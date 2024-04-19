В Казахстане бензин подорожал на 14% за год, дизтопливо - на 15%

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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам марта текущего года цены на бензин в Казахстане выросли на 13,6% за год, цены на дизельное топливо - на 15,1%, сообщает - По итогам марта текущего года цены на бензин в Казахстане выросли на 13,6% за год, цены на дизельное топливо - на 15,1%, сообщает energyprom.kz





В региональном разрезе бензин заметнее всего подорожал в Алматы (на 15,5% за год), Карагандинской области (на 14,2%), а также в Атырауской области и в столице (на 14,1% в каждом из регионов). Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Шымкенте: на 11,2%.





Дизтопливо сильнее всего подорожало в Алматы (на 28,3%), а также в Кызылординской (плюс 27,6%) и Жамбылской (плюс 24,8%) областях. Наименьший рост цен был отмечен в Атырауской области: на 1,1% за год. При этом в ряде регионов - в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях - цены снизились.





Литр бензина АИ-92 в марте в среднем по РК стоил 202 тенге, АИ-95/96 - 252 тенге, АИ-98 - 287 тенге, литр летнего дизельного топлива - 293 тенге, зимнего - 543 тенге.





За январь-февраль текущего года в стране произвели 899,8 тыс. тонн бензина - на 3,1% больше, чем в январе-феврале прошлого года. Выпуск дизельного топлива, в свою очередь, вырос на 5,8%, до 857,2 тыс. тонн.



