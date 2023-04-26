В Казахстане зафиксировано 3,7 млн телефонов с дублирующими IMEI-кодами
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической обеспокоено фактами "серого" ввоза в страну сотовых телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами, сообщил на заседании правительства глава ведомства Багдат Мусин.
По словам главы МЦРИАП, одним из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных сотовых телефонов.
Согласно сведениям базы данных идентификационных кодов (БДИК) в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды. При этом сумма, не поступившая в бюджет государства в виде налогов и сборов, составляет порядка 100 млрд тенге", - озвучил объемы министр.
Он пояснил, что наличие дубликатов кодов IMEI не позволяет правоохранительным органам эффективно выполнять оперативную работу по поиску и блокировке украденных мобильных телефонов.
Для решения этих вопросов министерство планирует интегрировать базу данных IMEI-кодов с системами таможенных служб и использовать биометрию при регистрации абонентов. Уже сейчас совместно с Министерством внутренних дел можно проверить коды IMEI украденных телефонов.
Также министр сообщил о намерении МЦРИАП обеспечить 17 тысяч километров трасс мобильным интернетом. Для реализации поставленной задачи на трассах будут установлены 487 антенно-мачтовых сооружений.
Вместе с тем Мусин проинформировал, что в этом году планируется внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах.
5G предоставит высокоскоростной доступ к интернету, что позволит ускорить развитие цифровой экономики и улучшить условия работы современных технологических компаний. Также путем строительства сети ШПД (широкополосный доступ) планируем обеспечить высокоскоростным доступом к сети интернет более 170 тысяч домохозяйств в городах", - сказал глава МЦРИАП.
Однако, продолжил Мусин, инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются, сегодня этот показатель снизился на 28 процентов.
По данным международного бенчмарка, в такие государства, как США, Франция, Германия, инвестируется около 10 млрд долларов в сферу связи. А в Казахстане даже не хватает 200 миллионов долларов", - добавил министр.
Дополнено 25.04.2023, 12.30
В кулуарах правительства Мусин разъяснил, как избежать покупки нелегально ввезенного мобильного устройства.
Граждане, когда будут приходить к дилерам за покупкой мобильного телефона, его надо просить произвести активацию в мобильных сетях. Если активация не проведется, то значит этот телефон незаконно ввезен на территорию Республики Казахстан, и значит дилер не продаст телефон, его не купят, потому, что он не будет работать в мобильных сетях РК", - сказал он.
Таким образом, предпринимателей будут мотивировать про провозе через границу регистрировать, то есть легально ввозить технику.
Дополнено 25.04.2023, 13.20
По информации МЦРИАП, интеграция "базы данных идентификационных кодов" с системами таможенных служб и применение биометрии при регистрации абонентов обеспечит:
- блокировку 100% нелегально ввезенных устройств;
- увеличение доходов государстваот таможенных и налоговых платежей;
- сокращение клонированных и поддельных устройств на 99%;
- сокращение преступлений, связанных с кражей мобильных устройства, мошенничества с идентификацией;
- увеличение международных инвестиций за счет регулируемого и контролируемого рынка электроники, а также создания условий для честного конкурентного бизнеса.
МЦРИАП РК совместно с МВД РК и РГП "Государственная радиочастотная служба" создан цифровой сервис проверки IMEI кодов на наличие в реестре краденых абонентских устройств (данные МВД РК) на сайте РГП "ГРС". В этой связи, при покупке поддержанных мобильных телефонов рекомендуем проверять на наличие в реестре краденных абонентских устройств", - напомнили в ведомстве.