливать на 2023 год квоты экспорта на черную икру.
В заседании, которое продлилось с 19 по 21 декабря 2022 года, приняли участие представители России, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан и Туркменистана.
Кроме того, представители прикаспийских государств обсудили осуществление промысла совместных водных биоресурсов, основные результаты научных исследований по состоянию запасов промысловых видов, а также работу стран по искусственному воспроизводству и рыбоохране.
Ранее сообщалось, что в Жайык выпустили 3,5 млн молоди осетровых рыб.
26.12.2022, 14:14 7746
Тарифы на комуслуги в связи с модернизацией сетей планируют повысить в Казахстане Дополнено
Фото: Depositphotos
Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах сената рассказал о предстоящем повышении тарифов на коммунальные услуги в связи с модернизацией изношенных сетей.
По его словам, тарифы будут меняться со второго полугодия следующего года, поскольку необходимо модернизировать сети.
Тариф повысится, другого выхода нет. Рассматриваем в первую очередь самые сложные объекты. Они изучаются всесторонне. В связи с этим будет рассмотрен вопрос повышения соответствующих тарифов", - заявил министр.
По его словам, меры позволят снизить износ сетей примерно на 15-20%. При этом размер тарифов будет обсуждаться, чтобы не создавать существенного бремени для потребителей. Сейчас собственник в Экибастузе предложил повысить тариф в 2,5 раза.
Конечно, это невозможно (…) Мы примем во внимание социальные вопросы, обсудим это с обществом", - добавил министр.
По его словам, в первую очередь тарифы повысятся в тех регионах, где износ теплосетей наиболее высокий.
Напомним, ранее министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год. Для их ремонта потребуется около 182 млрд тенге.
По данным комиссии, которая провела ревизию всех ТЭЦ в Казахстане, в "красной" зоне с высокой степенью износа и риском аварий оказались 19 станций, в "желтой" - 11 ТЭЦ и в "зеленой" - 7 ТЭЦ.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему возвращения энергетических активов в госсобственность. Подавляющее большинство респондентов ответили, что эта мера позволит навести порядок в коммунальных сетях.
Дополнено:
Депутат сената Ольга Булавкина сегодня на заседании сената заявила, что уровень износа канализационных сетей в стране достиг своего максимума. В некоторых регионах он составляет 90%.
Наибольший износ имеют канализационные сети в Карагандинской, Павлодарской областях. А в городах Экибастузе, Риддере, Семее, Кокшетау, Петропавловске износ составляет более 90%. В селе Курчум Восточно-Казахстанской области очистные сооружения не работают уже более 10 лет. Вместо очистных сооружений стоят развалины, стоки районного центра напрямую попадают в реку Курчум, а далее через Бухтарминское водохранилище в реку Иртыш, являющуюся трансграничной рекой и имеющую статус особого государственного значения", - рассказала Булавкина.
В Таразе, по ее словам, очистных сооружений вообще нет.
Городские стоки через временные отстойники сбрасываются сразу на поля фильтрации, а стоки с заполненных отстойников сливаются в каналы прилегающих сел Костобе и Жамбыл, загрязняя окружающую среду вредными выбросами", - посетовала депутат.
По мнению Булавкиной, неудовлетворительное состояние очистных сооружений, предназначенных для очистки сточных вод, является актуальнейшей проблемой в плане ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в регионах.
Превышение выбросов загрязняющих веществ в реках и русловых водоемах является серьезнейшим экологическим фактором, влияющим на здоровье человека, вызывающим рост заболеваемости и смертности населения, наносящим невосполнимый ущерб окружающей среде", - отметила сенатор.
Сенатор предлагает:
- в целях обеспечения экологической безопасности и предотвращения угрозы возникновения эпидемий и инфекционных заболеваний включить в перечень объектов аудита критической инфраструктуры объекты канализационных очистных сооружений городов и районов;
- разработать единый системный подход при проектировании с учетом использования современного высокотехнологичного оборудования для решения вопросов строительства, модернизации и реконструкции ветхих сетей, физический износ которых превысил допустимый уровень;
- разработать собственную энергетическую стратегию, являющуюся обязательным условием реализации схемы финансирования проектов, с целью повышения инвестиционной привлекательности в теплоэнергетический комплекс. Реализация новых рыночных проектных решений позволит строить генерирующие мощности, необходимые для достижения экономической конкурентоспособности, снизить уровень выбросов углерода, а также, что самое важное, предоставлять необходимые услуги потребителям по приемлемым ценам.
