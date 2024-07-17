16.07.2024, 18:40 29876
В ЕНПФ прокомментировали информацию о досрочном изъятии пенсионных накоплений
В фонде отметили, что изъятия не должны носить постоянный характер
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается обсуждение предложений группы казахстанских экспертов по повышению финансовой устойчивости и адекватности пенсионной системы Казахстана, сообщает пресс-служба ЕНПФ.
Предложения разработаны экспертами при информационно-аналитической поддержке ЕНПФ. Расчеты проведены с использованием демографических и иных данных, а также всесторонней, откалиброванной модели ЕНПФ, ранее разработанной совместно с британскими актуариями.
При этом стала появляться недостоверная информация и искаженная интерпретация комплексных предложений экспертов, в частности по вопросам изъятия пенсионных накоплений", - сообщили в фонде.
В ЕНПФ подчеркнули, что в отношении вопроса использования части пенсионных накоплений на жилье и лечение, вызвавшего наибольшее обсуждение, предложения экспертов не содержат рекомендаций по установлению какого-либо запрета.
При этом такие изъятия не должны носить постоянный характер и приводить к тому, что не решается основная задача - формирование пенсионных накоплений для пенсионного обеспечения в старости", - отметили в фонде.
В ЕНПФ считают, что в рамках решения ключевой задачи по обеспечению адекватности пенсий следует разумно ограничить постоянное изъятие накоплений.
На сегодня, по информации фонда, объем изъятий превысил и продолжает превышать объем пенсионных выплат.
Эксперты предлагают сохранить право граждан на использование части своих пенсионных накоплений. При этом реализовать такое право может тот, кто обеспечил себя адекватной пожизненной пенсией с размерами выплат не менее определенного социального стандарта, поэтапно повышаемого до международных стандартов пенсионного обеспечения", - сообщили в ЕНПФ.
В ЕНПФ обратили внимание, что предложения разработаны экспертами и опираются на обширный международный опыт и долгосрочные экономические расчеты.
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16.07.2024, 17:10 32081
В каких областях Казахстана ожидается распространение саранчи
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы в ходе брифинга службы центральных коммуникаций рассказал, в каких областях Казахстана ожидается распространение саранчи.
В 2024 году на территории Республики Казахстан прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га. При этом наибольшее распространение ожидается в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях", - проинформировал Ермек Кенжеханулы.
Он подчеркнул, что для борьбы со стадными саранчовыми выделено 8,1 млрд тенге.
На сегодняшний день на выявление очагов распространения стадных саранчовых обследовано 15,1 млн га, или 88,4% от плана 17,1 млн га. Площадь, подлежащая к обработке, составила 2,5 млн га. Химические обработки проведены на 2,4 млн га, или 98,3% от прогнозируемого объема обработок", - заявил вице-министр.
По его словам, полностью завершили защитные мероприятия против стадных саранчовых в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской, Улытауской, Северо-Казахстанской, Жетысуской и Туркестанской областях.
Завершены химические обработки против мароккской саранчи в Жамбылской области, а также по азиатской саранче завершила Алматинская область. По итальянскому прусу завершили Абайская, Атырауская, Жамбылская и Западно-Казахстанская области", - добавил Ермек Кенжеханулы.
Ранее сообщалось, что на 2024 год приходится естественный пик распространения саранчи. Рост территории их присутствия наблюдался и в 2023 году. Тогда было охвачено 1,5 млн га.
16.07.2024, 16:44 33196
Сколько атомных станций нужно Казахстану
Фото: depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев в ходе брифинга в правительстве рассказал, сколько атомных станций нужно стране.
Глава ведомства отметил, что в Казахстане есть несколько эффективных площадок, на которых возможно строительство АЭС, сообщает zakon.kz.
