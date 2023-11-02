01.11.2023, 19:23 70551
В 2024 году планируется привлечь трансферт из Нацфонда на сумму 3,6 трлн тенге
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли законопроект "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".
Проект закона представил министр финансов Ерулан Жамаубаев.
По его словам, законопроект разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года. Доходы на 2024 год оцениваются на уровне 20,4 трлн тенге. Без учета трансфертов поступления запланированы в размере 16,1 трлн тенге или 80% от общей суммы доходов. В 2024 году планируется привлечь трансферт из Национального фонда на сумму 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт - 1,6 трлн тенге. Эти средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов.
При этом направления расходов формируются следующим образом:
5,4 трлн тенге предусмотрены на выплату индексированных пенсий и пособий. Для поддержки семей период ухода за ребенком продлен до 1,5 лет. На эти цели на следующий год запланировано 93,3 млрд тенге.
2,4 трлн тенге будут направлены на развитие системы здравоохранения, в том числе на реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".
На развитие сферы образования, в том числе реализацию национального проекта "Комфортная школа" будет выделено 1,7 трлн тенге.
На развитие регионов из республиканского бюджета предусмотрено более 7 трлн тенге.
Расходы силовых структур на 2024 год запланированы в размере 2,6 трлн тенге.
В целом данные параметры бюджета позволяют своевременно выполнять социальные и другие обязательства, а также качественную реализацию задач главы государства", - отметил Ерулан Жамаубаев.
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02.11.2023, 15:45 12581
Казахстан может поставлять в Венгрию 95 видов товаров на 700 миллионов долларов - Токаев Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели брифинг для представителей средств массовой информации. Глава государства рассказал об итогах переговоров с Орбаном, направленных на дальнейшее углубление стратегического партнерства, сообщает Акорда.
По словам президента, особое внимание в ходе переговоров было уделено наращиванию объемов двусторонней торговли и развитию инвестиционного сотрудничества.
В этом контексте значимым представляется увеличение номенклатуры товаров и использование новых возможностей. Казахстан может обеспечить поставку в Венгрию 95 различных видов товаров на сумму около 700 миллионов долларов. Имеется потенциал по расширению экспорта продукции металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент также отметил, что для дальнейшей активизации инвестиционного партнерства достигнута договоренность о совместной реализации крупных проектов. Будет разработан перечень взаимовыгодных проектов.
До конца года будет введено в эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение "Рожковское" в Западном Казахстане, в котором участие венгерской нефтегазовой компании MOL составит 192 миллионов долларов. Кроме того, предприятием Globalia планируется строительство солнечных электростанций в ряде регионов страны. Стоимость проекта составляет 150 миллионов долларов. Помимо этого, на следующей неделе в Астане пройдет бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран", - сообщил президент.
Стороны также обсудили активизацию сотрудничества в сферах транспорта и логистики, атомной энергетики, управления водными ресурсами, добычи редких металлов
По мнению Касым-Жомарта Токаева, динамичное развитие деловых связей наблюдается и в сфере финансов.
Недавно компания Equilibrium Capital получила статус управляющей иностранными фондами в международном финансовом центре "Астана". Она стала первой венгерской компанией, добившейся такого высокого признания. Предприятие может финансировать проекты в сфере "зеленой" энергетики и здравоохранения, а также намерено создать три инвестиционных фонда в Казахстане", - отметил глава государства.
Отдельно Токаев остановился на значимых достижениях в культурно-гуманитарной сфере, назвав их "золотым мостом казахско-венгерских отношений".
Последние 10 лет при поддержке правительства Венгрии для казахстанских студентов выделяются образовательные гранты. Многие наши молодые люди сегодня получают образование в ведущих вузах Венгрии. Только что был подписан меморандум о продолжении этой программы, который будет способствовать дальнейшему углублению наших образовательных связей. Кроме того, сегодня в честь 200-летия выдающегося сына венгерского народа Шандора Петефи одна из новых улиц столицы будет названа именем знаменитого поэта", - заявил он.
Также президент сообщил, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной повестки, при этом отмечена общность или близость позиций двух стран.