26.12.2022, 13:12 8681
Казахстан и Узбекистан готовы работать с Россией над созданием газового союза - МИД РФ
Фото: Depositphotos
Москва. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Астана и Ташкент готовы к совместным действиям с Москвой по созданию газового союза.
Идея создания "тройственного газового союза" представляет интерес как для России, так и для наших партнеров - Казахстана и Узбекистана. Взаимодействие в этой сфере явно востребовано в связи с имеющимися энергетическими потребностями, задачами обеспечения социально-экономической стабильности и благополучия населения. Партнеры России готовы к совместным действиям на данном направлении", - цитирует ТАСС замглавы МИД РФ Михаила Галузина.
При этом замминистра отметил, что для реализации этой идеи "нет никаких значимых препятствий", однако потребуется большая системная работа, прежде всего на экспертном уровне, "которая уже ведется в компетентных министерствах трех стран".
Что касается участия Республики Узбекистан в проекте, то президент Путин в ходе пресс-конференции 9 декабря по завершении саммита ЕАЭС в Бишкеке отметил, что работа по созданию возможного энергетического альянса уже началась", - заключил Галузин.
Ранее в МИД РФ прокомментировали ход переговоров по газовому союзу с Узбекистаном и Казахстаном.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
26.12.2022, 10:29 11326
Около пятидесяти населенных пунктов могут упразднить в Западном Казахстане
За последние 10 лет в области расформировано 60 населенных пунктов
Фото: Depositphotos
Уральск. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 49 населенных пунктов подлежат упразднению, поскольку в них проживает менее 50 человек, следовательно, они не соответствуют статусу села.
За последние 10 лет в области расформировано 60 населенных пунктов.
В селе Кожевниково в районе Байтерек осталась всего лишь одна семья. Раньше в этом поселке насчитывалось около 150 дворов. Но со временем поселок опустел. Жители разъехались, кто-то разобрал свои дома, но многие их попросту бросили.
Единственная связь с окружающим миром - стационарный телефон. Кроме электричества других благ цивилизации в селе нет. И если ситуация в течение трех лет не изменится, то село будет упразднено. Такая же судьба, возможно, ожидает еще 49 населенных пунктов с населением меньше 50 человек, считающихся неперспективными, говорится в репортаже телеканала "Хабар 24".
По истечении трех лет местные исполнительные органы района должны принять решение: или упразднить несоответствующие села, или принять решение по расширению, изменению административной подчиненности, по укрупнению, или должны в населенных пунктах, где проживают менее 50 человек, принять меры по росту населения", - рассказала руководитель отдела управления стратегии и экономического развития ЗКО Райса Еркегалиева.
По информации управления стратегии и экономического развития, сельчане покидают родные края из-за низких доходов или отсутствия стабильной работы - выбирают более благоприятные условия с доступом к услугам и инфраструктуре.
Отмечается, что в области из 416 населенных пунктов 223 являются перспективными, куда входят 78 опорных, 110 спутниковых и 35 стратегически важных приграничных населенных пунктов.
Напомним, на реализацию проекта по повышению доходов сельчан направят триллион тенге.
По словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, в настоящее время в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами. Основным фактором, способствующим возникновению дисбалансов, является неконтролируемый рост численности населения крупных городов и прилегающих к ним территорий.
Так, за последние 10 лет население города Астаны увеличилось на 59%, Алматы - на 37%, Шымкента - на 67%. Кроме того, значительно выросли территории городов. К примеру, территория Астаны с момента становления столицей выросла в 3 раза, территория города Алматы за последние десять лет выросла в 2,5 раза, а территория Шымкента увеличилась в 3,5 раза", - рассказал он.
25.12.2022, 16:08 17686
Бюджет Шымкента увеличили на 1 млрд тенге
Дополнительные средства панируют направить на повышение зарплат педагогам и проведение электричества к дачному поселку
Шымкент. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты маслихата рассмотрели и одобрили увеличение бюджетных денег Шымкента до 605 миллиардов тенге.
«При уточнении проведен полный анализ доходной и расходной частей бюджета, внесены изменения в план. Общий бюджет увеличивается на 1 млрд тенге. В результате размер городского бюджета составляет 604 млрд тенге», - цитирует телеканал «Хабар 24» руководителя управления экономики и бюджетного планирования Шымкента Ерлана Ескараева.