Если мы говорим о станции большой малой и мощности, то это площадка Балхаш, есть площадка Курчатов. Есть у нас площадка, в которой ранее работала станция средней мощности в Западном Казахстане. То есть если мы говорим о развитии атомной энергетики, то на перспективу, я думаю, для обеспечения надежности энергоснабжения жизни с возможностью расширения как минимум три площадки необходимо предусмотреть в будущем, при условии, что, конечно, на референдуме этот вопрос будет поддержан казахстанцами", - заявил министр.
По словам Саткалиева, пока речь не идет о планировании: обсуждаются перспективы, возможности и эффективность казахстанской энергосистемы для покрытия будущих нагрузок, информирует tengrinews.kz.
Во всем мире сталкиваются с существенными ограничениями в части использования газа. Газ используется в основном как переходное топливо, в основном как маневренная мощность. Поэтому не так много альтернатив на самом деле. Во всем мире атомная энергетика представляется как наиболее перспективный вид покрытия энергетических нагрузок", - добавил он.
Ранее президент Токаев заявил, что референдум по строительству АЭС пройдет осенью.
Глава KazEnergy Алибек Куантыров заявил, что успешный референдум по АЭС в пользу атомной энергетики может стать катализатором прорыва в энергоотрасли РК. По его словам, правительство РК стратегически рассматривает атомную энергетику как устойчивую альтернативу угольной генерации.
Аналогичное мнение высказал председатель верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев. По его словам, решить вопрос дефицита электроэнергии в Казахстане невозможно без строительства АЭС. Представитель института ядерной физики Сергей Кислицин в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today заявил, что АЭС спасет Казахстан от энергодефицита на долгие годы.
В ноябре прошлого года строительство АЭС в Улкене одобрили в МАГАТЭ.
16.07.2024, 16:22 34066
В Абайской области предприятие по выпуску золото-серебряного сплава намерены запустить в 2024 году
Фото: Depositphotos
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Семей. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокпектинском районе Абайской области предприятие по выпуску золото-серебряного сплава намерены запустить в промышленную эксплуатацию в 2024 году, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.
Начата финальная стадия строительно-монтажных работ по запуску предприятия по производству сплава доре (...) Проектная мощность фабрики - переработка 200 тысяч тонн руды и производство до 200 килограммов товарной продукции в год", - проинформировали в ведомстве.
Также отмечается, что руда будет поступать из находящихся неподалеку карьеров, отрабатывающих месторождения Родниковое и Белая Горка.
Таким образом, здесь появится новое предприятие полного цикла - от добычи руды до производства сплава доре. Подтвержденных на сегодня минимальных запасов достаточно, чтобы обеспечить работу фабрики как минимум на 8-10 лет. Общая стоимость проекта - 1 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане появится горно-обогатительная фабрика по добыче и переработке вольфрамовой руды.
16.07.2024, 14:42 36366
Об очередном росте цен на газ предупредил глава Минэнерго
С 1 июля предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК увеличились в среднем на 14,6%
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в течение ближайших трех лет планируется достичь безубыточности реализации газа, заявил на заседании правительства министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Это позволит покрыть растущую потребность страны в газе и реализовывать важные для страны инвестиционные проекты, подчеркнул министр.
В целях привлечения инвестиций в газовую отрасль и достижения себестоимости на товарный газ требуется поэтапное повышение цен на газ с учетом недопущения резкого роста цен для населения", - заявил глава Минэнерго.
На сегодняшний день средняя себестоимость товарного газа составляет 33 169 тенге за 1 тыс. кубометров при утвержденной оптовой цене на товарный газ 23 646 тенге. С 1 июля предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК увеличились в среднем на 14,6%.
Глава ведомства также сообщил, что на дальнейшую газификацию страны из республиканского бюджета было выделено 89,3 млрд тенге. Еще 105,4 млрд тенге выделены дополнительно. Это позволит обеспечить газом более 300 тыс. человек и модернизировать более 1700 км газовых сетей.