Виктор Орбан напомнил о принятом девять лет назад решении вывести казахско-венгерские отношения на стратегический уровень.
Мы рады, что помимо политической дружбы между нашими странами укрепляются и экономические связи. Наша страна находится внутри Европы и не имеет выхода к морю, поэтому мы экспортируем многие товары. Нефть к нам поставляется из России и Казахстана. Пока объемы еще небольшие, но маршрут для поставок открыт, и это очень важный шаг с точки зрения безопасности нашей страны", - подчеркнул венгерский премьер-министр.
Кроме того, Виктор Орбан поблагодарил главу государства за предоставленную венгерским компаниям возможность реализовывать в Казахстане совместные проекты в нефтегазовой отрасли, "зеленой" энергетике, а также участвовать в подготовке специалистов в области атомной энергетики.
Дополнено 02.11.2023, 16.50
Венгрия является важным торгово-экономическим партнером Казахстана в Европейском союзе. Товарооборот между странами в прошлом году вырос на 24%, до $172 млн. Положительная динамика сохраняется и в текущем году, отметили в пресс-службе правительства Казахстана.
Мы видим значительный потенциал для наращивания торговли и готовы увеличить экспорт казахстанской продукции в Венгрию по 95 позициям на сумму порядка $700 млн. Предлагаю приложить совместные усилия по расширению номенклатуры поставляемых товаров", - сказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на встрече с венгерским коллегой.
Большие перспективы также имеются в инвестиционном сотрудничестве. В целом с 2005 года в Казахстан вложено порядка $330 млн прямых венгерских инвестиций. Только за 2021-2022 годы инвестировано около $75 млн, что составляет почти четверть от общего объема.
02.11.2023, 15:30 13476
Правительство Казахстана договорилось о стратегическом сотрудничестве с "Газпромом"
Соглашение направлено на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи
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Санкт-Петербург. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Петербургского международного газового форума - 2023 первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.
Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия в газовой сфере.
Алексей Миллер и Роман Скляр подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействия в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи", - сообщает пресс-служба "Газпрома".
В январе 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали двустороннюю дорожную карту по сотрудничеству в газовой отрасли.
В июне 2023 года "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Республики Казахстан для потребителей Республики Узбекистан.
В октябре 2023 года состоялась торжественная церемония, посвященная началу поставок российского природного газа потребителям Республики Узбекистан через территорию Республики Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр.
02.11.2023, 15:12 14486
Соцвыплаты назначены семнадцати семьям погибших шахтеров
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Второго ноября Министерством труда и социальной защиты населения Казахстана и Государственным фондом социального страхования назначены пособия и выплаты детям из 17 семей шахтеров, погибших при пожаре на шахте имени Костенко, сообщили в пресс-службе Минтруда РК.
Как проинформировали в ведомстве, у 21 из 46 погибших шахтеров есть иждивенцы, которым полагаются следующие виды социальной поддержки.
1. Государственное социальное пособие по случаю потери кормильца за счет средств республиканского бюджета.
Размеры данного пособия определяются исходя из числа иждивенцев умершего и их ежемесячный размер составляет от 37 322 тенге (на одного ребенка) до 111 560 (на пятерых детей).
Данный вид пособия также назначен неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 8 лет.
2. Социальная выплата по случаю потери кормильца за счет средств Государственного фонда социального страхования (далее - ГФСС).
Размеры данной выплаты определяются исходя из дохода погибшего и стажа его участия в системе социального страхования. Выплаты составляют в диапазоне от 56 до 272 тысяч тенге в месяц.
В Минтруда отметили, что выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении - до 23 лет.
Ранее сообщалось, что в Казахстане после 55 лет шахтеры будут получать специальные социальные выплаты.
02.11.2023, 11:53 21991
"Казатомпром" и Framatome договорились развивать сотрудничество в области ядерного топливного цикла
Соглашение предусматривает обучение и подготовку специалистов
Фото: Казатомпром
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов и вице-президент по продажам и маркетингу Framatome Винсант Мерсье подписали соглашение о развитии взаимовыгодного сотрудничества в области ядерного топливного цикла между компаниями, сообщает пресс-служба "Казатомпрома".
