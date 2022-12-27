Услуги электронной биржи труда теперь можно получить через смартфон

В мобильном приложении Enbek пользователи могут как откликаться на заинтересовавшие их вакансии, так и получать приглашения от работодателей

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы теперь могут получать через приложение для смартфона услуги в сфере занятости, предоставляемые на электронной бирже труда, - Казахстанцы теперь могут получать через приложение для смартфона услуги в сфере занятости, предоставляемые на электронной бирже труда, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.





Мобильная версия Enbek.kz полностью синхронизирована с сайтом и уже может помочь не только с поиском вакансий, но и предоставляет возможность зарегистрироваться в качестве безработного, чтобы получить социальную выплату по потере работы", - рассказали в Минтруда.





В мобильном приложении Enbek пользователи могут как откликаться на заинтересовавшие их вакансии, так и получать приглашения от работодателей. А удобная функция Push-уведомлений поможет не пропустить информацию о просмотрах резюме и откликах, приглашениях на собеседование и решениях работодателя по результатам собеседования.





Приложение подскажет пользователю, насколько заполнено резюме, что еще можно добавить, чтобы работодатель обратил на него внимание. А чтобы не пропустить новые вакансии по интересующей соискателя сфере, можно сохранить свои параметры поиска и получать уведомления о подходящих вакансиях", - рассказал директор департамента цифровых услуг в сфере занятости АО "ЦРТР" Николай Брюханов.





Помимо этого, в приложении доступна возможность зарегистрироваться в качестве безработного и получить социальную выплату по потере работы. Для этого нет необходимости иметь электронную цифровую подпись, достаточно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан.





Отмечается, что на ЭБТ всегда есть широкий выбор временных рабочих мест, которые субсидирует государство, - вакансии на общественные работы, социальные рабочие места, молодежную практику, по проектам "Первое рабочее место", "Контракт поколений" и "Серебряный возраст".





В дальнейшем функционал приложения будет расширяться, будут добавлены новые сервисы и услуги. Приложение бесплатно для всех и доступно на PlayMarket и AppStore", - сообщил Николай Брюханов.