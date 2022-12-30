В каких сферах ожидается наибольший спрос на наемных работников в ближайшие годы

Наибольшая совокупная потребность в наемных работниках будет в сферах образования, сельского хозяйства и торговли

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Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно среднесрочному прогнозу потребности в кадрах на 2023-2030 годы, подготовленному АО "Центр развития трудовых ресурсов", в наиболее вероятном сценарии спрос на наемных работников, включая новый спрос и спрос по замещению, суммарно составит порядка 1,9 млн человек, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.





Наибольшая совокупная потребность в наемных работниках будет в сферах образования (395,6 тысячи человек), сельского хозяйства (196,3 тысячи человек) и торговли (193,2 тысячи человек). Высокая потребность сферы образования в кадрах обусловлена наблюдающимся в стране с начала двухтысячных годов "бэби-бумом".





В целом доля производственного сектора (сельское хозяйство, промышленность и строительство) в спросе на наемных работников составит 27-29%, а на долю сферы услуг придется 71-73% соответственно. При этом наибольшая потребность в кадрах придется на сектор общественных услуг - образование, здравоохранение, государственное управление, где она составит от 547 до 678 тысяч человек, или 31-33% от совокупного спроса", - сообщил Кайырбек Аяшев.





Спрос на наемных работников за указанный период в сфере транспортировки и распределения товаров (торговля, транспорт и складирование, услуги по проживанию и питанию) ожидается в количестве от 336 до 384 тысяч человек, или 18-19% от совокупного.





В сфере бизнес-услуг (информация и связь, финансы и страхование, операции с недвижимостью, профессиональная и научная деятельность, административное и вспомогательное обслуживание) будущий спрос на наемных работников оценивается в количестве от 268 до 314 тысяч человек, или 15% от совокупного спроса.





Спрос на наемных работников в промышленности ожидается на уровне 219-259 тысяч человек (12% от совокупного), в сельском хозяйстве - 193-200 тысяч человек (10-11%), в сфере прочих услуг - 105-130 тысяч человек (6%), в строительном секторе - 91-111 тысяч человек (5%).





Согласно прогнозу, доля нового спроса составит 45% (867 тысяч человек), а спроса по замещению - 55% (1 млн человек).





Эксперты ЦРТР отметили, что при оптимистическом сценарии ожидается объем спроса в размере 2,1 млн человек, а при пессимистическом - 1,8 млн человек.





В региональном разрезе будет продолжаться урбанизация и концентрация населения в мегаполисах. Так, наибольший совокупный спрос на наемных работников ожидается в Астане и городах республиканского значения - Алматы и Шымкенте. По прогнозам, их потребность составит от 420 до 536 тысячи человек, то есть 24-26% от общереспубликанской, в зависимости от сценария. При этом наиболее вероятная потребность составляет 476 тысяч человек. Наименьший спрос будет формироваться в центральных, восточных и северных областях.





Спрос на наемных работников будет повышаться, пока не достигнет пика, ожидаемого в 2028 году, - тогда прогнозируемая потребность составит 261 тысячу человек. Отчасти это обусловлено тем, что с 2023 до 2028 года будет приостановлено повышение пенсионного возраста женщин", - отметил заместитель директора Департамента прогнозирования ЦРТР Кайырбек Аяшев.