Дополнительные средства планируют направить на повышение зарплат педагогам, а также проведение электричества к дачному массиву «Кайнар булак». Но большая часть бюджетных денег уйдет на реконструкцию автодороги «А-2». Проект обойдется казне в 350 миллионов тенге.
25.12.2022, 12:40 19816
Срок подачи заявок на выплату премии по депозитам продлят
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На портале "Открытые НПА" опубликован проект постановления о внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 27 августа 2022 года № 614 "Об утверждении Правил выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (тенге)", в котором сообщается о продлении срока подачи заявлений на выплату премий до 10 февраля.
Выплата компенсации (премии) осуществляется депозиторам (вкладчикам), подтвердившим свое согласие в соответствии с настоящим пунктом Правил не позднее 10 февраля 2023 года посредством заявления", - говорится в документе.
В случае смерти вкладчика при предоставлении подтверждающих документов (свидетельства о смерти) до 10 февраля 2023 года подача заявления для выплаты компенсации не требуется.
При выплате компенсации наследнику и при наличии у наследника вклада (-ов) в том же банке-участнике, компенсация производится отдельно по вкладу (-ам), принадлежащему (-им) умершему вкладчику и наследнику в таком банке-участнике, но не более 20 000 000 (двадцати миллионов) тенге в совокупности по всем вкладам умершего вкладчика и не более 20 000 000 (двадцати миллионов) тенге в совокупности по всем вкладам, принадлежащих наследнику в таком банке-участнике", - сообщается в проекте правительства.
Дальнейшая выплата компенсации наследникам производится при условии предоставления документов, подтверждающих принятие наследства.
Выплата компенсации вкладчику осуществляется на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 млн тенге в каждом банке-участнике.
Компенсация (премия) рассчитывается:
при отсутствии частичного изъятия денег с компенсируемого депозита до 23 февраля 2023 года включительно - как сумма, имеющаяся на компенсируемом депозите на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге, умноженная на 10%;
при пополнении, частичном изъятии денег с компенсируемого депозита в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно расчет компенсации осуществляется на сумму минимального остатка компенсируемого депозита, зафиксированного на конец операционного дня за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, но не более 20 млн тенге, умноженную на 10%.
Депозиторам (вкладчикам), не подавшим заявление о согласии в банк-участник в срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта, выплата компенсации (премии) не осуществляется.
24.12.2022, 17:49 26061
В Казахстане с начала года социально значимые продтовары подорожали на 22%
Смаилов поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года социально значимые продовольственные товары подорожали на 22,3%, по итогам недели - на 0,2%, сообщил в ходе совещание по вопросам сдерживания цен на СЗПТ первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
В частности, цены на лук выросли на 1,7%, капусту - на 0,9%, рис - на 0,8%, творог - на 0,7%, яйца и молоко - 0,5%. Наибольший рост цен на СЗПТ с начала года отмечается в Улытауской области (31,4%) и Астане (25%)", - информирует пресс-служба премьер-министра Казахстана.
В настоящее время систематизирована работа региональных комиссий по борьбе с посредническими схемами по всей цепочке ценообразования, их составы усилены.
Арман Шаккалиев отметил, что из-за деятельности непродуктивных посредников через "4-5 колен" цены на розничную продукцию вырастают практически на 60%. В этой связи региональные комиссии ориентированы на анализ схем оптовых поставок, логистики и складских цепочек, а также на принятие мер реагирования.
Кроме того, усилена работа с магазинами "у дома" в части контроля допустимой торговой надбавки (15%) и совершенствуется система прослеживаемости товаров на территории республики для обеспечения прозрачности рынка.
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о проводимой работе по обеспечению внутреннего рынка страны собственными продуктами питания, форвардному финансированию производства овощей, контролю исполнения встречных обязательств со стороны товаропроизводителей, получающих господдержку.
Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов доложил о принятых мерах антимонопольного реагирования на факты необоснованного роста цен на продукты питания.
Назначено пять расследований из-за злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентных согласованных действий в отношении ряда птицефабрик, на рынках СЗТП вынесено 90 уведомлений оптовым поставщикам сахара, мяса курицы и молочной продукции, назначено 19 расследований в отношении производителей яиц, сахара, молочной продукции и торговых рынков", - заявили в пресс-службе.
