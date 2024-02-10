В Казахстане перепишут проект Налогового кодекса по поручению нового премьера
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию. Такое задание глава правительства дал на совещании по вопросам реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных на расширенном заседании правительства 7 февраля.
Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот", - подчеркнул Бектенов.
Он отметил, что при подготовке документа следует предусмотреть полную цифровизацию администрирования и навести порядок в вопросе предоставления налоговых льгот.
Премьер-министр подчеркнул, что нужно создать условия, при которых бизнесу будет выгодно работать по "принципу роста", не опасаясь фискальных издержек и административных нагрузок.
В ходе совещания Бектенов также подчеркнул, что бюджетные расходы должны быть с приоритетом на получение полной экономической отдачи, а непродуктивные расходы - полностью исключены.
Минфину в течение 10 дней провести ревизию республиканского бюджета и в течение месяца - всех местных бюджетов на предмет существенного сокращения расходов, не имеющих первостепенного значения. Никто не должен сорить деньгами", - поручил премьер.
Кроме того, первому вице-премьеру Роману Скляру поручено в течение 10 дней провести переговоры с собственниками всех крупных промышленных предприятий, в первую очередь в добывающих отраслях.
Они должны представить конкретные планы по созданию в ближайшее время новых производств высокого передела", - указал Бектенов.
При этом он акцентировал внимание, что отечественные промышленные гиганты должны кардинально увеличить закупки казахстанских товаров, работ и услуг. С ними будут заключены соответствующие соглашения.
Обсуждая проблемные вопросы строительной отрасли, премьер-министр указал на важность повсеместного использования продукции отечественных производителей.
Во всех сметах должны быть заложены казахстанские стройматериалы и другие позиции. Также проведите ревизию сметной документации на предмет завышения стоимости материалов и работ. Ни для кого не секрет, что сметы раздуваются. Надо навести порядок", - подчеркнул глава кабмина.
Кроме того, он обозначил важность надежного энергообеспечения промышленных предприятий. Напомнив о поручении президента ввести более 700 МВт дополнительной генерации, Олжас Бектенов пригрозил оргвыводами в случае невыполнения задачи.
В части обеспечения водными ресурсами премьер поручил профильному министерству подготовить комплекс мер по рациональному водопотреблению в отраслях экономики, а также проработать кампанию по внедрению культуры водопользования.
Относительно строительства заводов по переработке твердых бытовых отходов глава правительства потребовал в месячный срок выработать предложения по привлечению частных инвестиций.
Предложения - это значит конкретные проекты с потенциальными инвесторами и сроками реализации, а не просто общее видение", - подчеркнул он.
Напомним, о необходимости кардинального повышения эффективности бюджетной и налоговой политики заявил президент на расширенном заседании правительства 7 февраля. Он подчеркнул, что за последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Говоря о планах по повышению порога НДС до 16%, Токаев подчеркнул, что эта мера может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны.