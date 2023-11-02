В 2024 году планируется привлечь трансферт из Нацфонда на сумму 3,6 трлн тенге

Имеется потенциал по расширению экспорта продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели брифинг для представителей средств массовой информации. Глава государства рассказал об итогах переговоров с Орбаном, направленных на дальнейшее углубление стратегического партнерства, сообщает Акорда.





По словам президента, особое внимание в ходе переговоров было уделено наращиванию объемов двусторонней торговли и развитию инвестиционного сотрудничества.





В этом контексте значимым представляется увеличение номенклатуры товаров и использование новых возможностей. Казахстан может обеспечить поставку в Венгрию 95 различных видов товаров на сумму около 700 миллионов долларов. Имеется потенциал по расширению экспорта продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Президент также отметил, что для дальнейшей активизации инвестиционного партнерства достигнута договоренность о совместной реализации крупных проектов. Будет разработан перечень взаимовыгодных проектов.





До конца года будет введено в эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение "Рожковское" в Западном Казахстане, в котором участие венгерской нефтегазовой компании MOL составит 192 миллионов долларов. Кроме того, предприятием Globalia планируется строительство солнечных электростанций в ряде регионов страны. Стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов. Помимо этого, на следующей неделе в Астане пройдет бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран", - сообщил президент.





Стороны также обсудили активизацию сотрудничества в сферах транспорта и логистики, атомной энергетики, управления водными ресурсами, добычи редких металлов





По мнению Касым-Жомарта Токаева, динамичное развитие деловых связей наблюдается и в сфере финансов.





Недавно компания Equilibrium Capital получила статус управляющей иностранными фондами в международном финансовом центре "Астана". Она стала первой венгерской компанией, добившейся такого высокого признания. Предприятие может финансировать проекты в сфере "зеленой" энергетики и здравоохранения, а также намерено создать три инвестиционных фонда в Казахстане", - отметил глава государства.





Отдельно Токаев остановился на значимых достижениях в культурно-гуманитарной сфере, назвав их "золотым мостом казахско-венгерских отношений".





Последние 10 лет при поддержке правительства Венгрии для казахстанских студентов выделяются образовательные гранты. Многие наши молодые люди сегодня получают образование в ведущих вузах Венгрии. Только что был подписан меморандум о продолжении этой программы, который будет способствовать дальнейшему углублению наших образовательных связей. Кроме того, сегодня в честь 200-летия выдающегося сына венгерского народа Шандора Петефи одна из новых улиц столицы будет названа именем знаменитого поэта", - заявил он.





Также президент сообщил, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной повестки, при этом отмечена общность или близость позиций двух стран.





Виктор Орбан напомнил о принятом девять лет назад решении вывести казахско-венгерские отношения на стратегический уровень.





Мы рады, что помимо политической дружбы между нашими странами укрепляются и экономические связи. Наша страна находится внутри Европы и не имеет выхода к морю, поэтому мы экспортируем многие товары. Нефть к нам поставляется из России и Казахстана. Пока объемы еще небольшие, но маршрут для поставок открыт, и это очень важный шаг с точки зрения безопасности нашей страны", - подчеркнул венгерский премьер-министр.





Кроме того, Виктор Орбан поблагодарил главу государства за предоставленную венгерским компаниям возможность реализовывать в Казахстане совместные проекты в нефтегазовой отрасли, "зеленой" энергетике, а также участвовать в подготовке специалистов в области атомной энергетики.





Дополнено 02.11.2023, 16.50





Венгрия является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Европейском союзе. Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 24%, до $172 млн. Положительная динамика сохраняется и в текущем году, отметили в пресс-службе правительства Казахстана.





Мы видим значительный потенциал для наращивания торговли и готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Венгрию по 95 позициям на сумму порядка $700 млн. Предлагаю приложить совместные усилия по расширению номенклатуры поставляемых товаров", - сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на встрече с венгерским коллегой.





Большие перспективы также имеются в инвестиционном сотрудничестве. В целом с 2005 года в Казахстан вложено порядка $330 млн прямых венгерских инвестиций. Только за 2021-2022 годы инвестировано около $75 млн, что составляет почти четверть от общего объема.