Премьер-министр отметил, что для повышения эффективности сдерживания цен была переформатирована работа основных государственных механизмов. В частности, пересмотрены подходы по оборотной схеме: финансирование теперь направлено преимущественно на поддержку производителей, а не торговых сетей. Кроме того, перестроена и усилена работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем, с бизнесом согласованы правила по утверждению предельно допустимых розничных цен, которые не будут ущемлять права производителей.
До регионов доведены разнарядки по заключению контрактов как по овощам, так и по другим товарным позициям, наиболее подверженным колебаниям цен. Вместе с тем из-за формального подхода и неисполнения некоторыми регионами запланированных мер отмечается рост цен", - заявил Алихан Смаилов.
Он поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен, чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии Нового года, а также в месячный срок проработать вопросы строительства дополнительных современных овощехранилищ.
Высокие темпы инфляции не дают поступательно развиваться экономике и сказываются на социальном благополучии граждан. В этой связи работа по ее снижению в 2 раза в следующем году - это уже вопрос, можно сказать, национальной безопасности. Формализма в этой работе быть не должно", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Ранее сообщалось, что объем финансирования для закупа социально значимых продтоваров будет доведен до 140 млрд тенге.
24.12.2022, 17:36 25986
Оборудование Жамбылской ГРЭС изношено на 82% - Минэнерго
Фото: Министерство энергетики РК
Тараз. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Оборудование Жамбылской ГРЭС изношено на 82%, сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе своего выступления на встрече с населением Жамбылской области.
В области основным источником электрической энергии является АО "Жамбылская ГРЭС имени Батурова", установленная электрическая мощность которой равна 1230 мегаватт, физический износ оборудования составляет 82,3%", - проинформировали в Минэнерго.
Отмечается, что за 11 месяцев 2022 года объем производства электрической энергии в регионе составил 4,2 млрд киловатт-часов. При этом потребление региона составляет 4,5 млрд киловатт-часов.
Основным источником тепла в регионе является АО "Таразэнергоцентр" (ТЭЦ-4) установленной тепловой мощностью 685 гигакалорий, физический износ оборудования составляет 92%.
По данным ведомства, региональной энергопередающей компанией в области является ТОО "Жамбылские Электрические Сети", имеющее в своих активах 13,4 тысячи километров кабельных и воздушных линий электропередачи и порядка 2,8 тысячи подстанций. Износ сетей составляет 68,2%.
С целью снижения высокого износа будет принята программа "Тариф в обмен на инвестиции", которая позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энерго- и теплопроизводящих организаций", - сообщили в министерстве.
Также ожидается принятие закона "О теплоэнергетике", который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов.
В рамках закона предполагается переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени. Данные меры позволят снизить дисбалансы в энергосистеме и нивелировать влияние высоких тарифов от новых источников энергии", - отметили в Минэнерго.
Также будет усилена роль Комитета энергонадзора в части обеспечения жесткого контроля ремонтных кампаний и инвестиционных программ.
В I квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ страны, что позволит выявить проблемы и текущее их техническое состояние", - добавили в пресс-службе.
Напомним, средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год.
Читаемое
26.12.2022, 08:35Высокогорному катку "Медеу" исполнилось 50 лет 26.12.2022, 11:0231376Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних каникулах 26.12.2022, 12:2528396Десятки фактов незаконной торговли пиротехникой выявлены в Казахстане 26.12.2022, 12:4527451Разовую легализацию праворульных автомобилей разрешили в Казахстане 26.12.2022, 09:0326231Дело Нурлана Масимова передано в суд 20.12.2022, 09:58159606Астанчане перекрыли дорогу из-за отсутствия освещения 20.12.2022, 14:49155831В Костанае из-за порыва на теплосети без тепла остались 30 жилых домов 20.12.2022, 16:55153861Тело новорожденного ребенка обнаружили в Актобе 23.12.2022, 00:17116166В Кызылординской области полицейские нашли убившего лебедя живодера 23.12.2022, 00:01111311В Генпрокуратуру поступило заявление Владислава Челаха 09.12.2022, 12:11В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством229706В Алматы намерены построить новую магистраль водоснабжения и обеспечить полмиллиона потребителей бесперебойным электричеством 09.12.2022, 12:34228861ЕЭК утвердила перечень скоропортящихся товаров 09.12.2022, 13:13228196В Казахстане несколько товарных бирж оштрафованы на полмиллиона тенге 09.12.2022, 16:33224121Токаев высказался о необходимости обеспечить свободный транзит товаров в ЕАЭС 09.12.2022, 19:35220616Лидеры стран ЕАЭС подписали 15 документов
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?