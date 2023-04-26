В Казахстане зафиксировано 3,7 млн телефонов с дублирующими IMEI-кодами  

Наличие дубликатов кодов IMEI не позволяет правоохранительным органам эффективно выполнять оперативную работу по поиску и блокировке украденных мобильных телефонов

Фото: pexels.com

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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инновации и аэрокосмической обеспокоено фактами "серого" ввоза в страну сотовых телефонов, в том числе с дублирующими IMEI-кодами, сообщил на заседании правительства глава ведомства Багдат Мусин.





По словам главы МЦРИАП, одним из схем "серого" импорта является ввоз в страну поддельных сотовых телефонов.





Согласно сведениям базы данных идентификационных кодов (БДИК) в настоящее время в сетях сотовых компаний страны функционируют порядка 3,7 млн абонентских устройств, которые имеют дублирующие IMEI-коды. При этом сумма, не поступившая в бюджет государства в виде налогов и сборов, составляет порядка 100 млрд тенге", - озвучил объемы министр.





Он пояснил, что наличие дубликатов кодов IMEI не позволяет правоохранительным органам эффективно выполнять оперативную работу по поиску и блокировке украденных мобильных телефонов.





Для решения этих вопросов министерство планирует интегрировать базу данных IMEI-кодов с системами таможенных служб и использовать биометрию при регистрации абонентов. Уже сейчас совместно с Министерством внутренних дел можно проверить коды IMEI украденных телефонов.





Также министр сообщил о намерении МЦРИАП обеспечить 17 тысяч километров трасс мобильным интернетом. Для реализации поставленной задачи на трассах будут установлены 487 антенно-мачтовых сооружений.





Вместе с тем Мусин проинформировал, что в этом году планируется внедрение и развитие мобильной связи нового поколения 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и некоторых областных центрах.





5G предоставит высокоскоростной доступ к интернету, что позволит ускорить развитие цифровой экономики и улучшить условия работы современных технологических компаний. Также путем строительства сети ШПД (широкополосный доступ) планируем обеспечить высокоскоростным доступом к сети интернет более 170 тысяч домохозяйств в городах", - сказал глава МЦРИАП.





Однако, продолжил Мусин, инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются, сегодня этот показатель снизился на 28 процентов.





По данным международного бенчмарка, в такие государства, как США, Франция, Германия, инвестируется около 10 млрд долларов в сферу связи. А в Казахстане даже не хватает 200 миллионов долларов", - добавил министр.





Дополнено 25.04.2023, 12.30







В кулуарах правительства Мусин разъяснил, как избежать покупки нелегально ввезенного мобильного устройства.





Граждане, когда будут приходить к дилерам за покупкой мобильного телефона, его надо просить произвести активацию в мобильных сетях. Если активация не проведется, то значит этот телефон незаконно ввезен на территорию Республики Казахстан, и значит дилер не продаст телефон, его не купят, потому, что он не будет работать в мобильных сетях РК", - сказал он.





Таким образом, предпринимателей будут мотивировать про провозе через границу регистрировать, то есть легально ввозить технику.





Дополнено 25.04.2023, 13.20





По информации МЦРИАП, интеграция "базы данных идентификационных кодов" с системами таможенных служб и применение биометрии при регистрации абонентов обеспечит:





- блокировку 100% нелегально ввезенных устройств;





- увеличение доходов государстваот таможенных и налоговых платежей;





- сокращение клонированных и поддельных устройств на 99%;





- сокращение преступлений, связанных с кражей мобильных устройства, мошенничества с идентификацией;





- увеличение международных инвестиций за счет регулируемого и контролируемого рынка электроники, а также создания условий для честного конкурентного бизнеса.



