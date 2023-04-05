По мнению Минэнерго, дифференцирующий тариф будет стимулировать бережное потребление

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Астана. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ. Об этом сообщил и.о. министра энергетики Болат Акчулаков в ходе заседания правительства.





Цены на газ для населения необходимо сдерживать с учетом социально-экономического положения таких потребителей. Однако, низкими ценами на газ продолжают пользоваться также потребители с высокими доходами. К примеру, при разнице в температуре практически в 2 раза, потребление Мангистауской и Костанайской областей остается в среднем одинаковым 600 кубометров газа в месяц. Таким образом сохранение низких цен на газ приводит к его нерациональному использованию", - сказал Акчулаков.





В этой связи, по его словам, до конца 1-го полугодия текущего года:





- совместно с министерствами индустрии и инфраструктурного развития, и экономики будет разработан план энергоэффективности и рационального потребления товарного газа;





- также совместно с министерством экономики будет подготовлен механизм дифференцированных тарифов на газ, стимулирующий его бережное потребление для бытовых потребителей за исключением населения, получающих адресную социальную помощь.





Он отметил, что с учетом роста экономики существенно выросло внутреннее потребление природного газа, а именно более чем на 2 млрд кубометров по сравнению с 2020 годом.





В целях обеспечения экономики страны газом Министерством совместно с "КазахГаз" и "КазМунайГаз" принимаются ряд мер. Первое, приняты законодательные изменения по стимулированию добычи газа. Второе, ведется работа по реализации новых заводов по переработке газа в т.ч. на месторождениях Кашаган, Карачаганак. В результате начиная с текущего года ожидается прирост производства товарного газа с существенным увеличением в 2025 году", - сказал и.о. министра.





Также, по его словам, достигнуты договоренности с Газпром по импорту газа в рамках подписанной Дорожной карты.





Кроме того, глава Минэнерго подчеркнул, что в сфере углеводородов стоит задача по развитию нефтегазохимической отрасли с выпуском продукции высокой добавленной стоимостью.





Как вы знаете, в конце прошлого года запущен один из крупнейших по мировым масштабам нефтехимический завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Кроме того, в отрасли на сегодня реализуется 2 крупных проекта по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн и бутадиена мощностью 319 тысяч тонн на общую сумму инвестиций 8,6 млрд долл. США.





Он отметил, что в международной практике возле нефтехимических производств на основе использования базовой нефтехимической продукции активно развиваются предприятия малого и среднего бизнеса по выпуску товаров широкого спроса.





С каждым последующим переделом нефтегазохимия дает больше мультипликативного эффекта. После четвертого передела стоимость конечной продукции возрастает примерно до 10 раз.





Однако, одним из условий инвесторов по реализации крупных проектов бутадиена и полиэтилена является обеспечение готовой инфраструктурой.





В этой связи Алихан Асханович, прошу поручить Министерствам национальной экономики и финансов предусмотреть финансирование на строительство необходимой инфраструктуры СЭЗ "НИНТ", расположенного в Атырауской области, а также рассмотреть возможность финансирования газосепарационной установки с учетом возможностей бюджета", - сказал Акчулаков.