Для бесперебойного обеспечения газом потребителей страны планируется реализовать крупные стратегические инфраструктурные проекты, в том числе строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент и магистральных газопроводов Актобе - Костанай и Талдыкорган - Ушарал", - доложил Саткалиев.
Ранее глава Минэнерго рассказал о причинах дефицита сжиженного газа в регионах.
Напомним, 10 июня в Минэнерго заявили о намерении поднять с 1 июля цены на сжиженный газ.
16.07.2024, 10:26 44546
В Казахстане до 2030 года поэтапно введут четыре газоперерабатывающих завода
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре газоперерабатывающих завода будут поэтапно введены в Казахстане до 2030 года. Согласно прогнозному балансу Минэнерго, объем выработки товарного газа в Казахстане будет устойчиво расти: с 22,5 млрд кубометров в 2023 году до 36,6 млрд кубометров к 2030 году. Планируется обеспечить увеличение в 1,6 раза. Об этом сообщили на заседании в правительстве.
Между QazaqGaz и Chevron подписано соглашение о совместной реализации геологоразведочных работ на участке Жалибек в Актюбинской области. В 2023 году введены в промышленную эксплуатацию месторождения Рожковское, Урихтау Восточный, Анабай с суммарным извлекаемым запасом газа 35,5 млрд кубометров.
С 2026 по 2030 года начнется поэтапный ввод в эксплуатацию четырех газоперерабатывающих заводов:
- два завода на Кашаганском месторождении мощностью 1 и 2,5 млрд кубометров в год (привлечен катарский инвестор UCC Holding);
- на базе Карачаганакского месторождения мощностью 4 млрд кубометров в год;
- завод КазГПЗ в Жанаозене мощностью 900 млн кубометров в год.
На 2,3% планируется увеличить добычу газа в 2024 году за счет месторождений Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.
Как сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, по итогам 2024 года в Казахстане планируют добыть 60,5 млрд кубометров газа. Рост к объему прошлого года составит 2,3%. При этом за I полугодие 2024 года добыто 30 млрд кубометров газа, что составляет 50% от годового плана. Основной прирост предусматривается за счет крупных месторождений - Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.
Ожидается, что производство товарного газа останется на уровне прошлого года - 29,8 млрд кубометров. За I полугодие произведено 14,9 млрд кубометров газа, что составляет 50% от запланированных на текущий год объемов.
Для потребностей внутреннего рынка в 2023 году было поставлено 19,4 млрд кубометров. Прогнозный объем потребления на 2024 год составляет порядка 20,9 млрд кубометров. Планы по производству сжиженного нефтяного газа также остаются на уровне прошлого года - 1,6 млн тонн. На сегодня произведено 0,8 млн тонн или 53,3%", - доложил Саткалиев.
13.07.2024, 19:04 115306
Правительство рассматривает расширение перечня подлежащих маркировке товаров
Введение маркировки на другие группы товаров позволит дополнительно снизить теневой оборот на 926 млрд тенге и обеспечит поступления в бюджет на 270 млрд тенге
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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание, в ходе которого рассмотрены вопросы снижения теневой экономики за счет цифровизации торговли, сообщает пресс-служба правительства.
Мы однозначно должны идти к "обелению" экономики, полной прослеживаемости и прозрачности нашего рынка. При этом интересы бизнеса должны быть учтены. Необходимо разработать конкретный график и сроки перехода на маркировку товаров на среднесрочную перспективу. Предприниматели должны знать, что их ждет в ближайшем будущем. Если по отдельным группам товаров мы начнем "проседать", нужно проработать для наших производителей дополнительные меры государственной поддержки", - подчеркнул Олжас Бектенов, поручив отраслевым государственным органам усилить работу по информированию общественности и бизнеса о положительных эффектах внедрения маркировки.
