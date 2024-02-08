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Токаев: Повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - О необходимости кардинального повышения эффективности бюджетной и налоговой политики заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
За последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Это говорит о том, что перед правительством по-прежнему стоит задача эффективного управления бюджетом, качественного прогнозирования бюджетных параметров", - сказал Токаев.
Он отметил, что исполнение плана по доходам прошлого года Минфин во многом обеспечил за счет налогов текущего года.
Возврат НДС на 600 миллиардов тенге был приостановлен. Получается, бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса", - подчеркнул он.
Еще одна системная проблема, по словам главы государства, кроется в порядке распределения бюджета, который "не сориентирован на стимулирование экономической активности".
Финансы расходуются на текущие задачи, а стратегические цели отходят на второй план. Правительству предстоит определить четкие приоритеты расходов с упором на получение максимальной экономической отдачи", - заявил Токаев.
Говоря о доходной части бюджета, президент сказал, что в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.
Между тем у бизнес-сообщества складывается мнение, что документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок. Повышение НДС с 12 до 16 процентов - это не панацея, в реформировании нуждается сам НДС, который в Казахстане приобрел другую сущность. Эксперты обоснованно утверждают, что повышение НДС может увеличить уровень инфляции и долю теневой экономики, снизить инвестиционную привлекательность страны. Предыдущее правительство парировало такие аргументы доводами о дополнительных поступлениях в бюджет, которые заменят трансферты из Национального фонда. Приходится констатировать, что пока работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует моим ожиданиям как главы государства", - высказался Токаев.
Президент подчеркнул, что перед государством стоит абсолютно актуальная задача качественного, динамичного развития национальной экономики. А это невозможно без внедрения новой системы налогообложения прибыли и имущества, стимулирования реинвестирования полученных доходов в развитие бизнеса, изменения налоговых спецрежимов. Поэтому такой стратегически значимый документ, как Налоговый кодекс, должен разрабатываться не только фискалами, но и экономистами, с привлечением представителей бизнес-сообщества.
При этом, конечно, задача наполнения бюджета не снимается. Здесь должен действовать четкий принцип: чем крепче экономика, тем больше поступлений налогов. Просто увеличивать налоги нельзя. Нужно работать над совершенствованием системы их сбора, сокращением теневой экономики. Даже самая продвинутая налоговая политика будет неэффективной, если не выстроить правильное администрирование", - убежден он.
Правительству предстоит выработать прозрачные и конкретные правила получения налоговых льгот.
По оценкам Министерства финансов, ежегодный объем недополученных налогов по предоставленным льготам в среднем составляет около 7 триллионов тенге. При этом мое поручение о сокращении налоговых преференций на 20% до сих пор не исполнено, даже подходы к решению проблемы не разработаны. До логического конца не доведено и внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства. Данная норма работает уже год, все уполномоченные органы успешно отчитались, а бизнес как платил по отдельности налоги и взносы во внебюджетные фонды, так и продолжает это делать", - обратил внимание Касым-Жомарт Токаев.
С другой стороны, продолжил он, необходимо серьезно подойти к решению вопроса акцентированной поддержки среднего бизнеса. Не решены вопросы искусственного дробления бизнеса, методологии категоризации субъектов предпринимательства, приоритетного доступа к госзакупкам и мерам господдержки.
Нужно снизить административный прессинг, в том числе через применение принципа регуляторной гильотины. В общем, необходимы качественные изменения в этой сфере", - отметил президент.
Еще один резерв - полная цифровизация налогового администрирования.
В своем выступлении глава государства также затронул вопрос полной цифровизации налогового администрирования. Данная сфера, по его мнению, должна стать самой передовой в плане применения цифровых решений, в том числе инструментов искусственного интеллекта.
В Комитете государственных доходов функционирует 14 информсистем, созданных в период с 2000 по 2014 год. Большинство из них даже не введены в широкую эксплуатацию. Ожидалось, что в 2021 году эти системы будут заменены на новые, которые разрабатывались при поддержке международных финансовых организаций в течение 12 лет. Но результата нет, хотя бюджеты освоены. Поручаю провести независимый IТ-аудит всех информационных систем ведомства. Параллельно с подготовкой нового Налогового кодекса необходимо сформировать и новую информационную архитектуру Комитета государственных доходов", - дал задание президент.
Подводя итог, Токаев отметил, что необходима кардинальная реформа в налоговых и бюджетных отношениях. Она должна стать частью нового общественного договора между государством и бизнесом, закрепляющего подходы в справедливом распределении национальных доходов.
Это приоритетное направление работы правительства. Обновленное налоговое и бюджетное законодательство должно стать прочным базисом объявленной мною новой экономической политики", - заключил президент.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют повысить базовую ставку НДС с 12% до 16%.