Framatome является одним из стратегически важных партнеров для Казатомпрома в области развития проектов ядерного топливного цикла. Уверен, что совместная кооперация позволит нам открыть новые перспективы для развития двусторонних отношений между нашими странами в области мирного использования атомной энергии", - отметил председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов.
Сообщается, что соглашение предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества между компаниями для реализации совместных перспективных проектов в области ядерного топливного цикла, а также обучение и подготовку специалистов.
Компания Framatome рада подписать сегодня соглашение с "Казатомпромом", крупнейшим в мире производителем урана. Это укрепляет наши давние партнерские отношения и позволит расширить сотрудничество в области ядерного топливного цикла", - заявил вице-президент по продажам и маркетингу Framatome Винсант Мерсье.
Подчеркивается, что стороны уже имеют опыт многолетнего стратегического партнерства и взаимодействия в рамках первого завода по производству тепловыделяющих сборок на территории Республики Казахстан и намерены дальше укреплять сотрудничество в атомной отрасли.
Ранее сообщалось, что "Казатомпром" намерен увеличить производство урана до 100% в 2025 году.
02.11.2023, 11:29 22816
Мы будем поддерживать развитие животноводства - Жумангарин
Фото: primeminister.kz
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Туркестан. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин встретился с представителями бизнес-сообщества Туркестанской области, сообщает primeminister.kz.
На встрече вице-премьер отметил, что в послании главы государства большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. В этом году на реализацию крупных инвестпроектов по опыту Северо-Казахстанской области из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге. Средства направят на создание 65 молочно-товарных ферм.
Мы будем поддерживать развитие животноводства, сейчас ведем активный отбор проектов для льготного финансирования. Сегодня я был на производственном объекте "Кайып ата" и увидел работу современного убойного пункта. Хозяйство работает по австралийскому методу, который в комплексе позволяет более эффективно использовать пастбища, включает в себя технологические инновации, генетику и породное преобразование. А также ветеринарный уход и другие инновации, позволяющие качественно улучшить отрасль", - сказал Жумангарин.
В рамках поездки вице-премьер также посетил тепличный комплекс "Тулебаев Мейрамбек" в Шубарском сельском округе, где встретился с тепличниками области. Предприниматели поделились своими планами, в том числе по выходу на экспорт.
Создаются все условия для развития данного бизнеса: мы разработали национальный стандарт для теплиц, что позволит субсидировать данное направление. Достигнуты договоренности с Шубаркольским угольным разрезом о возможности продажи угля тепличному бизнесу напрямую. На сегодняшний день хозяйствами закуплено лишь 50% твердого топлива", - отметил Серик Жумангарин.
Во встрече приняли участие более 20 предпринимателей, представляющих сельскохозяйственную сферу, обрабатывающую промышленность, туризм и др. Представители бизнеса озвучили волнующие их вопросы. Прозвучал и ряд предложений по повышению эффективности отраслей. В частности, речь шла о перспективах создания центров глубокой переработки, мясокомбинатов и расширения рынков сбыта продукции.
Как отметил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, регион является основным поставщиком плодоовощной продукции в стране. Под теплицы здесь отведено 1 569 га, всего расположено 3 366 комплексов или 71% от всех тепличных хозяйств страны. Причем их количество в Казахстане растет. По данным комитета техрегулирования и метрологии МТИ РК, органы инспекции приняли 692 заявки, из них выдано 509 сертификатов, порядка 100 находятся в работе.
Вице-премьер и глава региона также приняли участие в церемонии закладки капсулы современного овощехранилища площадью более 3 тысяч кв. м. Там планируется хранить порядка 4 тысяч тонн овощей в год. Овощехранилище будет оснащено девятью большими холодильными камерами. Ориентировочный срок завершения строительства - I полугодие 2024 года.
По состоянию на 13 сентября сельским предпринимателям выдано 7429 микрокредитов на сумму 42 млрд тенге. Из них 85% (35,8 млрд тенге) будут направлены на сферу животноводства, 7% (2,8 млрд тенге) - на развитие растениводства, 5% - приобретение сельхозтехники и оборудования для кооперативов и 2,6% - прочие направления (1,1 млрд тенге).
