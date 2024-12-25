ЕАБР предоставил долгосрочное финансирование для строительства нового энергоблока на ТЭЦ-3 в Караганде
Проект позволит решить проблему дефицита электрической мощности в Карагандинском энергоузле
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Караганда. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития предоставил долгосрочное финансирование Евразийский банк развития товариществу с ограниченной ответственностью "Караганда Энергоцентр" для строительства нового энергоблока на ТЭЦ-3 в Караганде, сообщает пресс-служба банка.
Евразийский банк развития в лице заместителя председателя правления Руслана Даленова и ТОО "Караганда Энергоцентр" в лице генерального директора Флюра Гарипова, 100% дочерняя организация ТОО "Казахстанские коммунальные системы" подписали кредитный договор на открытие долгосрочной кредитной линии в размере 240 млн долларов для финансирования проекта модернизации и расширения Карагандинской ТЭЦ-3 сроком на 13 лет", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что в результате реализации проекта ожидается рост электрической мощности Карагандинской ТЭЦ-3 на 140 МВт и тепловой мощности на 180 Гкал/час. Кроме того, проект позволит решить проблему дефицита электрической мощности в Карагандинском энергоузле, удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, повысить эффективность и надежность работы ТЭЦ-3.
Реализация данного проекта является важным шагом в модернизации энергетической инфраструктуры региона, а расширяемая Карагандинская ТЭЦ-3 станет крупнейшей и самой мощной теплоэлектроцентралью страны. Мы рады, что наше сотрудничество позволит внедрить современные технологии, повысить надежность энергоснабжения и внести вклад в развитие Карагандинской области", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов.
По данным банка, новый энергоблок будет оснащен современными энергетическими и экологическими системами, полностью соответствующими требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан для нового оборудования. Эффективные системы пылеочистки и снижение выбросов оксидов азота, серы и углерода существенно сократят воздействие на окружающую среду.
Расширение ТЭЦ-3 - это не просто инвестиция в энергетику, это вклад в будущее региона и благополучие его жителей. Благодаря установке нового энергоблока мы не только усиливаем энергоснабжение Карагандинской области, но и работаем в плане повышения экологических стандартов производства. Кроме того, проект привлечет увеличение рабочих мест", - отметил генеральный директор ТОО "Казахстанские коммунальные системы" Сабыргали Идрисов.
Как подчеркнули в банке, проект подтверждает приверженность ЕАБР целям устойчивого развития, модернизации инфраструктуры и повышения уровня жизни граждан стран - участниц банка.
ЕАБР продолжает поддерживать проекты, направленные на развитие ключевых отраслей экономики, внедрение инноваций и экологическую безопасность", - добавили в пресс-службе.
Справка:
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ТОО "Караганда Энергоцентр" - единственный централизованный поставщик тепловой энергии, а также крупнейший поставщик электроэнергии в городе Караганде. Входит в группу компаний "Казахстанские коммунальные системы". Компания стремится полностью удовлетворить растущую потребность населения и предприятий города в энергии.
Группа компаний "Казахстанские коммунальные системы" - вертикально интегрированный холдинг, оперирующий на рынках генерации, транспортировки и реализации электрической и тепловой энергии. Компания образовалась в 2008 году. Основными видами деятельности ТОО "ККС" являются производство электроэнергии; производство тепловой энергии; транспортировка электроэнергии; сбыт тепло- и электроэнергии.
Компания регионально представлена в 4 областях - Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской.