В Казахстане из Нацфонда будут ежегодно изымать по два триллиона тенге

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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили закон о гарантированном трансферте из Национального фонда на уровне двух триллионов тенге ежегодно, передает корреспондент агентства.





Гарантированный трансферт определен с учетом бюджетного правила в размере 2 трлн тенге ежегодно. Целевой трансферт в 2025 году планируется в объеме 3 250 млрд тенге для финансирования социально значимых и стратегически важных инфраструктурных проектов, а также поддержания уровня регионального роста", - сообщил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров.





По его словам, темпы роста расходов республиканского бюджета в 2025-2027 годах стабилизированы на уровне 108,3-109,2%. Расходы республиканского бюджета в 2025 году составят 25,8 трлн тенге или 17,1% к ВВП, в 2026 году - 23,2 трлн тенге или 13,7% к ВВП, в 2027 году - 24,6 трлн тенге или 12,9% к ВВП.





Значения фискального и ненефтяного дефицитов определены на уровне 2,7% и 7,3% к ВВП в 2025 году соответственно, с последующим снижением до 1,9% и 4% к ВВП в 2027 году.





За основу формирования прогноза взят базовый сценарий при цене на нефть в 75 долларов США за баррель и курс доллара 470 тенге.





Реальный рост ВВП в 2025 году по прогнозам составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за 5 лет - 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге в 2029 году", - сообщил министр.





Он отметил, что ожидается рост во всех отраслях экономики. Среднегодовые темпы роста в промышленности составят 4,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности - 5,8%, в горнодобывающей промышленности - 2,9%. Среднегодовой рост в сельском хозяйстве составит 5,3%, в строительстве - 9,3%, услуг транспорта - 8,2% и в торговле - 7,1%.





Согласно прогнозу, объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году. Средняя цена на нефть ожидается на уровне 75 долларов за баррель.





Экспорт товаров вырастет с 82,3 млрд долларов США в 2025 году до 90,0 млрд долларов США в 2029 году. Импорт увеличится с 61,3 млрд долларов США до 67,5 млрд долларов США", - заявил Байбазаров.





По данным Миннацэкономики, инфляция в 2025 году определена на уровне 5,5-7,5%, в 2026 году на уровне 5-6% с последующим снижением до 5% в 2027-2029 годах.





Доходы республиканского бюджета в 2025 году, по прогнозам, составят 15,6 трлн тенге или на уровне 10,4% к ВВП. По сравнению с оценкой этого года рост составляет 2,9 трлн тенге. В плановом периоде ожидается их рост к 2027 году до 18,2 трлн тенге, или на 16,4%", - проинформировал министр.





Отмечается, что основной прирост доходов бюджета будет обеспечен за счет увеличения темпов развития экономики и улучшения налогового администрирования, а также снижения доли теневой экономики. С учетом этого, на республиканском уровне обеспеченность собственными доходами 2025 году составит 63,7%, в 2026 году - 75,0% и в 2027 году - 76,9%.