02.11.2023, 11:05 24336
В Казахстане за год каменный уголь подорожал на 12,3%
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане цены на каменный уголь по итогам сентября 2023 года выросли сразу на 3% за месяц, что является самым заметным месячным удорожанием почти за 2 года (в ноябре 2021 года каменный уголь подорожал сразу на 3,7%), сообщает energyprom.kz.
За год каменный уголь подорожал на 12,3% - больше, чем в сентябре 2022 года, когда цены выросли на 10,8%. Среди регионов РК наибольшее удорожание угля пришлось на Актюбинскую область: сразу на 39,2%. Следом идут Туркестанская область (на 28,8%) и Алматы (на 23,5%). Меньше всего цены выросли в Алматинской и Карагандинской областях: на 2,3% и на 3,7% соответственно. В Западно-Казахстанской области цены на уголь не изменились, а в Жамбылской - уменьшились на 3,6%.
За январь-сентябрь 2023 года объем добычи каменного угля составил 84,8 млн тонн - на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них на лигнит пришлось 3,3 млн тонн, на угольный концентрат - 2,7 млн тонн.
Почти весь объем добытого каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, пришелся лишь на Павлодарскую и Карагандинскую области: 50,5 млн тонн и 27,2 млн тонн соответственно. При этом если в Павлодарской области добыча угля выросла на 0,6%, или на 279,3 тыс. тонн, то в Карагандинской области она уменьшилась на 3,6%, или на 1 млн тонн. Значительные объемы добычи угля пришлись также на Абайскую (5,7 млн тонн) и Улытаускую (876,8 тыс. тонн) области.
Казахстанские шахтеры обеспечивают страну углем практически на 100%. На импорт за январь-август 2023 года пришлось лишь 0,7%, что, впрочем, чуть больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го (0,4%). Объем импорта угля вырос более чем в 1,5 раза, но лишь до 491 тыс. тонн.
Экспорт угля за год сократился сразу на 18,3%, составив за январь-август 2023 года 19,4 млн тонн. В то же время объем реализации угля на внутреннем рынке вырос на 5,6%, до 55,9 млн тонн.
Как сообщалось ранее, власти Казахстана продлят запрет на вывоз угля для недопущения дефицита. Запрет продлевается с 26 ноября на шесть месяцев на: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код ТН ВЭД 2701); лигнит, или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата (код ТН ВЭД 2702).
01.11.2023, 18:15 73141
Казахстан заявил о готовности увеличить объемы экспорта сырой нефти на французский рынок
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок, и республика готова увеличить объемы экспорта, сообщает пресс-служба Акорды.
Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана, реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики.
Казахстан занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63 % в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Наши интересы также сходятся в том, что касается достижения в будущем нулевого уровня выбросов углерода. Как и Франция, Казахстан является региональным пионером в этой области. Что касается возобновляемых источников энергии, то все больше крупных международных игроков приходят в Казахстан для реализации крупных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики", - заявил в ходе бизнес-форума лидер Казахстана.
Следующей областью кооперации была названа добыча и переработка критически важных сырьевых материалов.
По мере развития глобальной технологической революции спрос на редкие металлы будет расти в геометрической прогрессии. В целом ожидается, что к 2040 году спрос на них увеличится в четыре раза, а потребности в литии - в 10 раз. Казахстан, на территории которого расположено примерно 5 тысяч неразведанных месторождений стоимостью более 46 трлн долларов, может стать надежным партнером для совместного освоения этой ниши. Сегодня мы уже производим 16 из 30 редкоземельных материалов, необходимых для экономики ЕС, и обеспечиваем 70 % потребностей европейского рынка в фосфоре. Мы располагаем месторождениями еще 9 видов сырья, которые могут быть освоены при наличии необходимых инвестиций. Мы приглашаем французские компании присоединиться к этому взаимовыгодному партнерству", - отметил глава государства.