На совещании были обсуждены планы по дальнейшему введению маркировки на другие группы товаров, реализация которых, согласно прогнозам на ближайшие 5 лет, позволит дополнительно снизить теневой оборот на 926 млрд тенге, долю наблюдаемой экономики увеличить на 23%, поступления в бюджет - на 270 млрд тенге.
По данным Министерства торговли и интеграции, после введения обязательной маркировки табачных изделий обеспечен рост поступления акцизов по всем видам табачных изделий на 25%. Помимо этого, увеличилась возможность выявления контрафактной продукции.
В частности, с 2022 года по первый квартал 2024 года в стране изъято нелегальной табачной продукции на 15 млрд тенге. При этом поступления НДС и таможенных пошлин от импортированной обувной продукции выросли на 293%: с 7,8 млрд тенге в 2021 году до 30,7 млрд тенге в 2023 году.
Глава правительства поручил профильным министерствам усилить меры по выявлению контрафактной продукции, а также проработать вопросы ввода обязательной маркировки товарных групп по завершенным пилотным проектам и законодательного закрепления единого каталога товаров для обеспечения достоверного и оперативного мониторинга цен.
Напомним, в Казахстане с 1 июля действует обязательная маркировка лекарственных средств.
13.07.2024, 11:42 127901
Минфин планирует контролировать госзакупки в режиме реального времени
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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов будет в режиме реального времени проверять процесс государственных закупок, об этом было заявлено в ходе расширенного заседания ведомства.
В условиях цифровой среды Минфина необходимо в режиме реального времени проверять бюджетные заявки, процедуры госзакупок, использование бюджетных средств и ведение бухгалтерского учета государственных учреждений, было отмечено на заседании.
Для повышения эффективности, качества и усиления мер превентивного контроля в цифровом онлайн-формате Комитетом внутреннего государственного аудита проводится работа по автоматизации процесса мониторинга и мер реагирования на стадии планирования расходов бюджета, а также расширение применения функционала электронного аудита и внедрение камерального контроля на исполнение договорных обязательств и ведение бухгалтерского учета в режиме реального времени", - рассказали в Минфине.
Ранее спикер сената Маулен Ашимбаев заявил, что в стране 80% коррупционных правонарушений связаны с госзакупками.
Чтобы уменьшать такого рода правонарушения, нужна система мониторинга, система контроля, которая работала бы не постфактум, а превентивно", - заявил Ашимбаев.
Напомним, президент подписал закон "О государственных закупках". Документ направлен на оптимизацию процедур закупочного процесса, повышение качества закупаемых товаров, работ и услуг усиление ответственности участников госзакупок и развитие конкуренции. Также законом внедрена возможность общественного мониторинга госзакупок.
Установлен запрет для участия в госзакупках потенциального поставщика, руководитель или учредитель которого ранее совершили коррупционные правонарушения. К госзакупкам также не будут допущены потенциальные поставщики, имеющие просроченную задолженность по заработной плате.
12.07.2024, 16:27 125666
Госкомпания по предупреждению нефтяных разливов появится в Казахстане
МЧС подготовило проект постановления
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Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям подготовило проект постановления правительства Республики Казахстан "О создании акционерного общества "Теңіз жасағы", передает корреспондент агентства.
Создать акционерное общество "Теңіз жасағы" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале", - сказано в документе.
Согласно постановлению, предметом деятельности новой госкомпании станут работы по предупреждению нефтяных разливов и реагированию на них в море и на береговой линии.
Кроме того, документом определены следующие предметы деятельности АО "Теңіз жасағы":
- предоставление в пользование, эксплуатация, управление и сервисное обслуживание Северо-Каспийской экологической базы реагирования на разливы нефти и других объектов инфраструктуры поддержки морских нефтяных операций, проводимых в секторе Каспийского моря;
- создание объектов инфраструктуры поддержки морских нефтяных операции, проводимых в секторе Каспийского моря;
- участие в проектах по производству и сервисному обслуживанию нефтегазового оборудования;
- оказание технической поддержки в нефтегазовой отрасли.
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