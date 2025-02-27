В 2024 году ЕАБР направил на проекты в Казахстане почти $1,4 млрд

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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вендор или консорциум для строительства атомной электростанции в Казахстане будет выбран до 1 июля текущего года, об этом в ходе расширенной коллегии Министерства энергетики РК об итогах 2024 года и задачах на 2025 год сообщил министр Алмасадам Саткалиев.





В течение прошлого года проведены переговоры с потенциальными поставщиками ядерных технологий в рамках процедуры открытого конкурентного диалога по выбору консорциума для строительства АЭС. В декабре 2024 года правительством утвержден район строительства АЭС - Жамбылский район Алматинской области, напомнил Саткалиев.





В 2025 году ведомство до 1 июля планирует определиться с выбором вендора или консорциума для строительству АЭС, а в ноябре планируется заключение межправительственного соглашения и соответствующих контрактов.





Также в текущем году будет разработана стратегия развития атомной отрасли до 2050 года, которая будет охватывать как планы по строительству последующих атомных станций, так и развитие других направлений атомной отрасли, необходимых для эффективной реализации ядерно-энергетической программы и развития ядерного кластера.





Саткалиев также проинформировал, что в 2024 году объем производства урана составил 23,27 тыс. тонн, реализация урановой продукции - 308 тонн, экспорт готового ядерного топлива - 380 ТВС.





Напомним, 25 февраля силу вступило постановление об утверждении места строительства АЭС в Казахстане - Жамбылский район Алматинской области. В качестве потенциальных поставщиков реакторных технологий для АЭС рассматриваются компании CNNC (КНР, реактор HPR-1000), ГК "Росатом" (РФ, реактор ВВЭР-1200), KHNP (Южная Корея, реакторы APR-1000, APR-1400) и EDF (Франция, реактор EPR1200).