Еще одним приоритетным направлением сотрудничества, по мнению Касым-Жомарта Токаева, может стать агропродовольственный сектор. Было отмечено, что в условиях глобального дефицита продовольствия наша страна стремится удвоить экспорт продукции агропродовольственного сектора. Глава государства отметил, что страна готова оказать всестороннюю поддержку совместным проектам в области животноводства и растениеводства.
Другой актуальной сферой для взаимодействия была названа транспортно-логистическая отрасль. Президент указал, что Казахстан прилагает дополнительные усилия по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, или так называемого Среднего коридора.
Это не только кратчайший, но и наиболее жизнеспособный маршрут, обеспечивающий надежность цепочек поставок между Европой и Азией. С учетом роста объемов поставок мы активно работаем с нашими партнерами над модернизацией инфраструктуры с целью достижения ежегодного объема в 10 млн тонн грузов. Теперь важно связать эти усилия с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС "Глобальные ворота", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства полагает, что большие резервы для сотрудничества имеются в сфере биотехнологии и медицины. Для развития биотехнологического кластера создан национальный биофармацевтический холдинг QazBioPharm. Отметив, что многие ведущие компании планируют локализовать производство лекарств и медицинского оборудования в Казахстане, президент призвал французские компании к сотрудничеству в этом вопросе.
В заключение Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на конкурентные преимущества международного финансового центра "Астана" в привлечении инвестиций.
Сегодня в МФЦА работают более 2100 компаний, базирующихся в 78 странах мира, что способствует привлечению инвестиционного капитала не только в Казахстан, но и для всего региона. С удовольствием поприветствовали бы увеличение числа французских компаний в МФЦА и открытие первого французского банка в Казахстане. Этот шаг придал бы мощный импульс нашему инвестиционному и финансовому сотрудничеству", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
На мероприятии также выступил президент Французской Республики Эмманюэль Макрон. В своем приветственном слове лидер Франции высоко оценил цели Казахстана по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Он выразил готовность поддержать Казахстан в данном направлении.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком формате с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
01.11.2023, 18:03 67791
Казахстан и Россия договорились увеличивать транзитные перевозки между странами
Достигнута договоренность до 1 января 2024 года проработать установление еще 4 пунктов пропуска на казахстанско-российской границе для ввоза пиломатериалов в Казахстан
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение и увеличивать транзитные перевозки между странами, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Подчеркивается, что в планах - увеличение транзитных перевозок по территории двух стран, совместное развитие автодорожной инфраструктуры и модернизация пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.
В ходе 24-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан российская сторона выразила заинтересованность в развитии взаимодействия в цифровой сфере.
Убеждены в большом потенциале российско-казахстанского сотрудничества в области цифровизации. Рассчитываем на продолжение взаимодействия в рамках подкомиссии по информационным технологиям. Сегодня на российских маркетплейсах зарегистрировано порядка 120 тысяч казахстанских поставщиков, их число растет. Таким образом, развивается логистическая инфраструктура страны, локальное предпринимательство", - подчеркнул вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
На заседании МПК обсуждены и планы по дальнейшему развитию сотрудничества в электроэнергетической и нефтегазовой сферах, рассмотрены перспективы реализации ряда новых проектов в ЖКХ.
В области воздушного транспорта Казахстан и Россия договорились взаимно расширять авиасообщение. В частности, согласовано увеличение числа авиарейсов QAZAQ AIR в Новосибирск и Челябинск.
Также участники совещания затронули вопрос ограничительных мер со стороны России на вывоз лесоматериалов. Достигнута договоренность до 1 января 2024 года проработать установление еще 4 пунктов пропуска на казахстанско-российской границе для ввоза пиломатериалов в Казахстан.
Кроме того, российская сторона рассмотрит возможность нераспространения разрешительного порядка в соответствии с постановлением правительства РФ № 312 на вывоз отдельных видов товаров, находящихся в собственности казахстанских компаний и временно ввезенных на территорию соседнего государства.
В завершение заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин подтвердил готовность правительства РК к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всем спектрам двустороннего сотрудничества. По итогам обсуждений подписан протокол 24-го заседания межправительственной комиссии.
Ранее сообщалось, что Казахстан может снизить поставки газа в Китай и нарастить импорт из России.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?